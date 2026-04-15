Кутепов о росте цен: «Придется адаптироваться, крутиться. Ситуацию политическую сами видите, другого и не ожидалось»
Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался об инфляции в России.
— Как вам цены, например, на квартиры и машины — шокируют?
— Я купил машину в 2018 году и до сих пор на ней езжу. Брал на перспективу, будто зная, что так будет. Цены растут, да. Ситуацию политическую сами видите. Другого и не ожидалось. Если кто-то думал, что все это легкая прогулка будет, то нет. Придется адаптироваться к современным реалиям, крутиться, жить.
Повышение ставки на утильсбор — можно поспорить, зачем и почему. Но с другой стороны, мы на это не повлияем. Так что у нас есть возможность только подстроиться под эти условия, – сказал Кутепов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как же миллионер справляется с повышением цен…да уж да уж. А по чем помидоры, не спрашивали? И как он к этому относится
Когда дойдет до большинства, что именно мы и должны на это влиять, что правительство должно улучшать жизнь граждан, а не портить, тогда и не будет таких проблем
Образцовый электорат
PS Сейчас они не просто лишают народ настоящего, они загоняют его в кабалу на десятилетия вперед. Государство берет в долг под большой процент огромные суммы у банков. К 2040 на обслуживание этого долга при благоприятном исходе будет идти до 30% бюджета, а при неблагоприятном - до 70%.