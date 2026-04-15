Уорнок об Исаке против «ПСЖ»: «Его вообще не было видно. Он не хотел вступать в борьбу с Маркиньосом»

Экс-защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок раскритиковал игру форварда «красных» Александера Исака в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2),

«Даже не знаю, что сказать об Исаке. Я смотрел его игру против «Фулхэма», и он был ужасен. Сегодня вечером его вообще не было видно. Он не хотел вступать в борьбу с Маркиньосом и создавать условия для того, чтобы его команда получила мяч.

Гакпо за пять минут сделал больше, чем Исак за весь первый тайм. Он не готов. Он далек от оптимальной формы. Отчасти это связано с травмой, полученной в матче против «Тоттенхэма», но, пропустив предсезонку, он не набрал форму по ходу сезона, и это сказывается.

И вы думаете, что можете выпустить его против «ПСЖ» в самом важном матче сезона, против лучшей команды Европы, и рассчитывать на хорошую игру за 45 минут? Это не тумблер – включил-выключил», – сказал Уорнок.

Исак никогда в борьбу не вступал, доброе утро.
Вообще странное решение Слота выпускать только что восстановившегося игрока против ПСЖ со старта…
Ньюкасл хотел помочь Ливерпулю и не хотел продавать, но Ливерпуль был настойчив
Исак это карма за Коута... Как можно за него было отдать 150 лямов?
