69

Сафонов – первый вратарь «ПСЖ» с 2019 года, не пропустивший в 3 матчах ЛЧ подряд

Матвей Сафонов провел третий подряд сухой матч в Лиге чемпионов.

Вратарь «ПСЖ» ни разу не пропустил от «Ливерпуля» ни в первой, ни в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, 2:0). Ему также не смогли забить игроки «Челси» в ответном матче 1/8 финала турнира, завершившемся победой парижан со счетом 3:0.

Сафонов стал первым вратарем парижского клуба с 2019 года, сыгравшим на ноль в Лиге чемпионов три раза подряд. С сентября по ноябрь 2019-го Кейлор Навас провел 4 подряд сухих матча в этом соревновании – против «Реала» (3:0), «Галатасарая» (1:0) и «Брюгге» (5:0, 1:0). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Stats Foot
Мотя продолжает приятно удивлять. Сегодняшний сухарь это ценно, пару раз потащил мертвые мячи и еще раза три непростые. Красавчик👏🏻
Список у него посерьезнее , при всем уважении к Брюгге !
первый сейв, когда Марк подчистил это топ...я вообще ##### ( удивился )
Этапы местных экспертов по Сафонову:
1. Озвучивается интерес со стороны ПСЖ, они смеются и говорят, что это полный бред. Очередной вброс агента.
2. ПСЖ подписывает Сафонова, они говорят, что в любом случае со скамейки он не слезит. После чего Матвей провел 17 матчей в сезоне 24/25.
3. Из ПСЖ уходит основной вратарь покупается местный француз за большие деньги, они говорят, что Сафонову пора искать новую команду, т.к. уровень он не тянет, и в любом случае будет сидеть в запасе.
4. Проходит небольшое время, Сафонов выигрывает конкуренцию, становится первым номер, но при этом у них опять Сафонов «не тянет».
5. Будем откровенны на рынке сейчас есть всего несколько вратарей, которые действительно сильнее, но вероятность их перехода в ПСЖ крайне мала. А за Матвея можно лишь порадоваться, играет в топ-клубе, является первым номером - это огромный успех. А как оно будет дальше, уже жизнь покажет, но за нашего вратаря можно лишь искренне порадоваться, уверен, что за этим визуальным успехом стоит огромная работа над самим собой, которую мы не видим.
У нас обосрать кого-то. Это как за хлебом сходить
Нам, русским, хлеб не надобен, Мы друг друга едим и тем сыты бываем.. 😁 Артемий Волынский,граф . казнен Бироном и Аной Ионановной
Матвей стал своим в ПСЖ, Энрике верит в него, он чувствует эту поддержку от команды и играет на свой уровень, а он судя по его игре соответствует уровню победителя ЛЧ прошлого года и одного из самых главных нынешнего, рад за Сафонова - так держать)
Почему Матвей нули любит? С них 25% отдавать не нужно
Когда-нибудь, будут вручать приз лучшему вратарю сезона ЛЧ имени Матвея Сафонова.
Скриньте.
Втрой вратарь обладатель Золотого Мяча !
Скриньте )
не исключал бы...
Даже не этот рекорд крутой. Он три подряд сухаря выдал в плей-офф, а не на групповом этапе! Очень редкое достижение
Сложно будет Наваса превзойти, но будем посмотреть! 🫡
да уже превзошёл, Навас сушил матчи с Брюгге, а Сафон сушит Ливер
сделал 9 сейвов с Челси и получил самую высокую оценку в команде.
сегодня были 6 сейвов, делит лидерство с Дембеле и Макркиньосом.
интервью Моти на английском идёт первым на официальном сайте уефа в отчёте о матче.
uefa.com/uefachampionsleague/match/2048069--liverpool-vs-paris/
Тяжелая ситуация для французских экспертов)
Гений просто. Рекорд за рекордом. Какой же он крутой.
