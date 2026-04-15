Раков вернулся в «Локомотив» из «Крыльев». Аренда досрочно растогнута из-за травмы форварда

«Локомотив» вернул Ракова из аренды.

Вадим Раков вернулся в «Локомотив» из «Крыльев Советов , за которые выступал на правах аренды.

«Досрочное прекращение аренды в «Крыльях Советов» связано с тем, что нападающий больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения», – говорится в заявлении московского клуба.

Форвард, не игравший с ноября в связи с травмой плюсневой кости, будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба «Локомотива ».