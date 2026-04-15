Защитник «Рубина» Рожков об Артиге: «Видно, что из «Барселоны». Хочет играть в комбинационный футбол»
Рожков об Артиге: видно, что из «Барселоны».
Защитник «Рубина» Илья Рожков высказался о работе с тренером казанцев Франком Артигой.
«Видел Артигу в «Химках», знал, что работал в «Барселоне» и даже приезжал в Казань с юношеской командой на турнир Гильмуллина. Я уже был в курсе, что он любит футбол с контролем мяча, большим количеством передач.
На самом деле видно, что он оттуда. Франк хочет играть в комбинационный футбол, но, когда приходил, сказал, что не будет ломать те вещи, которые хорошо работали: «Я буду добавлять в ваш футбол что-то свое».
Все, что и так работало с Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым], он постарался сохранить. В итоге сделал акцент на владение мячом и игру через пас, на контроль игры и комбинации», – сказал Рожков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Я тоже, наверное, из Барселоны! Люблю комбинационный футбол. )) А кто его не любит?! )
Я тоже, наверное, из Барселоны! Люблю комбинационный футбол. )) А кто его не любит?! )
Лобановский
по последней игре, я бы запросто оспорил данное высказывание...
