Компани об Олисе: «Он станет одним из лучших в мире рано или поздно. Майкл все делает правильно – если он продолжит так же, вы увидите, на что он способен»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани считает, что Майкл Олисе способен стать одним из лучших футболистов мира.
– Майкл Олисе уже один из лучших игроков мира?
– Мы наблюдаем за ним каждый день, он играет на высочайшем уровне в Лиге чемпионов. Безусловно, рано или поздно он станет одним из лучших в мире, он на правильном пути. Он все делает правильно.
Он уже сравнялся с лучшими игроками Европы. Но если я сейчас скажу, что он один из лучших, люди начнут спрашивать, сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов. Он должен продолжать играть так же, как в последние полтора года. Если он продолжит в том же духе, вы увидите, на что он способен, учитывая, как далеко он уже продвинулся, – сказал Компани на пресс-конференции перед ответным матчем с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Олисе топ, без каких-либо сомнений, принижений и разговоров, Баварии очень повезло его зацепить за 60 млн - копейки по нынешним реалиям за такого игрока.
Но писать "распиаренный Ямаль" - это не слишком умно про игрока, который 2 сезона подряд совершает минимум 40 результативных действий за сезон в 18 лет и уже является чемпионом Европы как основной игрок сборной.