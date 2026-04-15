Дембеле о «ПСЖ» в ЛЧ: «Постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до конца турнира»
Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о выходе парижан в 1/2 финала Лиги чемпионов после побед над «Ливерпулем» (2:0, 2:0) в 1/4 финала.
«Мы очень рады этой победе, потому что матч был очень трудным, особенно второй тайм. Но мы нашли способ победить. Мы в полуфинале и очень этому рады.
В эпизоде с первым голом я просто хотел пробить на точность. А в случае со вторым Барколя проделал невероятную работу.
Думаю, мы на том же уровне [что и в прошлом сезоне]. Мы хотим выигрывать трофеи, постараемся дойти до конца. Будем играть в свою игру до конца турнира», – сказал Дембеле.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Дембеле пол года балду пинал, теперь показывает, за что зм получил
Жаль Бавария не на другой сетке. Хороший получился бы финал. А так похоже как в прошлом году в олни ворота будет.
Странный вывод, учитывая что в правой сетке главный фаворит ЛЧ играет, у букмекеров)) 😃
Дембеле зарешал
В первом тайме с разворотом если бы забил, была бы конфета..
Будем и дальше переносить все матчи в нашей лиге фермеров с ручным президентом , добавил Дембеле
Амбидекстр хорош. В эпизоде с первым голом не дал ни шанса защитнику
