Талалаев после операции: «В конце недели будет решение о выписке. Готовимся к «Краснодару». Уверен в «Балтике»

Талалаев после операции: в конце недели будет решение о выписке.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался в преддверии воскресного матча Мир РПЛ с «Краснодаром ».

На днях Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.

«Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии. В конце недели будет приниматься решение о выписке, благодарен врачам! Понятно, что сейчас передвигаюсь пока с трудом, но надеюсь, что скоро буду способен преодолевать расстояния.

Немножко расстроило, что не довели до победы игру с «Пари НН» (2:2). Опять необязательный гол в концовке. Считаю, что команда сыграла на своем уровне, такие игры бывают. Нижний Новгород забил два момента из двух, больше угроз воротам нашим не создавалось. Обидно терять очки в таких поединках, но это футбол, за это мы его и любим.

Готовимся, несмотря ни на что, к «Краснодару». Уверен в своей команде, в футболистах. В поединках с серьезным соперником обычно мы даже играем лучше, чем такие поединки, как с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН», — сказал Талалаев.