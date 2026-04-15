Слот о «Ливерпуле»: «Нам нужно продавать, чтобы покупать новых игроков. Но некоторых мы теряем бесплатно – Салах, Робертсон, Трент. Клуб должен возвращать деньги, чтобы снова тратить»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о необходимости продажи игроков и покупки новых.
«Нам нужно продавать, чтобы покупать. Мы теряем некоторых игроков бесплатно. Это большое испытание летом, но клуб уже доказал, что такая модель работает.
Как я уже много раз говорил, будущее выглядит очень хорошо, особенно если мы сможем подписать новых игроков после ухода сильных футболистов этим летом.
Мы находимся в переходном периоде. У любого клуба есть свои циклы с определенными игроками. Многие из тех, кто добился больших успехов с командой, уже ушли или уходят.
К сожалению, это происходит и через свободные трансферы – так будет с Мо (Мохамедом Салахом – Спортс’‘), так будет с Роббо (Эндрю Робертсоном – Спортс’‘), и это уже произошло с Трентом. Как вы знаете, наш клуб должен возвращать вложенные средства, чтобы снова тратить.
Это был вызов и в прошлом сезоне: нам пришлось продать 10-11 игроков, чтобы подписать пять-шесть», – сказал Слот.
Мо уйдет - зарплатную ведомость сильно облегчит. Робертсон уйдет - что ж вы отказались его продать зимой? Получили бы несколько миллионов. После такого плохого сезона дорого у вас игроков никто не купит. А самим закупаться надо. Нужен левый защитник взамен Робертсону, а лучше два, т.к. покупка киргиза - ошибка. Нужен и правый защитник, там два травмата играют, и Джо Гомес иногда их подменяет, который сам травмат. Нужен правый вингер вместо Салаха, который может играть и слева. ЦЗ еще одного нужно, а если уйдет Конате - то двух
Однако, пора прощаться, игры нет никакой в этом, Слот и его тренерский штаб играют в бесполезный, слишком пресный и трусливый футбол, игроки не заточены на опасные передачи, нет никакой ментальной сыгранности между игроками, и я даже не про всю команду, потому что травмы, но нет связи даже между теми, кто играет постоянно! Нет у команды никакой тактики, мы не играем в прессинг, мы не играем от надёжной обороны, мы не нацелены на контратаки, мы не играем в классную позиционку!
Этот тренерский штаб классно подхватил готовую команду и придал немного штрихов в первый год, а хорошая форма игроков, таких как Салах и Гравеберх, плюс наличие Хейтинги в тренерском штабе дали нам чемпионство, но как только тренер начал ставить свой футбол, мы провалились на всех фронтах!
С нас, болельщиков, хватит, трусливый футбол это не футбол клуба Ливерпуль, Слота и его команду необходимо уволить за отсутствие идей и хоть какого-то намёка на единый стиль игры!