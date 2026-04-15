«Оренбург» направил помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Россия сильна, когда едина!»

«Оренбург» выступил с заявлением об оказании помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане.

«События, разворачивающиеся в Республике Дагестан, не могут оставить нас равнодушными. Тысячи людей потеряли крышу над головой из-за стихийного бедствия.

Не так давно жители Оренбургской области сами являлись свидетелями подобных катаклизмов в нашем регионе.

Футболисты, тренерский штаб и руководство «Оренбурга» направили помощь жителям Дагестана через благотворительный фонд.

Россия сильна, когда едина! Дагестан, мы с тобой!» – говорится в сообщении «Оренбурга».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Материалы по теме
«Динамо» Махачкала о помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Собрано более 500 миллионов. Перевели часть зарплат всех сотрудников клуба»
10 апреля, 04:18
ЦСКА передаст 50% билетной выручки от матча с «Сочи» пострадавшим от наводнения в Дагестане: «К масштабу стихии никто не был готов»
9 апреля, 16:54
«Махачкала» с фондом «Надежда» объявили сбор для пострадавших от наводнения в Дагестане: «Крайне тяжелая ситуация, тысячи людей остались без самого необходимого. Клуб уже направил средства»
8 апреля, 17:16
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
37 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3 минуты назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
13 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
27 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
53 минуты назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
