Ямаль с 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Барселоной». У Педри 7.4, у Гризманна 6.3, худший – Лангле с 4.8
Ламин Ямаль получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в ответном матче «Атлетико» – «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 2:0). Вингер каталонской команды, отметившийся голом, стал лучшим игроком встречи, заработав 9.1 балла.
«Атлетико»: Муссо – 7.6, Молина – 6.8, Ле Норман – 6.2, Лангле – 4.8, Руджери – 6.4, Симеоне – 6.2, Льоренте – 8.1, Коке – 7.5, Лукман – 7.9, Гризманн – 6.3, Альварес – 6.1.
Вышли на замену: Баэна – 6.0, Серлот – 6.9, Гонсалес – 6.2, Кардозо – без оценки.
«Барселона»: Жоан Гарсия – 7.0, Канселу – 7.2, Мартин – 7.7, Эрик Гарсия – 6.0, Кунде – 7.4, Гави – 7.7, Педри – 7.4, Фермин – 6.9, Ольмо – 8.0, Ямаль – 9.1, Ферран Торрес – 8.8.
Вышли на замену: Левандовски – 6.2, Рэшфорд – 6.4: де Йонг, Бардагжи, Араухо – без оценки.
Ольмо остался в запасе, Кунде с Канселу тоже, Левандовски тоже. Эрик Гарсия, Гави, Фермин вышли в основе, Де Йонг был только после травмы, а Берналь до сих пор травмирован. Вопрос: кем можно было заменить Педри, если Де Йонга и Берналя нет? Может лучше не писать не подумав?
Тот же Педри уже 1.5 месяца так играет, в первом матче с Атлетико он вообще только тайм отыграл
Как игрок может быть распаренным, если он лучший ассистент ЛаЛиги, а также создал больше всех больших шансов в чемпионате. Сюда же добавляем и лучшего дриблера топ5 чемпионатов?
Может быть 🤡 являетесь вы?