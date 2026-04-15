Компани об Олисе: «Он станет одним из лучших в мире рано или поздно. Майкл все делает правильно – если он продолжит так же, вы увидите, на что он способен»

Венсан Компани: Олисе однажды станет одним из лучших в мире.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани считает, что Майкл Олисе способен стать одним из лучших футболистов мира.

– Майкл Олисе уже один из лучших игроков мира?

– Мы наблюдаем за ним каждый день, он играет на высочайшем уровне в Лиге чемпионов. Безусловно, рано или поздно он станет одним из лучших в мире, он на правильном пути. Он все делает правильно.

Он уже сравнялся с лучшими игроками Европы. Но если я сейчас скажу, что он один из лучших, люди начнут спрашивать, сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов. Он должен продолжать играть так же, как в последние полтора года. Если он продолжит в том же духе, вы увидите, на что он способен, учитывая, как далеко он уже продвинулся, – сказал Компани на пресс-конференции перед ответным матчем с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.