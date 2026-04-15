Умяров о «Спартаке» при Карседо: «Хочется выработать менталитет победителя. Это главное, что он пытается нам донести»

Умяров: Карседо пытается донести «Спартаку» менталитет победителя.

Полузащитник «Спартака » Наиль Умяров рассказал, что тренер Хуан Карседо пытается выработать у красно-белых менталитет победителя.

При испанце «Спартак» вышел в финал Фонбет Кубка России в Пути регионов, где сыграет с ЦСКА. В Мир РПЛ после 24 туров москвичи занимают 6-е место.

— Что Карседо изменил в команде, что получился такой неплохой отрезок?

— То, о чем тренер говорит постоянно. Хочется выработать тот менталитет победителя, которого у нас в какой‑то момент не хватало. Это главное, что он пытается нам донести. Пытаемся в раздевалке обсуждать это. Это главное.

— Получается?

— Только со временем будет понятно, — сказал Умяров.