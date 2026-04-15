  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» и «Реал» сыграли 4:3, «Арсенал» и «Спортинг» не забили в ответном матче
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» и «Реал» сыграли 4:3, «Арсенал» и «Спортинг» не забили в ответном матче

В Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/4 финала.

В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Реал», «Арсенал» дома сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
4 - 3
2.07xG2.54
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
90’
+5’
Гюлер
90’
+5’
Гюлер
  Олисе
90’
+4’
90’
+1’
Себальос
90’
Гюлер   Мастантуоно
90’
Александер-Арнолд   Питарч
  Диас
89’
86’
Камавинга
78’
Камавинга
70’
Рюдигер
62’
Браим Диас   Камавинга
Гнабри   Мусиала
61’
Станишич   Дэвис
46’
2тайм
Перерыв
Компани
44’
42’
  Мбаппе
40’
Милитао
  Кейн
38’
Станишич
29’
29’
  Гюлер
  Павлович
6’
1’
  Гюлер
Бавария
Нойер, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Прескотт, Ито, Джексон, Мусиала, Урбиг, Дэвис, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Горетцка
1тайм
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Рюдигер, Милитао, Александер-Арнолд, Гюлер, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Гонсало Гарсия, Фран Гарсия, Хейсен, Камавинга, Ф. Гонсалес, Альваро Каррерас, Себальос, Питарч, Мастантуоно, Наварро, Карвахаль, Алаба
Подробнее

Первый матч: 2:1

Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
0 - 0
0.67xG0.24
Логотип гостевой команды
Спортинг
Матч окончен
90’
+4’
Боржеш
85’
Тринкау   Нел
85’
Куарежма   Ваяннидис
79’
Араухо
Эзе   Габриэл Жезус
79’
Мартинелли   Троссард
79’
77’
Морита   Симойнш
71’
Педру Гонсалвеш   Даниэл Браганса
71’
Катаму   Кенда
Артета
70’
Мадуэке   Доуман
63’
Дьокереш   Хавертц
56’
2тайм
Перерыв
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Москера, Райс, Субименди, Мартинелли, Эзе, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Салмон, Дудзяк, Доуман, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Троссард, Уайт, Нергор, Хавертц, Сетфорд, Льюис-Скелли
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Куарежма, Морита, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Гонсалвеш, Нел, Ваяннидис, Блопа, Кочорашвили, Жоау Виржиния, Дебаст, Кенда, Даниэл Браганса, Мангаш, Симойнш, Файе
Подробнее

