Глава ФНЛ: «Если раньше во Вторую лигу приходили заканчивать, то сейчас основная группа — молодежь. Любой талант найдет себе применение»

Глава ФНЛ: во Второй лиге основная группа игроков — молодежь.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о грядущем ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— Скажутся ли эти ограничения на клубах ФНЛ? Ведь многие говорят о повышении цен на игроков с российским паспортом. Плюс есть вероятность того, что клубы РПЛ захотят держать своих воспитанников ближе к себе, а не отправлять в аренду в клубы ФНЛ за игровой практикой.

— Я пока вижу то, что у нас сейчас 54% игрового времени во Второй лиге Б — это молодые футболисты. Я сейчас вижу то, что у нас 46% голов во Второй лиге Б забили молодые футболисты. Я сейчас вижу то, что значительный процент активных игровых действий на поле во Второй лиге совершают молодые футболисты. Если раньше во Вторую лигу приходили заканчивать карьеру, доигрывать, то сейчас основная группа футболистов там — это молодежь.

В последнее трансферное окно больше 20 человек перешли из Второй лиги в РПЛ. В Лиге PARI в нынешнем сезоне число молодых футболистов, выходивших на поле, выросло на 29% к прошлому сезону — до 103. Прямо пропорционально выросло и их игровое время. В заявках их еще больше. Молодые футболисты забили 61 гол, что составляет 14% от общего числа. Мы действительно становимся платформой, той базой, фермой, которая готовит молодых игроков, в том числе для элитного дивизиона.

— В целом какое у вас мнение по будущему ужесточению лимита?

— Скажу так: первый плюс, что это будет происходить постепенно — у клубов есть возможность в течение четырех трансферных окон подготовиться к новым критериям. Я считаю, что четырех окон будет достаточно, чтобы провести все изменения.

Что касается количества — 13+9 или 10+5, — то я не буду это комментировать. Все-таки правила игры не комментируются, они принимаются к исполнению.

— А для молодых российских футболистов более жесткий лимит пойдет на пользу? Или наоборот?

— Так говорить об этом нельзя. Любой талантливый и работоспособный молодой футболист найдет себе применение. Также не будет востребован игрок, который не тянет определенные функции и задачи. Нельзя так огульно говорить, что все, теперь у нас все русские будут играть, — сказал Измайлов.