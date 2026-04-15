Слот о «Ливерпуле»: «Нам нужно продавать, чтобы покупать новых игроков. Но некоторых мы теряем бесплатно – Салах, Робертсон, Трент. Клуб должен возвращать деньги, чтобы снова тратить»

Слот о «Ливерпуле»: нам нужно продавать, чтобы покупать новых игроков.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о необходимости продажи игроков и покупки новых.

«Нам нужно продавать, чтобы покупать. Мы теряем некоторых игроков бесплатно. Это большое испытание летом, но клуб уже доказал, что такая модель работает.

Как я уже много раз говорил, будущее выглядит очень хорошо, особенно если мы сможем подписать новых игроков после ухода сильных футболистов этим летом.

Мы находимся в переходном периоде. У любого клуба есть свои циклы с определенными игроками. Многие из тех, кто добился больших успехов с командой, уже ушли или уходят.

К сожалению, это происходит и через свободные трансферы – так будет с Мо (Мохамедом Салахом – Спортс’‘), так будет с Роббо (Эндрю Робертсоном – Спортс’‘), и это уже произошло с Трентом . Как вы знаете, наш клуб должен возвращать вложенные средства, чтобы снова тратить.

Это был вызов и в прошлом сезоне: нам пришлось продать 10-11 игроков, чтобы подписать пять-шесть», – сказал Слот.