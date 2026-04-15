Рожков о карьере в Европе: «Готов рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. Там можно показать себя»

Защитник «Рубина» Илья Рожков готов продолжить карьеру в топ-5 лиг Европы.

— Далер [Кузяев] очень опытный футболист. То, что он поиграл во Франции, говорит о его уровне. Видно, что у него присутствуют игровые качества, которых нет у многих полузащитников в РПЛ. Мышлением отличается. А как человек — очень спокойный, тихий и работоспособный.

— Ты не скрываешь, что мечта — играть в Европе. Рискнул бы поехать в условный «Гавр» как Далер?

— Конечно, готов всем рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. А там можно показать себя, – сказал Рожков.