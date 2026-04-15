Сафонов – первый вратарь «ПСЖ» с 2019 года, не пропустивший в 3 матчах ЛЧ подряд
Матвей Сафонов провел третий подряд сухой матч в Лиге чемпионов.
Вратарь «ПСЖ» ни разу не пропустил от «Ливерпуля» ни в первой, ни в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, 2:0). Ему также не смогли забить игроки «Челси» в ответном матче 1/8 финала турнира, завершившемся победой парижан со счетом 3:0.
Сафонов стал первым вратарем парижского клуба с 2019 года, сыгравшим на ноль в Лиге чемпионов три раза подряд. С сентября по ноябрь 2019-го Кейлор Навас провел 4 подряд сухих матча в этом соревновании – против «Реала» (3:0), «Галатасарая» (1:0) и «Брюгге» (5:0, 1:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Stats Foot
69 комментариев
1. Озвучивается интерес со стороны ПСЖ, они смеются и говорят, что это полный бред. Очередной вброс агента.
2. ПСЖ подписывает Сафонова, они говорят, что в любом случае со скамейки он не слезит. После чего Матвей провел 17 матчей в сезоне 24/25.
3. Из ПСЖ уходит основной вратарь покупается местный француз за большие деньги, они говорят, что Сафонову пора искать новую команду, т.к. уровень он не тянет, и в любом случае будет сидеть в запасе.
4. Проходит небольшое время, Сафонов выигрывает конкуренцию, становится первым номер, но при этом у них опять Сафонов «не тянет».
5. Будем откровенны на рынке сейчас есть всего несколько вратарей, которые действительно сильнее, но вероятность их перехода в ПСЖ крайне мала. А за Матвея можно лишь порадоваться, играет в топ-клубе, является первым номером - это огромный успех. А как оно будет дальше, уже жизнь покажет, но за нашего вратаря можно лишь искренне порадоваться, уверен, что за этим визуальным успехом стоит огромная работа над самим собой, которую мы не видим.
сегодня были 6 сейвов, делит лидерство с Дембеле и Макркиньосом.
интервью Моти на английском идёт первым на официальном сайте уефа в отчёте о матче.
uefa.com/uefachampionsleague/match/2048069--liverpool-vs-paris/