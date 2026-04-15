  • Шикунов о Дзюбе: «Сейчас Артем уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, он был бы полезнее Заболотного. Это футболист другого уровня»
11

Шикунов о Дзюбе: «Сейчас Артем уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, он был бы полезнее Заболотного. Это футболист другого уровня»

Шикунов о Дзюбе в «Спартаке»: он был бы полезнее Заболотного.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что Артем Дзюба был бы полезнее Антона Заболотного для красно-белых. 

«Дзюба поможет уже не любому клубу РПЛ, все-таки возраст. Но «Акрону» и «Локомотиву» Артем помог. Дзюба – уникальный футболист. На 100% уверен, что он будет играть в следующем сезоне. Многое зависит от того, как закончит чемпионат «Акрон».

Дзюба – футболист другого уровня по сравнению с тем же Заболотным из «Спартака». Сейчас Артем уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, Дзюба был бы полезнее Антона», – сказал Шикунов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Все плюсы Дзюбы, как футболиста нивелируются минусами, как человека. Спартак бы точно проиграл от такого сотрудничества.
Не нужен Спартаку ни Дзюба, ни Соболев. Оставьте их себе.
Лучший бомбардир РПЛ.
Лучший бомбардир РПЛ.
Почти. У Кордобы, правда, ровно в 2 раза больше забитых)
Почти. У Кордобы, правда, ровно в 2 раза больше забитых)
Карьерные показатели. Не за текущий сезон.
Как футболист, да, бесспорно, лучше Заболотного. Но, как человек - думаю, в Спартак закрыта ему дорога, навсегда.
Лучше Заболотного - не показатель в текущем сезоне.
А есть кто то хуже заболота?
