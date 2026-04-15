  Слот о «Ливерпуле»: «Нам нужно продавать, чтобы покупать новых игроков. Но некоторых мы теряем бесплатно – Салах, Робертсон, Трент. Клуб должен возвращать деньги, чтобы снова тратить»
Слот о «Ливерпуле»: «Нам нужно продавать, чтобы покупать новых игроков. Но некоторых мы теряем бесплатно – Салах, Робертсон, Трент. Клуб должен возвращать деньги, чтобы снова тратить»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о необходимости продажи игроков и покупки новых. 

«Нам нужно продавать, чтобы покупать. Мы теряем некоторых игроков бесплатно. Это большое испытание летом, но клуб уже доказал, что такая модель работает.

Как я уже много раз говорил, будущее выглядит очень хорошо, особенно если мы сможем подписать новых игроков после ухода сильных футболистов этим летом.

Мы находимся в переходном периоде. У любого клуба есть свои циклы с определенными игроками. Многие из тех, кто добился больших успехов с командой, уже ушли или уходят.

К сожалению, это происходит и через свободные трансферы – так будет с Мо (Мохамедом Салахом – Спортс’‘), так будет с Роббо (Эндрю Робертсоном – Спортс’‘), и это уже произошло с Трентом. Как вы знаете, наш клуб должен возвращать вложенные средства, чтобы снова тратить.

Это был вызов и в прошлом сезоне: нам пришлось продать 10-11 игроков, чтобы подписать пять-шесть», – сказал Слот. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TeamTalk
Старый директор уходит на пенсию и передает дела молодому работнику, который его заменит. Напоследок вручает ему три конверта и говорит: "Как всё будет плохо вскрой первый конверт!" И уходит.
У молодого энергичного директора дела идут в гору, организация работает как часы. Но приходит время, когда начинаются трудности. Решений никаких нет. Вскрывает конверт №1. Там написано: "Вали всё на меня!"
Он принимает этот совет и начинает на чем свет стоит хаять устаревшую политику старого директора. Дела налаживаются. Но спустя какое-то время снова наступают сложные времена. Конверт №2: "Ври как только можешь!" И он врёт, обещает, изворачивается и вновь дела прут в гору. Время идёт, очередная волна трудностей. Совсем невмоготу. И валить на предыдущего директора не получается, и вранью уже никто не верит... Что делать, вскрывает последний конверт. В нём короткая фраза: "Готовь три конверта..."
Ответ Timur831
Скоро на Клоппа погонит,что тот плохую команду ему оставил.
Ответ vladimir.kostrichko
Он уже это делал месяцок назад примерно
Вон, Арсенал никого дорого не продаёт и всё равно нормально скупается. Я был немного удивлён, когда узнал, что рекордная продажа Арсенала - это Окслейд-Чемберлен в 2017 году за 38 млн.
Ответ cpu1500
Нормально - это, конечно, громко сказано. Действительно дорогим было прошлое летнее окно и точечная покупка Райса до этого. В остальном у Арсенала всё похуже по трансферам - и престижа такого не было, чтоб дорогие игроки шли, и в целом на ТО огромных денег не выделяли еще 3 года назад. Если это ТО будет дорогим - встрянут с ФФП так же, как и Ливерпуль
Ответ Victor Curuschin
У Ливерпуля с ФФП проблем особых нет. Они до прошлого лета три окна почти не тратились, да и прошлым летом, хоть и закупились, но также и прилично продали игроков. Арсенал только прошлым летом купил Дьокереша, Эзе и Субименди за немалые деньги, никого дорого не продав
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет! (с)
Ответ Evgen Vynokurov
Как раз-таки ненужного у них накуплено предостаточно.
- Ну Татарин! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке (с)
Ответ Мукунку хороший
👍🏻
Самое главное, не игроков покупать, а выгнать летом лысого физрука, и тренера найти хорошего. Алонсо или кого-то еще. А потом уже о трансферах думать, не закупаться так бездумно и безсмысленно, как летом 2025 года.
Мо уйдет - зарплатную ведомость сильно облегчит. Робертсон уйдет - что ж вы отказались его продать зимой? Получили бы несколько миллионов. После такого плохого сезона дорого у вас игроков никто не купит. А самим закупаться надо. Нужен левый защитник взамен Робертсону, а лучше два, т.к. покупка киргиза - ошибка. Нужен и правый защитник, там два травмата играют, и Джо Гомес иногда их подменяет, который сам травмат. Нужен правый вингер вместо Салаха, который может играть и слева. ЦЗ еще одного нужно, а если уйдет Конате - то двух
Ответ Стопкин
Цз скорее всего не возьмут. Конате остаётся видимо. Плюс летом придет Жаке. Итого получается 4 цз, плюс Гомез, который играет на нескольких позициях.
Ответ Zagashtok
Жаке в целом должен заменить Конате, только кто заменит ВВД через годик, вопрос
Алонсо разберется
Надо тебя уволить для начала.
Комерс Хренов, никого ты уже не купишь, бутылку пива в Аяксе в следующем сезоне.
Я, как болельщик Ливерпуля, хочу сказать "Спасибо за долгожданное полноценное чемпионство с полным стадионом и парадом в городе (этого не хватило тогда в ковидные времена), не каждый тренер способен на такое даже получив боевой и слаженный состав".

Однако, пора прощаться, игры нет никакой в этом, Слот и его тренерский штаб играют в бесполезный, слишком пресный и трусливый футбол, игроки не заточены на опасные передачи, нет никакой ментальной сыгранности между игроками, и я даже не про всю команду, потому что травмы, но нет связи даже между теми, кто играет постоянно! Нет у команды никакой тактики, мы не играем в прессинг, мы не играем от надёжной обороны, мы не нацелены на контратаки, мы не играем в классную позиционку!

Этот тренерский штаб классно подхватил готовую команду и придал немного штрихов в первый год, а хорошая форма игроков, таких как Салах и Гравеберх, плюс наличие Хейтинги в тренерском штабе дали нам чемпионство, но как только тренер начал ставить свой футбол, мы провалились на всех фронтах!

С нас, болельщиков, хватит, трусливый футбол это не футбол клуба Ливерпуль, Слота и его команду необходимо уволить за отсутствие идей и хоть какого-то намёка на единый стиль игры!
Слот нашел себе оправдание)) И различных похожих черт с... 10Хагом становится все больше и больше)