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Кто выиграет Лигу чемпионов?34534 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСпортинг
logoБавария
результаты
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
1654 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За Баварию. За классный вечер. Будет супер матч))
Ответ Jor Hakobyan
Комментарий удален модератором
Ответ sergey-bonus
🐷🐓 я твой дом бы <<построил>> с нуля. Из за таких 🐓 и начинается то что мы сейчас переживем🐷
Если кому интересно, то Арсенал заработал угловой. Доклад закончил.
Ответ Светлоград
Я думаю что даже фанаты Арсеала не смотрят этот матч)
Ответ Светлоград
Продолжайте наблюдение)
Сегодня спортсру с вылетом Барсы, очистился на 45 процентов от всей аудитории от мусорных комментариев до следующей ЛЧ. Надеюсь завтра еще на 45 процентов очистится с вылетом Реала. И 10 процентов оставшиеся будут говорить исключительно о футболе без фонового шума.
Ответ Le_Mogul
Комментарий скрыт
Ответ Le_Mogul
Ты ничего не понимаешь оказывается. Этот 45% мусор уже надели футболку Баварии и будут весь вечер болеть за неё.
Кстати, Винисиус обогнал Месси по голевым передачам в плей-офф ЛЧ
Надеюсь увидеть полноценный каток от Баварии. В первом матче осторожничали
Ответ Guillermo
Реал не барса такого позора не будет
Ответ Филипп Иванов
Позор не нужен, нужен каток
Кто-ниб смотрит арсенал и спортинг?
Это просто убожество какое-то, одна из самых тухлых серий плей-офф
Посмотрел несколько минут: арсенал охраняет 1:0 без какого либо движа, Спортинг еле еле переходит центр поля, один удар в створ на двоих
Думал что Спортинг побежит в атаку ибо команда сама по себе атакующая, но нет же, эти телеги пока думают весь арсенал на своей половине поля
В этой паре болею за Атм, арсенал весной труслив и инертен
Ответ balander09
у меня мультикаст. да, в Лондоне просто кошмар. при этом Спортинг уже мог забить - штанга спасла. такое ощущение, что тестикулы Артеты вжались в брюшную полость, как у маленького ребёнка. и ладно, если бы это хоть результат давало...
Сочувствую кто преданно смотрит Спортинг - Арсенал
Ответ therealgreenman
Стыдно болеть за такую команду, хвастаться нечем. Ну ладно любой ценой пройти в полуфинал но соперник не Реал и тем более не ПСЖ. Зачем играть так трусливо, видимо Артете намекнули что победи как хочешь пусть будут проклинать за игру но в финал надо выйти. Но если Атлетико соберётся думаю вынесет Арсенал так как в свой потолок команда добирается
писец... Свинисиус толкает игрока в спину, а когда судья его по-доброму предупреждает без карточки, тот пялит на него свои наглые гляделки. есть ли в мире более мерзкое существо, чем это?
Ответ vulturecrow
Есть. Рюдигер
Комментатор на Окко: "Реал последняя команда Ла Лиги в Лиге Чемпионов".
Человек отказывается признавать харамбол Симеоне xD
Ответ ApocalypsePlease
Да у него и Барселона в топ-3 клубов по игре🤡
Ахаххаха Станишич глянул, что идет контратака и упал)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Месси забил 904-й и 905-й голы в карьере – «Колорадо» с пенальти и с игры. У Роналду 968 мячей
сегодня, 22:30
У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании
сегодня, 22:01
Захарян выиграл первый трофей в карьере – Кубок Испании с «Реал Сосьедад»
сегодня, 22:01
Угадаете футболистов по карточкам в Фифе?
сегодня, 22:00Тесты и игры
🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки
сегодня, 21:53
Росеньор о 0:1 от «МЮ»: «Челси» доминировал с первой минуты и до конца игры. Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота – это должно измениться»
сегодня, 21:43
Кэррик об 1:0 с «Челси»: «Очень важная победа, великолепное выступление. «МЮ» хочет быть еще выше, продолжать совершенствоваться и двигаться вперед»
сегодня, 21:36
«Челси» проиграл 4 матча подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча. Хуже было только в 1912-м – 5 поражений без голов
сегодня, 21:28
Гнабри может пропустить 3-4 месяца из-за травмы. Участие в ЧМ-2026 под вопросом (Sky Deutschland)
сегодня, 21:15
У «Челси» 6 поражений с общим счетом 2:16 и победа над «Порт Вейл» (7:0) в 7 последних матчах
сегодня, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Сосьедад» выиграл 7-й трофей в истории и первый с 2020 года
сегодня, 22:09
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лорьяну», «Лилль» и «Ницца» не забили, «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в воскресенье
сегодня, 21:01
Дасаев о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака» по случаю 104-летия клуба: «Хорошо. В Петербурге много спартаковских болельщиков, думаю»
сегодня, 20:42
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Колорадо», «Атланта» Миранчука примет «Нэшвилл»
сегодня, 20:39Live
«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Эрмосо ответил на гол Крстовича
сегодня, 20:37
Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»
сегодня, 20:35
Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»
сегодня, 20:26
У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»
сегодня, 19:56
Шпилевский об 1:1 с «Динамо»: «Один прекрасный человек, который судил матч, усложнил нам игру. Ребята из «Пари НН» показали огромнейший характер»
сегодня, 19:45
Эстевао получил травму в матче с «МЮ». Вингера «Челси» заменили в 1-м тайме
сегодня, 19:39
Рекомендуем