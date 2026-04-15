«Это ограбление, с судейством было много проблем». Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»

Рафинья обвинил судей в «ограблении» после вылета от «Атлетико».

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас раскритиковал судейство в ответном матче против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:2).

«Это было ограбление, с судейством было много проблем. Игроки «Атлетико » совершили я не знаю сколько фолов, а он [судья] не показал им ни одной желтой карточки», – сказал Рафинья, пропускавший матч из-за травмы, в эфире DAZN Brazil.

Главным арбитром встречи был Клеман Тюрпен .