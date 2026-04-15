Гави считает, что его правильно не удалили за удар локтем: «Это или желтая, или даже не желтая вовсе. «Барса» была намного лучше «Атлетико»

Гави: «Барса» была намного лучше «Атлетико».

Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что его команда играла лучше «Атлетико » (2:1, первая игра – 0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов , а судья правильно не показал ему красную карточку.

21-летний хавбек на 71-й минуте в ходе верховой борьбы локтем попал по лицу Маттео Руджери , у защитника из-за рассечения на лбу пошла кровь. Арбитр Клеман Тюрпен показал желтую каталонцу.

«Это не оправдание, мы были намного лучше, но мяч должен попасть в ворота.

Мой локоть – это или желтая, или даже не желтая вовсе [но не красная]. А когда удалили Эрика Гарсию [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Серлотом ]», – заявил Гави.