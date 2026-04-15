Вратарь «Атлетико» Муссо о столкновении с Фермином: «Как это может быть пенальти? Он сам налетел на мою ногу»

Вратарь «Атлетико» Муссо об эпизоде с Фермином: как это может быть пенальти?.

Вратарь «Атлетико » Хуан Муссо считает верным неназначение пенальти после своего столкновения с хавбеком «Барселоны» Фермином Лопесом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

На 25-й минуте Фермин пытался забить головой после навеса. Голкипер мадридцев отразил удар, а полузащитник влетел лицом в бутсу аргентинца. У Фермина началось сильное кровотечение из носа, которое медперсонал пытался остановить почти до 30-й минуты.

«Как это может быть пенальти? Я сделал естественное движение, и мне было больно из-за него – он сам налетел на мою ногу.

Не понимаю, как кто-то мог подумать, что я преднамеренно ударил коллегу», – сказал Муссо.