«Эмоциональность Евсеева помогает махачкалинскому «Динамо» набирать очки». Сенников о мате тренера

Сенников: эмоциональность Евсеева помогает «Махачкале» набирать очки.

Дмитрий Сенников считает, что эмоциональность тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева помогает команде добиваться результата.

Евсеев вновь приглашен на заседание КДК. Ранее его оштрафовали на 100 тысяч рублей после интервью с использованием мата по итогам матча против «Балтики» (2:2).

— Эмоциональность Евсеева идет на пользу «Динамо» или нет?

— Это больше в плюс, конечно. Он сам всегда был эмоциональным футболистом. Прежде всего он доказывал все не только словами, а делом. Он всегда был неуступчивым бойцом, никогда не любил проигрывать, а сейчас это звучит в его голосе, это самое главное для игроков. Он заряжает их, чтобы у них ноги не тряслись перед сильными соперниками, чтобы они играли в свой футбол.

Его эмоциональность помогает набирать очки махачкалинскому «Динамо ». Не только эмоциональность, но и структурные изменения, тактика, тренировочный процесс, все вместе, — сказал бывший футболист «Локомотива».