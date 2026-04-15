«Барселона» чаще всего вылетала из плей-офф ЛЧ от «Атлетико» и «ПСЖ» – по 3 раза
«Барселона» проиграла «Атлетико» по итогам матчей 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2, 2:1).
Мадридцы выбивали «блауграну» на стадии плей-офф главного еврокубкового турнира во всех трех случаях.
Таким образом, в истории ЛЧ/КЧ «Барселона» чаще всего вылетала из плей-офф от «ПСЖ» и «Атлетико» – по три раза.
Кто выиграет Лигу чемпионов?35792 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Зато как Олимпиакос и Ньюкасл вынесли, ахаха)))