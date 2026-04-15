  • Слот об отмене пенальти «Ливерпуля» после ВАР в игре с «ПСЖ»: «Не удивлен. Не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ много решений не в нашу пользу»
64

Слот об отмене пенальти «Ливерпуля» после ВАР в игре с «ПСЖ»: «Не удивлен. Не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ много решений не в нашу пользу»

Слот об отмене пенальти «Ливерпуля» после ВАР в игре с «ПСЖ»: не удивлен.

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил решение отменить пенальти в ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

На 64-й минуте при счете 0:0 мерсисайдцы получили право на 11-метровый после того, как полузащитник Алексис Мак Аллистер упал в штрафной соперника после контакта с Вильяном Пачо. Арбитр Маурицио Мариани отменил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов. 

«Если посмотреть на наш сезон, то я совершенно не удивлен – так много решений было принято не в нашу пользу. Для меня все довольно просто: если бы судья не назначил пенальти, ВАР никогда бы не вмешался.

Как я уже сказал, такое в этом сезоне для меня не сюрприз – не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ многие решения были приняты не в нашу пользу. [Сегодня] мы не смогли забить, но у нас было много моментов», – сказал Слот.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35795 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Но пенальти же действительно не было
Ответ bat90
Но пенальти же действительно не было
Комментарий скрыт
Ответ City 100 points
Комментарий скрыт
Это же не значит, что и в противоположные надо леваки ставить
Мак Аллистер поступил в стиле тех мошенников, которые бросаются под едущую машину. Справедливое решение обслуживающего персонала.
Ответ Крыс Пол
Мак Аллистер поступил в стиле тех мошенников, которые бросаются под едущую машину. Справедливое решение обслуживающего персонала.
Да, это фол в атаке. Почти исполнил подкат.
Согласен, посмотрев картинку которую предоставил ВАР, я тоже не увидел пенальти. Я во время обычного повтора увидел что МакАлистер подставился и ему ударили по ноге.
Его ещё не уволили что-ли. Думал с утра зайду прочитаю новость об увольнении его
Арбитр Мариани отменил пенальти ,посмотрев на пустой монитор.И как он определил?
Ответ Алишер Махмудов
Арбитр Мариани отменил пенальти ,посмотрев на пустой монитор.И как он определил?
Вот -правильно 😁👍
Ответ Алишер Махмудов
Арбитр Мариани отменил пенальти ,посмотрев на пустой монитор.И как он определил?
На пустом мониторе не было нарушения) нет и пенальти
Мяч отскакивает к Мак Аллистеру, но он сходу пытается не в него сыграть, а прыгает перед Пачо, оттопыривает зад и пытается просто подставиться под бегущего игрока. При этом в такой позе он уже в любом случае пропустил мяч и не сыграл бы в него никогда в жизни.
Не было там никакого пенальти.
Ответ arspurs9
Мяч отскакивает к Мак Аллистеру, но он сходу пытается не в него сыграть, а прыгает перед Пачо, оттопыривает зад и пытается просто подставиться под бегущего игрока. При этом в такой позе он уже в любом случае пропустил мяч и не сыграл бы в него никогда в жизни. Не было там никакого пенальти.
Я вот тоже офигиваю. Уже много раз видел когда в Штрафной Карл! Игроки не пытаются пробить или скинуть на своего, а пытаются красиво упасть, тем самым убивая опасный момент! Я могу понять когда ты один и ловить нечего, но когда в штрафной суета, несколько ваших игроков - почему бы не попробовать забить гол?
Да это заговор,выигрывайте без пенальти,вы же не Зенит
Ладно если бы Ливерпуль возил ПСЖ оба матча, но когда за 180 минут ты играл как надо лишь полчаса, то и жаловаться на судью как-то жалко выглядит что ли
Ответ Андрей Андреев
Ладно если бы Ливерпуль возил ПСЖ оба матча, но когда за 180 минут ты играл как надо лишь полчаса, то и жаловаться на судью как-то жалко выглядит что ли
Ты про какие 180 мин?Первый матч возили.катарское газовое бабло многое решает.Против Ливерпуля давали пенки и в более спорных моментах.
Ему хватает наглости ныть после явной симуляции? Позорище
Слот уже явно поплыл, Ливерпулю нужно пригласить Хаби Алонсо, будет идеально!
Ответ adika1992
Слот уже явно поплыл, Ливерпулю нужно пригласить Хаби Алонсо, будет идеально!
Там вон Ираола освободиться скоро. Очень интересный тренер ))
