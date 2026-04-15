  • Гави считает, что его правильно не удалили за удар локтем: «Это или желтая, или даже не желтая вовсе. «Барса» была намного лучше «Атлетико»
Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что его команда играла лучше «Атлетико» (2:1, первая игра – 0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а судья правильно не показал ему красную карточку.

21-летний хавбек на 71-й минуте в ходе верховой борьбы локтем попал по лицу Маттео Руджери, у защитника из-за рассечения на лбу пошла кровь. Арбитр Клеман Тюрпен показал желтую каталонцу.

«Это не оправдание, мы были намного лучше, но мяч должен попасть в ворота.

Мой локоть – это или желтая, или даже не желтая вовсе [но не красная]. А когда удалили Эрика Гарсию [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Серлотом]», – заявил Гави.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
Судья откровенно говоря пожалел тут барселону. За такое часто удаляют с поля.
Ну к сожалению в последние годы это спустили на тормоза. Вы помните, когда в послелний раз удаляли за удар локтем ? А тут и кровь была, и все равно только жёлтая.
Гави намекает на пятничный матч Мадрида, где за подобный удар локтем в голову Мбаппе и тоже немалым количеством крови не зафиксировали фол/не дали даже желтую
Совсем не умеют проигрывать, какая-то команда агрошколяров
проиграли м достоинством главное не искали виновных.Да! Обидно но нужно сосредоточится на да лига
Это вообще желтая для Руджери
Человек столько раз ударялся головой о газон... Можно понять и простить (нет)
Главное не в угловой флажок.
Барса не была намного лучше.
Она была обычной.
Атлетико бился как лев.
Надо отдать должное соперникам.
Барса оба матча была лучше, лев отбивался в большинстве.
Лев забил больше.
И сегодня бил по воротам прекрасной Барсы 19 раз.
Это факты.
Завтра посмотрите матч на холодную голову.
Ясно станет всё.
Что за плаксы, примите уже проигрыш как мужчины. Лукомской вообще в запой походу ушел после очередного плача😆
Это же Барселона, откуда там мужчины
Это красная дружок- бегунок
С хера ли?
Красная даётся за игру локтем только в том случае, когда было акцентированное движение в сторону соперника(желание на ести травму) здесь этого нет. Как бы это не смотрелось и какая бы не была там травма, это грубая игра с жёлтой картой.
Я правильно понимаю лог ку игроков путабарки?
Установить руками мяч на точку, откуда будет удар от ворот - должен быть пенальти
Откровенная грубость в виде удара соперника локтем с целью нанести травму - не должно быть даже жёлтой
Совершенно правильно понимаешь. И во всем виноват Реал.
ну это само собой, это в ДНК клуба
Можно было дать КК за удар локтем и никто бы не спорил, вообще француз либерально судил, но после Вар уже КК был обязан показывать. Еще и спорно вратарь мяч за линией схватил, полный игнор.
Там повтор показали же - кусок проекции мяча был на линии штрафной, а это часть штрафной площади, поэтому нет претензий к вратарю, он же послушал Вар и получил ответ
А за что красная? Удар локтем это 100% жк, если не было намеренно го движения в сторону соперника с целью нанести травму. Тут этого нет. Да, удар локтем,но это грубая игра и ни как не кк.
От этого другого ожидать и не стоило
