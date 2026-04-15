  • Ямаль с 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Барселоной». У Педри 7.4, у Гризманна 6.3, худший – Лангле с 4.8
Ямаль с 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Барселоной». У Педри 7.4, у Гризманна 6.3, худший – Лангле с 4.8

Ламин Ямаль – лучший игрок матча «Атлетико» с «Барселоной» по версии ГОЛа.

Ламин Ямаль получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в ответном матче «Атлетико» – «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 2:0). Вингер каталонской команды, отметившийся голом, стал лучшим игроком встречи, заработав 9.1 балла.

«Атлетико»: Муссо – 7.6, Молина – 6.8, Ле Норман – 6.2, Лангле – 4.8, Руджери – 6.4, Симеоне – 6.2, Льоренте – 8.1, Коке – 7.5, Лукман – 7.9, Гризманн – 6.3, Альварес – 6.1.

Вышли на замену: Баэна – 6.0, Серлот – 6.9, Гонсалес – 6.2, Кардозо – без оценки.

«Барселона»: Жоан Гарсия – 7.0, Канселу – 7.2, Мартин – 7.7, Эрик Гарсия – 6.0, Кунде – 7.4, Гави – 7.7, Педри – 7.4, Фермин – 6.9, Ольмо – 8.0, Ямаль – 9.1, Ферран Торрес – 8.8.

Вышли на замену: Левандовски – 6.2, Рэшфорд – 6.4: де Йонг, Бардагжи, Араухо – без оценки.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35651 голос
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
94 комментария
Как у Рэшфорда может быть оценка выше, чем у Гризмана? Гризман отлично выглядел, эти передачи в касание, подыгрыши, кайф. У Рэшфорда полтора касания после выхода на поле. Одна точная передача. Просто смешно.
Ответ Иван Лапин
Как у Рэшфорда может быть оценка выше, чем у Гризмана? Гризман отлично выглядел, эти передачи в касание, подыгрыши, кайф. У Рэшфорда полтора касания после выхода на поле. Одна точная передача. Просто смешно.
Комментарий скрыт
Ответ dinamo39
Ты дурак? Гризман вчера был вторым ярким пятном после Ямаля на поле, он минимум на 8 - 8,5 отыграл.
Лльоренте, который сделал голевую, сделал пас Серлоту на удаление и кучу раз подчищал в защите: подержите мое пиво
Как же много хейтеров Барсы тут)Посмотрим как сегодня Реал Мадрид сыграть будет)А пока так наслаждайтесь до вечера😁
Ответ Тимак Капарзо
Как же много хейтеров Барсы тут)Посмотрим как сегодня Реал Мадрид сыграть будет)А пока так наслаждайтесь до вечера😁
С чего вдруг все хейтеры барсы болеют за реал? Что за комплексы перед Мадридом? Многие помнят и никогда не простят матчи барсы с Челси, с ПСЖ)) да и нейтральный болельщик не хочет видеть нытье и пафос от 18-летних школьников в клубе, а нормальную цельную команду, способную бороться вместо постоянных поднятий рук вверх, как это делал вчера педри вместо того, чтобы играть
Ответ Тимак Капарзо
Как же много хейтеров Барсы тут)Посмотрим как сегодня Реал Мадрид сыграть будет)А пока так наслаждайтесь до вечера😁
С "Реалом" будет всё хорошо
Зачем Флик на выходных заиграл всех основных игроков, вместо того чтобы дать им отдохнуть? Педри был просто никакущий, еле двигался.
Ответ Besa07
Зачем Флик на выходных заиграл всех основных игроков, вместо того чтобы дать им отдохнуть? Педри был просто никакущий, еле двигался.
О, очередной эксперт, давай разберем кого из основы заиграл Флик с Эспаньолом:
Ольмо остался в запасе, Кунде с Канселу тоже, Левандовски тоже. Эрик Гарсия, Гави, Фермин вышли в основе, Де Йонг был только после травмы, а Берналь до сих пор травмирован. Вопрос: кем можно было заменить Педри, если Де Йонга и Берналя нет? Может лучше не писать не подумав?
Тот же Педри уже 1.5 месяца так играет, в первом матче с Атлетико он вообще только тайм отыграл
Как только не пытался Лангле помочь бывшему клубу, но они сопротивлялись до последнего
Педри был очень плох, к сожалению.
Ответ wonka.
Педри был очень плох, к сожалению.
Плох для своего уровня, а уровень у него, к которому мы привыкли - top of the top
Ямаля жалко больше чем всю Барселону. Единственный игрок, который просто отдал всего себя в этих двух матчах. Насоздавал кучу моментов для своих партнеров, выводил их на ударные позиции. Если бы хотя бы половина из того, что он им создал, было реализовано, Барселона бы выиграла оба матча и прошла дальше
Ответ Mr. PresiDent
Ямаля жалко больше чем всю Барселону. Единственный игрок, который просто отдал всего себя в этих двух матчах. Насоздавал кучу моментов для своих партнеров, выводил их на ударные позиции. Если бы хотя бы половина из того, что он им создал, было реализовано, Барселона бы выиграла оба матча и прошла дальше
Комментарий удален модератором
Ответ Бдрондален
Ямаль возит любую оборону.
Как игрок может быть распаренным, если он лучший ассистент ЛаЛиги, а также создал больше всех больших шансов в чемпионате. Сюда же добавляем и лучшего дриблера топ5 чемпионатов?
Может быть 🤡 являетесь вы?
Лангле конечно напривозил вчера
Ямаль всего себя на поле оставил, к нему нет вопросов
Ну тут Ямаль лучший. А вот Педри матч провалил. Что то с ним в последнее время не то творится. Устал может...
