  • «Это ограбление, с судейством было много проблем». Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»
203

Рафинья обвинил судей в «ограблении» после вылета от «Атлетико».

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас раскритиковал судейство в ответном матче против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:2).

«Это было ограбление, с судейством было много проблем. Игроки «Атлетико» совершили я не знаю сколько фолов, а он [судья] не показал им ни одной желтой карточки», – сказал Рафинья, пропускавший матч из-за травмы, в эфире DAZN Brazil.

Главным арбитром встречи был Клеман Тюрпен.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
203 комментария
Началось нытье…
Карма за Эвребе будет еще долго вас преследовать
Ответ dato9248@icloud.com
Комментарий скрыт
Ответ dato9248@icloud.com
Нытье началось еще до матча, когда Флик наехал на абсолютно нормальный газон
Лисандро Мартинес буквально вчера дёрнул за косичку Кальверта-Льюина - КК
Гави разбивает локтем человеку лицо в кровь - ЖК.
Ладно.
Плюс, в конце, когда Френки отдавал пас вратарю, кипер сыграл рукой, но эпизод заиграли. Так что, пусть нытики соберут сопли в кулак и перестанут позориться.
Ответ Ale88io
Комментарий скрыт
Ответ Ale88io
Комментарий скрыт
Вот это лицемер))))))) Вся история барселоны это судейский произвол против соперника
Ответ Igor Shalamov_1117095848
Любитель реала что то говорит про судейство
Ответ Igor Shalamov_1117095848
Нет никого лицемернее фанов и игроков сливок
Постыдись Рафа, постыдись.. полукрасная Гави за намеренный удар локтём в голову, абсолютно справедливая красная на Серлоте, в конце пас вратарю штрафной в штрафной), и этот безумный уругваец двумя ногами в защитника ( прямая красная) … молчал бы и траву замерил
Ответ leon01
С травой все было нормально, кстати. Лишились ещё одной причины поражения.
Ответ leon01
Какая полукрасная? Это чистая желтая у Гави, он был первым не мяче и прыгал вверх, случайно попав в Руджери. Желтую заслужил, но не красную же давать за такое, иначе вообще верховую борьбу вести запретят, там часто кто-то чем-то в кого-то попадает
Просрали PSG, Челси и Отлетам… выиграли у Славийи и Копенгагена…Ограбили, судя виноват, трава длинная, сетка «адская», просто не повезло 11. год подряд…просто бчк…
Ответ Kaspars Strazdins
Комментарий скрыт
Ахахпх началось, эх был бы Эвребе..
Комиссар Рафинья, у вас в Каталонии ограбления происходят каждый день
Ответ Geats
Социологический Мадридизм, ой стойте, просто команда из МАДРИДА и Франко за них болел по началу!!!
Ответ Бегемотик
Запрещенного диктатора Франко нет уже более полувека. Упоминание него в контексте влияние на результаты в футболе сродни нытью по поводу газона, слишком яркого солнца и Марса в Водолее. Перестаньте позориться, пожалуйста.

П.С. Как дела у Негрейры?
No VAR no party снова (
напомню, что со введением системы наша Барселона ни разу не взяла ЛЧ.. Эх славные времена Эвребе и Айтекина.. мы были СИЛОЙ
Ответ Alex Slobodskikh
когда ввели ВАР они стали пробовать себя в ЛЕ, но и там грозный Айнтрахт сотворил с ними созвучное со своим названием деяние)
Здесь сложно не согласиться с рафой
100% КК за удар локтем от гави
100% КК за игру руками вне штрафной от гарсии
свисток тащил кабинет как мог 🗿
Ответ Куба99
У вас есть доказательства, что «100% КК за игру руками вне штрафной от гарсии» ?)
Вы же говорите «100% КК» - значит, у вас должны быть хотя бы какие-то доказательства что мяч даже на миллиметр не касается штрафной линии )
Ответ Кирилл
Так наверное они есть раз говорит доказательства имею ввиду) да и в первой игре удаление игрока Барсы было не совсем правильным на мой взгляд. Он случайно его задел когда бежал назад можно было дать жёлтую за срыв атаки.
Мы не будем говорить о высоком прессинге,когда в моменте с ответным голом Атлетико лишь один игрок Барсы был в центре поля и быстрая контратака - это шах и мат.
Мы не будем говорить о не назначенной красной ,когда Тюрпен имел все основания для удаления.
Не будем говорить об отсутствии плана Б и при счёте 2-0 удержать результат.
Не будем говорить о том,что можно было поберечь основной состав несколько дней назад в чемпионате Испании.

И даже гонор свой мы спрячем.
Но то что судья "поломал матч " мы скажем ...

Рафинья,проснись ,вы обделались....
Лучше говорить после матча .
Потому что Атлетико прошел вас три из трёх .
Ответ Stark2021
Атлетико забил когда Фермина не было на поле! Барса просто размазывала Атлетико по игре в 1 тайме! Поберечь состав это может себе Атлетико позволить, который на 1 место не претендует) А Барса должна думать как титул выигрывать, но Атлетико откуда это знать всего один титул чемпиона за 12 лет) И да, ведь задача максимум для них в Лиге Чемпионов не выиграть, ( сколько раз Атлетико выиграл не напомниш?) а Барсу пройти и отлететь с позором дальше, как правило от Реала, которой Барса регулярно нагибает))) Но самое главное пройти Барсу 3 раза из трёх))))
Ответ Андрей
Как Барса нагибает Реал, если она до Реала отлетает от Атлетико, Ромы, Ливерпуля, Ювентуса, Атлетико, Атлетико.......
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
35 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1 минуту назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
11 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
25 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
51 минуту назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем