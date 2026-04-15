  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Талалаев после операции: «В конце недели будет решение о выписке. Готовимся к «Краснодару». Уверен в «Балтике»
16

Талалаев после операции: «В конце недели будет решение о выписке. Готовимся к «Краснодару». Уверен в «Балтике»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался в преддверии воскресного матча Мир РПЛ с «Краснодаром».

На днях Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.

«Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии. В конце недели будет приниматься решение о выписке, благодарен врачам! Понятно, что сейчас передвигаюсь пока с трудом, но надеюсь, что скоро буду способен преодолевать расстояния.

Немножко расстроило, что не довели до победы игру с «Пари НН» (2:2). Опять необязательный гол в концовке. Считаю, что команда сыграла на своем уровне, такие игры бывают. Нижний Новгород забил два момента из двух, больше угроз воротам нашим не создавалось. Обидно терять очки в таких поединках, но это футбол, за это мы его и любим.

Готовимся, несмотря ни на что, к «Краснодару». Уверен в своей команде, в футболистах. В поединках с серьезным соперником обычно мы даже играем лучше, чем такие поединки, как с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН», — сказал Талалаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoБалтика
logoЗдоровье
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАндрей Талалаев
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровья Андрей Викторычу
Ну хоть ни как Евсеев разговаривает
Ответ Григорий Гашников
Ну хоть ни как Евсеев разговаривает
Талалаев очень приятный человек по общению, никогда не отличался подобным...в играх, ведёт себя порой как бес, но это нормально...живёт игрой...
Скорейшего выздоровления! Команде без бати тяжело!
У него еще дисква же?
Ответ Роман Грожан
У него еще дисква же?
Можно спокойно лечиться и проходить восстановление
Ответ Роман Грожан
У него еще дисква же?
Да, один матч остался
Уверен в своих гончих...
Все болячки от нервов. Выздоравливай, Андрюша!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
