Рожков о карьере в Европе: «Готов рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. Там можно показать себя»
Защитник «Рубина» Илья Рожков готов продолжить карьеру в топ-5 лиг Европы.
— Далер [Кузяев] очень опытный футболист. То, что он поиграл во Франции, говорит о его уровне. Видно, что у него присутствуют игровые качества, которых нет у многих полузащитников в РПЛ. Мышлением отличается. А как человек — очень спокойный, тихий и работоспособный.
— Ты не скрываешь, что мечта — играть в Европе. Рискнул бы поехать в условный «Гавр» как Далер?
— Конечно, готов всем рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. А там можно показать себя, – сказал Рожков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Им фразу "топ-5" на каком этапе карьеры в голову вбивают? Просто ей так активно жонглируют, можно подумать, что их там ждут. Ехать можно при наличии интереса, для начала откуда-нибудь, но там не будут столько платить, поэтому и желание отпадёт быстро.
Люди разные бывают, не нужно за всех говорить.
первый наверное, не о топ клубе мечтает, а просто о сильной лиге, где можно приехать и заиграть...
Андрей Рожков: старушка-Европа просто создана для меня!
Илья, у тебя все получится!
Основное амплуа Рожкова - левый защитник. Был бы правым, то реально заинтересовал бы топ-5.
Кузяев сейчас - это дно Рубина, как и Грицаенко. одному пора вернуться в КамАЗ, а другому в Томь (хотя бы просто пожить, раз клуба такого нет). до сих поражаюсь, как можно выпускать в центр такого нуля, когда у тебя есть хотя бы Иванов. почему человек физически слабее в силу возраста играет лучше молодежи? Илья, тебе точно не у Кузяева надо брать пример!
