«Оренбург» направил помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Россия сильна, когда едина!»
«Оренбург» направил помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане.
«Оренбург» выступил с заявлением об оказании помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане.
«События, разворачивающиеся в Республике Дагестан, не могут оставить нас равнодушными. Тысячи людей потеряли крышу над головой из-за стихийного бедствия.
Не так давно жители Оренбургской области сами являлись свидетелями подобных катаклизмов в нашем регионе.
Футболисты, тренерский штаб и руководство «Оренбурга» направили помощь жителям Дагестана через благотворительный фонд.
Россия сильна, когда едина! Дагестан, мы с тобой!» – говорится в сообщении «Оренбурга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
