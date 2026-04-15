  • Ольмо о вылете «Барсы» от «Атлетико»: «Были спорные моменты – пенальти, удаление. Мы знали, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут»
183

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо посетовал на спорные решения судьи Клемана Тюрпена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1, первая игра – 0:2).

«Мы недовольны, хотели пройти дальше. Мы знали, что должны сделать больше, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут. Что ж, это опыт – на ближайшие годы. Мы очень молодая команда, и мы будем продолжать.

«Атлетико» играет хорошо и знает, как навредить нам своим прессингом, на который мы, возможно, отреагировали слишком поздно.

Были спорные моменты – как пенальти, как удаление Эрика Гарсии [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Александром Серлотом].

Второй год подряд мы вылетаем схожим образом. Идея ясна – это успешный проект, и мы это доказали», – сказал Ольмо.

Экс-судья Фернандес о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Это не пенальти. Льоренте касается руками, но не оказывает давления – игрок «Барсы» падает сразу, как только чувствует контакт»

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
183 комментария
Давайте признаем, что сегодня всё было против бчк: судья не Айтекин, соперник не Райо Вальекано.
Ну как можно играть в таких условиях?
Ответ Qarasik
Как эксперт-болельщик Спартака подтверждаю :
Это заговор против Барселоны !
Ответ Qarasik
Так они в начале сезона от Райо еле отскочили с мегаперформансом Гарсии. Да и в марте отскок был не настолько явный, но ощутимый. Тут нужно что-то серьезнее - обгадившийся Ньюкасл, например.
Будьте мужчинами. Поздравьте Атлетико и примите достойно поражение. Ах да, я забыл, что это же Барселонка.
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ответ Роман
Быть мужчинами это не их
Ну как минимум Лангле одну предголевую отдал вам ребята )
А за судейство простите великодушно - ну нельзя выбегающего один на один нападающего сносить , не получив за это санкций , и то Тюрпен и Ковач до него в первом матче , старались желтой обойтись, но к сожалению для Барсы на ВАРе не друзья Негрейры сидят а у Чеферина другой хозяин , вот им и пришлось подправить своих главных )
За безнаказанный мордобой до крови Гави и пасы в руки вратарю от своего могли бы хоть поблагодарить лучше )
Ответ Hans Castorp
Комментарий удален модератором
Ответ Hans Castorp
Комментарий удален модератором
Я вот ради интереса еще раз пересмотрел, там чистый пас вратарю от Де Йонга был в конце и игра руками))) где истошные крики и вопли, что засудили?! И что нет свободного удара?)
Ответ maksradn
Комментарий скрыт
Ответ maksradn
Комментарий скрыт
Проснулся в пол первого ночи от плача ребенка соседского, зайду думаю посмотрю как сыграли в ЛЧ, смотрю о точно Барса проиграла местное комьюнити в слезах строчит про судейство .
Ответ Bigbadaboom
не плохо )
Давайте признаём без Негрейры нашей Барсе ничего не светит в Лиге Чемпионов.
Ответ Бестрофеник 2024
Как негрейра с лч связан, болезный?
Ответ fatei4
Потому что у Реала купленные судьи в ЛЧ, потому и не светит, там нарезок можно посмотреть как Реал выигрывал и становится все ясно... 🌝
У меня ощущение, что перед игрой вместо тактики футболистам Барсы рассказывали, какие судьи вокруг плохие, чтобы они после матча несли хором такую чушь.
Ответ Ale88io
Не, там газон обсуждали отдельной презентацией, какой он влажный и высокий на 4 мм 😂
Ответ Ale88io
Они соцсети бомбили о ремонтаде и газон мерили) не до тренировки было
Все фанаты, игроки и руководство Барселоны видят свою неудачу исключительно в судействе 🤦 ну просто не исправимые, похожа на секту какую то )
Ответ adika1992
Свою неудачу и чужие удачи видят в судействе
Ответ adika1992
Слушай, ну окей. Просто объясни, в чем отличие толчка в спину Ольмо в конце первого тайма и толчка в спину Серлота на красную во втором ?
Выход один на один, защитник сбивает игрока и для этих убогих это не красная… надо умудриться так нагло врать
Ответ Яхай-Бле
При негрейре такого не было
Ответ Яхай-Бле
это матрасники убогие в антифутбол играет.не видать вам победы.не заслуживаете по зрелещности
На минуточку представьте себе сколько нытья бы тут было, если бы так Реал судили ))
Ответ Ххх Ххх
Это не из за судьи, а из за высокого газона на 4 мм😂😂
Ответ Ххх Ххх
Одинтолько тв, чего стоит))
Материалы по теме
Рафинья жестами показывал фанатам «Атлетико», что их клуб вылетит в полуфинале ЛЧ. «Барса» не прошла мадридцев в 1/4 финала
14 апреля, 22:46Фото
«Это ограбление, с судейством было много проблем». Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»
14 апреля, 22:32
Гави считает, что его правильно не удалили за удар локтем: «Это или желтая, или даже не желтая вовсе. «Барса» была намного лучше «Атлетико»
14 апреля, 22:24
Экс-судья Бурруль о красной Гарсии в матче с «Атлетико»: «Явное удаление. Кунде не мог добраться до мяча»
14 апреля, 22:24
Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» и «Атлетико»: «Фол Гарсии на Серлоте – красная. Ферран в офсайде – гол справедливо отменен. Фермин сам бросился на ногу Муссо – это не пенальти»
14 апреля, 22:08Фото
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
36 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2 минуты назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
12 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
26 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
52 минуты назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем