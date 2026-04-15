Шикунов о Дзюбе: «Сейчас Артем уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, он был бы полезнее Заболотного. Это футболист другого уровня»

Шикунов о Дзюбе в «Спартаке»: он был бы полезнее Заболотного.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что Артем Дзюба был бы полезнее Антона Заболотного для красно-белых.

«Дзюба поможет уже не любому клубу РПЛ , все-таки возраст. Но «Акрону » и «Локомотиву» Артем помог. Дзюба – уникальный футболист. На 100% уверен, что он будет играть в следующем сезоне. Многое зависит от того, как закончит чемпионат «Акрон».

Дзюба – футболист другого уровня по сравнению с тем же Заболотным из «Спартака ». Сейчас Артем уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, Дзюба был бы полезнее Антона», – сказал Шикунов.