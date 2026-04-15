  • «Эмоциональность Евсеева помогает махачкалинскому «Динамо» набирать очки». Сенников о мате тренера
Дмитрий Сенников считает, что эмоциональность тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева помогает команде добиваться результата.

Евсеев вновь приглашен на заседание КДК. Ранее его оштрафовали на 100 тысяч рублей после интервью с использованием мата по итогам матча против «Балтики» (2:2).

— Эмоциональность Евсеева идет на пользу «Динамо» или нет?

— Это больше в плюс, конечно. Он сам всегда был эмоциональным футболистом. Прежде всего он доказывал все не только словами, а делом. Он всегда был неуступчивым бойцом, никогда не любил проигрывать, а сейчас это звучит в его голосе, это самое главное для игроков. Он заряжает их, чтобы у них ноги не тряслись перед сильными соперниками, чтобы они играли в свой футбол. 

Его эмоциональность помогает набирать очки махачкалинскому «Динамо». Не только эмоциональность, но и структурные изменения, тактика, тренировочный процесс, все вместе, — сказал бывший футболист «Локомотива».

Знал бы Гвардиола что все оказывается так просто) а то придумывает вечно что-то в плане тактики…совершенствуется зачем то
Словарный запас из матерных слов...
Гений нецензурной брани...
Гений из гениев тренерского цеха,
матом говорит, матом тренирует,
матом посылает...
Он оказывается не Вадик матершинник, а Вадик мотиватор.
Вадик немножко сумасшедший, но очень харизматичный :)
показатель распущенности...ограниченного ума и культуры..вечная попытка подменить грубость хамство наличием харизмы и твердого мужского характера.....нежелание приложить усилия чтобы начать нормальную человеческую комуникацию с окружающими людьми ..пренебрежение к правилам специфичной работы и к правилам региона где временно проживает и работает...
Шикунов о мате Евсеева: «Нельзя так на всю страну «засаживать», это нехороший пример. Вадим сорвался, он всю жизнь такой»
14 апреля, 18:18
Дмитрий Васильев о мате Евсеева: «Он воспитанием не отличался, еще будучи футболистом. КДК должен наказать так, чтобы он эти слова на всю жизнь забыл – штраф минимум на пару миллионов»
14 апреля, 14:17
Газизов о штрафе Евсееву за мат в интервью: «Он не понял, что ругался, думаю – журналисты зацепились. Вадим Валентинович не позволит, чтобы клуб за него заплатил»
13 апреля, 18:24
