Гави считает, что его правильно не удалили за удар локтем: «Это или желтая, или даже не желтая вовсе. «Барса» была намного лучше «Атлетико»
Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что его команда играла лучше «Атлетико» (2:1, первая игра – 0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а судья правильно не показал ему красную карточку.
21-летний хавбек на 71-й минуте в ходе верховой борьбы локтем попал по лицу Маттео Руджери, у защитника из-за рассечения на лбу пошла кровь. Арбитр Клеман Тюрпен показал желтую каталонцу.
«Это не оправдание, мы были намного лучше, но мяч должен попасть в ворота.
Мой локоть – это или желтая, или даже не желтая вовсе [но не красная]. А когда удалили Эрика Гарсию [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Серлотом]», – заявил Гави.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
84 комментария
Она была обычной.
Атлетико бился как лев.
Надо отдать должное соперникам.
И сегодня бил по воротам прекрасной Барсы 19 раз.
Это факты.
Завтра посмотрите матч на холодную голову.
Ясно станет всё.
Установить руками мяч на точку, откуда будет удар от ворот - должен быть пенальти
Откровенная грубость в виде удара соперника локтем с целью нанести травму - не должно быть даже жёлтой