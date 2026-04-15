Кутепов о росте цен: «Придется адаптироваться, крутиться. Ситуацию политическую сами видите, другого и не ожидалось»

Кутепов о росте цен: придется адаптироваться, крутиться.

Бывший защитник «Спартака » Илья Кутепов высказался об инфляции в России.

— Как вам цены, например, на квартиры и машины — шокируют?

— Я купил машину в 2018 году и до сих пор на ней езжу. Брал на перспективу, будто зная, что так будет. Цены растут, да. Ситуацию политическую сами видите. Другого и не ожидалось. Если кто-то думал, что все это легкая прогулка будет, то нет. Придется адаптироваться к современным реалиям, крутиться, жить.

Повышение ставки на утильсбор — можно поспорить, зачем и почему. Но с другой стороны, мы на это не повлияем. Так что у нас есть возможность только подстроиться под эти условия, – сказал Кутепов.