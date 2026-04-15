  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава ФНЛ: «Если раньше во Вторую лигу приходили заканчивать, то сейчас основная группа — молодежь. Любой талант найдет себе применение»
9

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о грядущем ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— Скажутся ли эти ограничения на клубах ФНЛ? Ведь многие говорят о повышении цен на игроков с российским паспортом. Плюс есть вероятность того, что клубы РПЛ захотят держать своих воспитанников ближе к себе, а не отправлять в аренду в клубы ФНЛ за игровой практикой.

— Я пока вижу то, что у нас сейчас 54% игрового времени во Второй лиге Б — это молодые футболисты. Я сейчас вижу то, что у нас 46% голов во Второй лиге Б забили молодые футболисты. Я сейчас вижу то, что значительный процент активных игровых действий на поле во Второй лиге совершают молодые футболисты. Если раньше во Вторую лигу приходили заканчивать карьеру, доигрывать, то сейчас основная группа футболистов там — это молодежь. 

В последнее трансферное окно больше 20 человек перешли из Второй лиги в РПЛ. В Лиге PARI в нынешнем сезоне число молодых футболистов, выходивших на поле, выросло на 29% к прошлому сезону — до 103. Прямо пропорционально выросло и их игровое время. В заявках их еще больше. Молодые футболисты забили 61 гол, что составляет 14% от общего числа. Мы действительно становимся платформой, той базой, фермой, которая готовит молодых игроков, в том числе для элитного дивизиона.

— В целом какое у вас мнение по будущему ужесточению лимита?

— Скажу так: первый плюс, что это будет происходить постепенно — у клубов есть возможность в течение четырех трансферных окон подготовиться к новым критериям. Я считаю, что четырех окон будет достаточно, чтобы провести все изменения.

Что касается количества — 13+9 или 10+5, — то я не буду это комментировать. Все-таки правила игры не комментируются, они принимаются к исполнению.

— А для молодых российских футболистов более жесткий лимит пойдет на пользу? Или наоборот?

— Так говорить об этом нельзя. Любой талантливый и работоспособный молодой футболист найдет себе применение. Также не будет востребован игрок, который не тянет определенные функции и задачи. Нельзя так огульно говорить, что все, теперь у нас все русские будут играть, — сказал Измайлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
лимит на легионеров
logoНаиль Измайлов
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoВторая лига А
logoВторая лига Б
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Искусственные цифры …качество футбола стало гавно и смотреть на это невозможно !
Пусть сравнит посещаемость 2х и 1х лиг в начале 2000х и получит все ответы !
Футбол для болельщиков, а не для директоров со своими лимитами и ограничениями !
Ответ pztpzhmx66
А где можно посмотреть посещаемость начала 2000 ых?
Теперь молодёжь предпочитает сразу заканчивать.
Молодым не нужно большую зп платить
Или легче на серые схемы соглашаются
Ответ DroDmit11
почему все эти гос конторы должны большую зарплату платить?
Ох уж эти Сычевы, Кержаковы да Жирковы, которые заканчивали во второй лиге
Раньше вторая лига это пярмо олскул,а сейчас коненчо уровень поднялся,но вот основная проблема,что денег нет совсем,регионы не тянут,а если кто-то пытается сам организовать команду,то порой такие требования,что пока все урегулируешь,то уже и желание все пропадает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
