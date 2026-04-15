Сафонов получил 8 из 10 от L’Equipe за матч с «Ливерпулем» – лучшую оценку в «ПСЖ» наряду с Дембеле и Маркиньосом
Французская газета L’Equipe поставила футболистам «ПСЖ» оценки по десятибалльной шкале за игру в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 2:0).
Игроки стартового состава парижан получили такие баллы:
Матвей Сафонов – 8, Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 8, Вильян Пачо – 7, Нуну Мендеш – без оценки, Уоррен Заир-Эмери – 6, Витинья – 5, Жоау Невеш – 7, Дезире Дуэ – 4, Усман Дембеле – 8, Хвича Кварацхелия – 6.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике получил 7 баллов из 10.
Кто выиграет Лигу чемпионов?35790 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это 9 должна быть.
А вообще шучу конечно 🤗 Это просто цифры , оценки эти. Главное что есть победа , и без травм