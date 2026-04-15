Сафонов – первый вратарь «ПСЖ» с 2019 года, не пропустивший в 3 матчах ЛЧ подряд

Сафонов – первый вратарь «ПСЖ» с 2019-го, сыгравший на ноль в 3 матчах ЛЧ подряд.

Вратарь «ПСЖ » ни разу не пропустил от «Ливерпуля » ни в первой, ни в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, 2:0). Ему также не смогли забить игроки «Челси» в ответном матче 1/8 финала турнира, завершившемся победой парижан со счетом 3:0.

Сафонов стал первым вратарем парижского клуба с 2019 года, сыгравшим на ноль в Лиге чемпионов три раза подряд. С сентября по ноябрь 2019-го Кейлор Навас провел 4 подряд сухих матча в этом соревновании – против «Реала» (3:0), «Галатасарая» (1:0) и «Брюгге» (5:0, 1:0).