Ольмо о вылете «Барсы» от «Атлетико»: «Были спорные моменты – пенальти, удаление. Мы знали, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут»
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо посетовал на спорные решения судьи Клемана Тюрпена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1, первая игра – 0:2).
«Мы недовольны, хотели пройти дальше. Мы знали, что должны сделать больше, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут. Что ж, это опыт – на ближайшие годы. Мы очень молодая команда, и мы будем продолжать.
«Атлетико» играет хорошо и знает, как навредить нам своим прессингом, на который мы, возможно, отреагировали слишком поздно.
Были спорные моменты – как пенальти, как удаление Эрика Гарсии [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Александром Серлотом].
Второй год подряд мы вылетаем схожим образом. Идея ясна – это успешный проект, и мы это доказали», – сказал Ольмо.
Ну как можно играть в таких условиях?
Это заговор против Барселоны !
А за судейство простите великодушно - ну нельзя выбегающего один на один нападающего сносить , не получив за это санкций , и то Тюрпен и Ковач до него в первом матче , старались желтой обойтись, но к сожалению для Барсы на ВАРе не друзья Негрейры сидят а у Чеферина другой хозяин , вот им и пришлось подправить своих главных )
За безнаказанный мордобой до крови Гави и пасы в руки вратарю от своего могли бы хоть поблагодарить лучше )