  Семшов о ЦСКА и 0:1 с «Сочи»: «Не понял, почему так инертно играли, а Мойзес не вышел в старте»
Семшов о ЦСКА и 0:1 с «Сочи»: «Не понял, почему так инертно играли, а Мойзес не вышел в старте»

Игорь Семшов раскритиковал игру ЦСКА в матче Мир РПЛ с «Сочи» (0:1).

«Очень плохая игра ЦСКА с соперником, который уже двумя ногами в Первой лиге. Нельзя говорить о судействе или о том, что не повезло. Если не ошибаюсь, армейцы нанесли первый удар в створ ворот на 70-й минуте. Удивительно: армейцы знали все расклады в чемпионате, провели две хорошие игры в чемпионате, и такая игра…

Не понял, почему не вышел в стартовом составе Мойзес. Все понятно, что случилось и как отреагировал главный тренер. Но была пауза на сборную, и все отрегулировано клубом, а на первом месте всегда результат. Но в итоге продолжается воспитательный процесс, а страдает результат. Мойзес не тот игрок, который будет ставить свои личные интересы выше командных — он это доказывал, и во всех матчах бразилец демонстрирует самоотдачу и топчет соперника на фланге. 

Была очень хорошая предматчевая позиция у ЦСКА — конкуренты играли с непростыми соперниками, а сами армейцы выходили против беспросветного аутсайдера. Челестини просто отпустил этот матч, это его поражение. И в итоге уже сейчас «Спартак» в более выигрышном положении в плане борьбы за бронзу.

Меня удивило в этом матче и то, с каким настроем вышла команда — вообще не понял, почему так спокойно играли, инертно. Не завелись даже после пропущенного мяча. Возможно, это недооценка, но после гола был почти целый матч — и не было никакой остроты. Логичны претензии Челестини, но надо смотреть и на игроков — невозможно выделить по такому матчу ни одного игрока ЦСКА», — сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Всё верно сказал, не добавить не убавить.
Тренер потерял контроль над командой, команда потеряла химию с тренером. В итоге, потерянный сезон и разбалансировка игры. На Мойзесе свет клином не сошелся, но, видимо, давались такие установки, что игроки их не понимали, а упорство ставить деревянных защитников это что-то с чем-то. Впрочем, когда отдали Дивеева в Зенит, я что-то такое предполагал. Давненько ЦСКА не рубил себе оборону столь грубым способом.
потому что физрук у руля
Ответ Vatikan
потому что физрук у руля
Игроки должны стараться играть нормально и без тренера
Ответ mvpaq
Игроки должны стараться играть нормально и без тренера
согласен тут, конечно. игроки играют на поле, футбол это не наука,в нём уже давно все придумано
по моему, Челестини потерял контакт с командой, и Мойзес это как раз клин который он сам и вбил
Баранья упертость Челестини в отношении Мойзеса выйдет ему самому боком! Мойзес - не собственность Челестини, а актив клуба, и один из его ведущих игроков, а потому должен играть в старте! Челестини оказался человеком с завышенным эго, и не очень умным, судя по его поступкам. Пострадают результаты клуба в РПЛ в итоге, а его самого просто уволят по окончании сезона, вот и всё! Поедет обратно в свою Швейцарию. )
Уже сливают тренера?
Семшов все верно говорит. Только не ясно одно, почему в ворота ЦСКА пенальти назначен, а в ворота Сочи ровно за такое же нарушение, пенальти не назначен? То что ЦСКА сыграл далеко не лучший матч, это очевидно. Но так и Сочи ведь с игры ничего не забил! А напротив весь второй тайм разрушал атаки Армейцев! А если бы назначали пенальти в пользу Армейцев, и мы сравняли счёт, тогда бы Сочи зашевелился! Ну и ЦСКА бы на контратаках закатил еще пару голов! Но этого ничего не случилось, потому что как всегда у нас слепые судьи, очевидно когда это кому то выгодно!
У Газзаева Вагнер в дубле бегал.И ничего .
