Бакаев о «Локо»: «Понимал, что, возможно, это последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен. Галактионов помог мне заново встать на ноги»
Накануне 29-летний игрок и железнодорожники продлили контракт до 2029 года.
— У тебя был непростой период в карьере. Не было опасений, когда ты только приходил в «Локомотив», что может опять что-то пойти не так?
— Опасений не было. Мотивация у меня была сумасшедшая. Не хотел, чтобы вот так мой путь в футболе заканчивался. Понимал, что, возможно, это мой последний шанс в топ-клубе показывать, на что я способен, что я могу.
Спасибо [тренеру] Михаилу Михайловичу Галактионову, который мне доверяет. Можно сказать, он помог мне заново встать на ноги. Я счастлив! – сказал Бакаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Локомотива»
14 комментариев
На ноги он встал...
О состоянии скамейки Локо.
Там нет вообще никого, кто мог бы усилить игру в нападении.
Но это ничего не говорит о, собственно, Бакаеве.
Молодец
Ничего и не скажешь