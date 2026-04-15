  • Сафонов получил 8 из 10 от L’Equipe за матч с «Ливерпулем» – лучшую оценку в «ПСЖ» наряду с Дембеле и Маркиньосом
85

Французская газета L’Equipe поставила футболистам «ПСЖ» оценки по десятибалльной шкале за игру в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 2:0).

Игроки стартового состава парижан получили такие баллы:

Матвей Сафонов – 8, Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 8, Вильян Пачо – 7, Нуну Мендеш – без оценки, Уоррен Заир-Эмери – 6, Витинья – 5, Жоау Невеш – 7, Дезире Дуэ – 4, Усман Дембеле – 8, Хвича Кварацхелия – 6. 

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике получил 7 баллов из 10. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35790 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
85 комментариев
Можно только порадоваться ! Так держать 💪
Ответ saymon12
А взял бы пенальти , который отменил ВАР и все 9 было бы !
Ответ OldRedWhite
Угу, судья готовую девятку получить не дал, выходит
Сафонов уже победитель ЛЧ, но выиграл ее как игрок подмены, сыграв 2 матча на групповом этапе. В итоге некоторые даже не готовы упоминать этот титул, перечисляя его регалии, ну или делая поправку на то, что он не был основным. Так что хотелось бы, чтоб в этом сезоне он взял ЛЧ как основной кипер. Придется топить за ПСЖ, пару лет назад такого бы себе не мог представить))
Ответ rhodesian
чуть больше чем пару лет назад это и не была команда, а сборище звёзд, которые приехали на расслабоне выигрывать чемпионат водокачки. мне была противна та команда с неймаром, месси и прочими. сейчас же это профессионалы, которые сражаются за друг друга, бьются за каждый сантиметр поля. им невозможно не симпатизировать
Ответ Рома Борисов
Подпишусь под каждым словом. Мне был симпатичен Пари Сен-Жермен в середине 90-х. Потом клуб надолго пропал с радаров евро футбола. А когда возвратился - не вызывал ничего кроме отвращения как денежный мешок шейхов. И только с приходом Энрике и его работой над составом на ПСЖ вновь приятно смотреть.
По факту Моте должны были сегодня лучшего игрока дать, вытащил пару прям мёртвых мячей, хорош. Хочу чтобы в этом году ПСЖ выиграл ЛЧ снова, но уже с Мотей в финале в воротах.
Ответ DianaBlade
Ну не наглей, дембеле дубль оформил
Ответ xrnq5z2k5y
И запорол много
Сафонов сделал сегодня 80% победы . Идеальный матч !
Это 9 должна быть.

А вообще шучу конечно 🤗 Это просто цифры , оценки эти. Главное что есть победа , и без травм
На девятку надо было самому забить, видимо. Про 10 молчу.
Ответ onegin2007
Матвей сыграл хорошо, но там ищут минусы, по статистике Мотя выдал 3 худший результат в истории псж(среди вратарей) в лч по проценту точных передач в этом матче..
Ответ Павел Пеньков
А пас с выходом 1 на 1, запоротый нападением,не щитово? )
на окко разбирали игру Сафонова и вывод жто он затащил псж в полуфинал .отращив удар с метра в первом тайме .успев сложиться .как бы потом могло все сложиться? коли типичная погода для Англии .ливень мокрое поле мокрый мяч и отскоки и жти 17 ударов ливерпуля по сравнению с 3 что были в Париже .и эти 5 сейвов и один намертво взятый мяч .драво Матвей 👍👍🎉🎉🎉🙋
Ответ Василий Горбатенко
Там и Маркиньос спас после Моти
Ответ mancity111
да уж с ноги мяч снял у нападающего .
Красавчик, Матвей! Как же приятно смотреть, как наш парнишка играет в составе топ-клуба в финальной стадии розыгрыша Лиги Чемпионов!✊🏻
Ответ Армейский Дух
Когда дома приходишь на стадион, а они в составе- тогда приятнее смотреть
Ответ пвс-75
Если человек отказывается от больших достижений ради того, чтобы всю жизнь вариться в собственном местечковом соку, в этом нет вообще ничего приятного. Запоротая карьера.
Мощный матч Матвея. А два сейва были из категории ТОП! Продолжать в том же духе!
есть за кого болеть в этом году после вылета Барсы
Ответ Алексей Матыгин
Кто-то всерьёз болел за Барсу?
Красавец , раньше после каждого неудачного действия показывали Шевалье , сейчас славу богу прекратили
Ответ Миша Зеленцов
Так игра в Англии, им вообще пофиг
