Дембеле о «ПСЖ» в ЛЧ: «Постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до конца турнира»

Дембеле о «ПСЖ» в ЛЧ: постараемся дойти до конца.

Вингер «ПСЖ » Усман Дембеле высказался о выходе парижан в 1/2 финала Лиги чемпионов после побед над «Ливерпулем » (2:0, 2:0) в 1/4 финала.

«Мы очень рады этой победе, потому что матч был очень трудным, особенно второй тайм. Но мы нашли способ победить. Мы в полуфинале и очень этому рады.

В эпизоде с первым голом я просто хотел пробить на точность. А в случае со вторым Барколя проделал невероятную работу.

Думаю, мы на том же уровне [что и в прошлом сезоне]. Мы хотим выигрывать трофеи, постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до конца турнира», – сказал Дембеле.