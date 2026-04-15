  • Бакаев о «Локо»: «Понимал, что, возможно, это последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен. Галактионов помог мне заново встать на ноги»
Бакаев о «Локо»: «Понимал, что, возможно, это последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен. Галактионов помог мне заново встать на ноги»

Хавбек «Локомотива» Зелимхан Бакаев считает, что красно-зеленые – его последний шанс реализовать себя в топ-клубе.

Накануне 29-летний игрок и железнодорожники продлили контракт до 2029 года.

— У тебя был непростой период в карьере. Не было опасений, когда ты только приходил в «Локомотив», что может опять что-то пойти не так?

— Опасений не было. Мотивация у меня была сумасшедшая. Не хотел, чтобы вот так мой путь в футболе заканчивался. Понимал, что, возможно, это мой последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен, что я могу.

Спасибо [тренеру] Михаилу Михайловичу Галактионову, который мне доверяет. Можно сказать, он помог мне заново встать на ноги. Я счастлив! – сказал Бакаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Локомотива»
Удачи 🍀👍 радуй больше думаю 🤔 можешь играть лучше !!!
Последний большой контракт*
Все удары или в блок, или во вратаря прямо по центру, или мимо ворот.
На ноги он встал...
Ответ Мельников Михаил
Главное статистика: проценты точных
Ответ Мельников Михаил
Во всяком случае от него больше пользы, чем от того же Сарвели или Салтыкова
Да ну его. Отданный Крыльям в аренду парень был куда лучше и перспективнее. Он был командным игроком. А Бакаев все время сам по себе. К тому психологически очень гнил. Что не так - сразу начинает истерить. На одну нормальную игру у Бакаева три плохих. КПД не отвечает ожиданиям.
Ответ Kit244098
Бакаев сходу начал забивать и отдавать голевые передачи. Он не играет сам по себе, врать не надо. Постоянно ищет партнеров на поле. Когда Бакаева меняют из-за усталости или по тактическим соображениям, остроты у ворот соперника становится меньше. О чем то это должно говорить. Отданный Крыльям парень Раков. Ему давали много шансов, он ими не пользовался. В Крыльях поперло, чему мы рады но потом травма, долго лечился, потом рецидив на тренировке и Крылья разорвали договор аренды. Парень снова в Локо. Когда окончательно вылечится, всё будет в его руках. Так что посмотрим как он себя проявит.
Ответ тот самый Кадрус
>О чем то это должно говорить.
О состоянии скамейки Локо.
Там нет вообще никого, кто мог бы усилить игру в нападении.
Но это ничего не говорит о, собственно, Бакаеве.
вот время всё и расставило по местам, Зеля) легенда бгг
Радость переполняет счастливого Бакаева.. схватил жар птицу удачи за хвост
Последний шанс срубить бабла
Молодец
Ничего и не скажешь
