Бакаев о «Локо»: «Понимал, что, возможно, это последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен. Галактионов помог мне заново встать на ноги»

Бакаев о «Локо»: возможно, это последний шанс показать себя в топ-клубе.

Хавбек «Локомотива » Зелимхан Бакаев считает, что красно-зеленые – его последний шанс реализовать себя в топ-клубе.

Накануне 29-летний игрок и железнодорожники продлили контракт до 2029 года.

— У тебя был непростой период в карьере. Не было опасений, когда ты только приходил в «Локомотив», что может опять что-то пойти не так?

— Опасений не было. Мотивация у меня была сумасшедшая. Не хотел, чтобы вот так мой путь в футболе заканчивался. Понимал, что, возможно, это мой последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен, что я могу.

Спасибо [тренеру] Михаилу Михайловичу Галактионову, который мне доверяет. Можно сказать, он помог мне заново встать на ноги. Я счастлив! – сказал Бакаев.