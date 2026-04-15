«Оренбург» направил помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Россия сильна, когда едина!»

«Оренбург» направил помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане.

«События, разворачивающиеся в Республике Дагестан, не могут оставить нас равнодушными. Тысячи людей потеряли крышу над головой из-за стихийного бедствия.

Не так давно жители Оренбургской области сами являлись свидетелями подобных катаклизмов в нашем регионе.

Футболисты, тренерский штаб и руководство «Оренбурга» направили помощь жителям Дагестана через благотворительный фонд.

Россия сильна, когда едина! Дагестан, мы с тобой!» – говорится в сообщении «Оренбурга».