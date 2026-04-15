«Арсенал» не забил «Спортингу» (0:0), но прошел в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух матчей

«Арсенал» дома сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:0). По сумме двух матчей «канониры» вышли в полуфинал.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Эмирейтс
Арсенал
0 - 0
0.67xG0.24
Спортинг
90’
+4’
Боржеш
85’
Тринкау   Нел
85’
Куарежма   Ваяннидис
79’
Араухо
Эзе   Габриэл Жезус
79’
Мартинелли   Троссард
79’
77’
Морита   Симойнш
71’
Педру Гонсалвеш   Даниэл Браганса
71’
Катаму   Кенда
Артета
70’
Мадуэке   Доуман
63’
Дьокереш   Хавертц
56’
2тайм
Перерыв
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Москера, Райс, Субименди, Мартинелли, Эзе, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Уайт, Льюис-Скелли, Доуман, Троссард, Аррисабалага, Салмон, Хавертц, Сетфорд, Нергор, Дудзяк, Габриэл Жезус
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Куарежма, Морита, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Кочорашвили, Даниэл Браганса, Блопа, Гонсалвеш, Жоау Виржиния, Мангаш, Симойнш, Дебаст, Ваяннидис, Кенда, Файе, Нел
Больше всего жаль, что я пропускаю новую футбольную классику в Мюнхене из-за этой мудотни
Переключай. Только давление себе поднимаем и всё. Ок , вымучаем проход в 1/2 без игры. Тебя это порадует? Ты кайфанешь? Нет. Посмотри хотя бы футбол высшей пробы. Там уже 5 наколотили и думаю это не предел.
Зря вы не смотрели параллельный матч. Давненько такого накала не было конечно.
Закончился первый тайм. Это что за антифутбол? Дома , извиняюсь перед болельщиками португальцев, со вшивым Спортингом играем от обороны 🤦🏻‍♂️ над нашей командой надругаются же в полуфинале, если выйдем. Вообще ни игры , ни идеи, ни страсти , ни стараний ничего нет. Я надеюсь доминатора сливают, иначе объяснить это не могу. Пусть Арс хоть в Чемпионшип вылетит буду всю жизнь поддерживать, но я переключаю на Реал - Бавария. Эту блевотину не могу смотреть. Нервов не хватает.
Главное болельщик, а не глор. За МЮ когда начал болеть? Когда всех выигрывали вподряд? При САФе да?
представляю эту битву
Арсенал-АМ
бойня хахахах
Атлетико разнесёт Арсенал
Просто кошмар, радоваться тут нечему, игры вообще нет
Схожу, поддержу ребят в трудный момент

«Если вы не можете болеть за нас, когда мы проигрываем , не болейте за нас, когда мы выигрываем»
достойно. но боление на Эмирэйтс - это сидение с поджатой жопой и излучение боли. Вряд ли помогает команде.
Не проблема поддерживать, даже при поражениях и вылетах, если ты видишь старания команды. Когда игроки бьются, стараются... но не получается.

А когда вот это... я не вижу старания, я не вижу желания (страсти). Если самим игрокам плевать на свою игру, если они тупо "отрабатывают номер" - почему болельщик должен поддерживать???
Это как надо постараться, чтобы нейтральные фанаты стали за Атлетико в этом противостоянии)
Да что уж там, даже некоторые фанаты Арсенала будут за Атлетико болеть...Уникальный случай.
Во-во. Я всегда не любил Атлетико, но, надо признать в этом сезоне они красиво играют.
Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но надеюсь, что Атлетико Мадрид вынесет этот антифутбол.
Арсенал стабильно отвратителен
матч с Атлетико, будет первым в истории полуфиналом ЛЧ который никто не будет смотреть. Ну может кроме фанов Атлетико
А зачем один и тот же комментарий писать в каждой новости? Ты что потом с этими плюсиками делать будешь, монетизируешь как-то?
Матч тягомотный, как и все в последние пару месяцев. Но все-таки увидел пару светлых пятен. Во-первых, Эзе. Он единственный, кто хоть как-то пытался расшевелить это болото в первом тайме. Бил и отдавал хорошие разрезающие передачи. Во-вторых, концовка в исполнении Арсенала. Обычно в таких ситуациях Арсенал начинает жаться к своим воротам уже минуты с 70, и в итоге пропускает. Сегодня, наоборот, бежали вперед до самого конца и было ощущение, что скорее забьют, чем пропустят.

Что ж, с победой. Идем дальше, а там будь что будет.
Ну вообще, если говорить про светлые пятна, то начали довольно много играть через центр, а не жаться к флагами постоянно. Снова начали более-менее нормально разыгрывать мяч через билд-ап, а не выбивать на авось. Раньше буквально казалось, что начали бояться мяч держать — а то как бы чего-нибудь не вышло. Сегодня лучше. Если не считать того, что обычно донельзя надёжный Райа чудит уже второй матч подряд. Ну и общее качество паса и взаимопонимание на поле — просто отвратительные.
После поражения в кубках и апл, думалось в игре что то поменяется. Но нет.В начале сезона Арсенал хорошо играл в атаке, дело не только в забитых с угловых, они напористо играли, забивали и с игры создавали много моментов. Но потом все пропало. Будто они привыкли, что будет как в начале, либо получив преимущество, начали играть , боясь ошибиться и из за этого пропустить, и поэтому очень аккуратны в нападении, нет ни мысли, ни креатива, ни обостряющих передач и создания моментов. Такая игра почти каждая, мучительно смотреть на эти мучения
