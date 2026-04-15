«Это ограбление, с судейством было много проблем». Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»
Рафинья обвинил судей в «ограблении» после вылета от «Атлетико».
Вингер «Барселоны» Рафинья Диас раскритиковал судейство в ответном матче против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:2).
«Это было ограбление, с судейством было много проблем. Игроки «Атлетико» совершили я не знаю сколько фолов, а он [судья] не показал им ни одной желтой карточки», – сказал Рафинья, пропускавший матч из-за травмы, в эфире DAZN Brazil.
Главным арбитром встречи был Клеман Тюрпен.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
203 комментария
Карма за Эвребе будет еще долго вас преследовать
Гави разбивает локтем человеку лицо в кровь - ЖК.
Ладно.
Плюс, в конце, когда Френки отдавал пас вратарю, кипер сыграл рукой, но эпизод заиграли. Так что, пусть нытики соберут сопли в кулак и перестанут позориться.
П.С. Как дела у Негрейры?
напомню, что со введением системы наша Барселона ни разу не взяла ЛЧ.. Эх славные времена Эвребе и Айтекина.. мы были СИЛОЙ
100% КК за удар локтем от гави
100% КК за игру руками вне штрафной от гарсии
свисток тащил кабинет как мог 🗿
Вы же говорите «100% КК» - значит, у вас должны быть хотя бы какие-то доказательства что мяч даже на миллиметр не касается штрафной линии )
Мы не будем говорить о не назначенной красной ,когда Тюрпен имел все основания для удаления.
Не будем говорить об отсутствии плана Б и при счёте 2-0 удержать результат.
Не будем говорить о том,что можно было поберечь основной состав несколько дней назад в чемпионате Испании.
И даже гонор свой мы спрячем.
Но то что судья "поломал матч " мы скажем ...
Рафинья,проснись ,вы обделались....
Лучше говорить после матча .
Потому что Атлетико прошел вас три из трёх .