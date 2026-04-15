  • Вратарь «Атлетико» Муссо о столкновении с Фермином: «Как это может быть пенальти? Он сам налетел на мою ногу»
40

Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо считает верным неназначение пенальти после своего столкновения с хавбеком «Барселоны» Фермином Лопесом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

На 25-й минуте Фермин пытался забить головой после навеса. Голкипер мадридцев отразил удар, а полузащитник влетел лицом в бутсу аргентинца. У Фермина началось сильное кровотечение из носа, которое медперсонал пытался остановить почти до 30-й минуты.

«Как это может быть пенальти? Я сделал естественное движение, и мне было больно из-за него – он сам налетел на мою ногу. 

Не понимаю, как кто-то мог подумать, что я преднамеренно ударил коллегу», – сказал Муссо.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35794 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ole
Да вроде никто Муссо за тот несчастный случай с беднягой-Фермином и не обвинял, даже болельщики самой Барсы. Крайне неудачное рандомное столкновение. Тут можно только здоровья каталонцу пожелать, чтоб с хрящами-костями на лице всё в порядке было. И крови потерял изрядно, прям рекой лилось. Удивлён, что его сразу не сняли с игры после такого, последствия в онлайне очень стрёмно выглядели.
Фермин боец, но к сожалению, это отразилось на его игре. После столкновения той интенсивности уже не было, оно и понятно, поди подыщи нормально, когда у тебя нос заклеен, а тут еще бегать надо.
Ещё бы не отразилось. Конечно, Фермин никак дышать не мог носом вообще - там ему тампонов по самое не хочу в ноздри напихали, без вариантов. Играть со сломанным носом медики бы его не выпустили. И, тем более, если были бы явные повреждения челюсти. Видимо, относительно повезло и просто сосуды в носовой области не выдержали сильного столкновения. Ну или шип бутсы зашёл в ноздрю, слизистая - штука уязвимая, на такое всегда реагирует океаном крови.
P.s. Да, не страшные повреждения тоже иногда вызывают настолько сильное кровотечение, но я сталкивался с аналогичными (как выглядело) случаями, когда подобное становилось фатальным. Честно, испугался немного.
Ну какой же это пенальти? Это красная Фермину 😂
никто про пенальти не говорил вообще
Говорили про пенальти на Ольмо за толчок Маркуса, а не про этот эпизод... Чем отличается "толчок" Серлота на красную от падения Ольмо?
Отличается заряженностью свистка, вот в чём разница
Где-то в этот момент очень громко кричал Карасёв, тыкая в экран указательным пальцем
Жерар Мартин играет в мяч и по инерции попадает в ногу соперника, которой не было на траектории ни в момент замаха, ни при попадании по мячу. Никакого вреда не наносит. Дают желтую, Атлетико требует красную, судейский комитет с ними согласен. Мусо, отбив мяч, задирает ногу почти до пояса, попадает шипами в лицо, наносит травму, нет фола. Это называется последовательность.
Напомни про последовательность, когда играли Неймар, Суарес, Бускетс и ко. Или это другое? или ты забыл?
если бы ты просто стоял на поле, даже если бы ты не стоял, а ноги были на земле - вопросов бы не было, но ты задрал ногу как ниндзя, поэтому вопросики есть
Аргентине такой пеналь в полуфинале ЧМ поставили.
Ну это не пенальти в основном потому, что нога была на игровой высоте, а вот голова Фермина слишком низко. Если бы нога вратаря в такой ситуации была на высоте в полтора метра, то это был бы пенальти и, скорее всего, удаление.
Какая еще игровая высота?
У Жерара Мартина нога была куда ниже, но дали фол и желтую, после чего еще требовали красную и даже признали это требование законным на судейском комитете.
Мусо очень высоко задрал ногу и нанес травму, но здесь внезапно не фол
Да не высоко он задирал, не выше поясницы. Когда игрок играет головой так низко, это всегда считалось опасной игрой именно со стороны играющего головой. Опасной для самого себя.
Да, идите вы нaxyй с таким футболом
