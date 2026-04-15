«Барселона» чаще всего вылетала из плей-офф ЛЧ от «Атлетико» и «ПСЖ» – по 3 раза

«Барселона» проиграла «Атлетико » по итогам матчей 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2, 2:1).

Мадридцы выбивали «блауграну» на стадии плей-офф главного еврокубкового турнира во всех трех случаях.

Таким образом, в истории ЛЧ/КЧ «Барселона » чаще всего вылетала из плей-офф от «ПСЖ » и «Атлетико» – по три раза.