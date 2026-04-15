  • Компани об Олисе: «Он станет одним из лучших в мире рано или поздно. Майкл все делает правильно – если он продолжит так же, вы увидите, на что он способен»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани считает, что Майкл Олисе способен стать одним из лучших футболистов мира.

– Майкл Олисе уже один из лучших игроков мира?

– Мы наблюдаем за ним каждый день, он играет на высочайшем уровне в Лиге чемпионов. Безусловно, рано или поздно он станет одним из лучших в мире, он на правильном пути. Он все делает правильно.

Он уже сравнялся с лучшими игроками Европы. Но если я сейчас скажу, что он один из лучших, люди начнут спрашивать, сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов. Он должен продолжать играть так же, как в последние полтора года. Если он продолжит в том же духе, вы увидите, на что он способен, учитывая, как далеко он уже продвинулся, – сказал Компани на пресс-конференции перед ответным матчем с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
Мне кажется Олисе сильнее распиаренного Ямаля, только первого не сравнивают с Месси и не пророчат наследие великого аргентинца.
Ответ Black Phoenix
Я бы в этом сравнении не стал принижать кого-то из этих игроков. Олисе смотрится очень мощно сейчас. Ямаль быть может иногда выпадает, но чаще всего самый яркий на поле и в любом случае уникум. И он моложе Олисе, может ещё прогрессировать.
Ответ Black Phoenix
Олисе - 24 года, Ямалю - 18 лет.

Олисе топ, без каких-либо сомнений, принижений и разговоров, Баварии очень повезло его зацепить за 60 млн - копейки по нынешним реалиям за такого игрока.
Но писать "распиаренный Ямаль" - это не слишком умно про игрока, который 2 сезона подряд совершает минимум 40 результативных действий за сезон в 18 лет и уже является чемпионом Европы как основной игрок сборной.
Так он уже один из лучших. Просто машина. Самый яркий игрок сильнейшей по игре и шансам на ЛЧ команды мира
По мне так он уже таковым стал. Второй сезон просто разрывает. Шикарный игрок.
Он уже один из лучших
Он уже очень круто играет, благодаря Олисе футбол стало интереснее смотреть
Он уже на своем пике, лучше уже не будет. Как и Мбаппе в 18-19 лет был на пике, сейчас уже доигрывает
Скептически относился к нему пару лет назад...не знаю, внешность что-ли, манера игры или что-то ещё, но в этом сезоне понял как ошибся....очень крутой хавбек и потенциал похоже не раскрыт!
