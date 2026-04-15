Экс-судья Бурруль о красной Гарсии в матче с «Атлетико»: «Явное удаление. Кунде не мог добраться до мяча»
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал удаление защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в ответном матче против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:2).
На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля.
«Это явное нарушение, заслуживающее удаления. Кунде не мог добраться до мяча, а действия центрального защитника «Барселоны» в отношении Серлота заслуживают красной карточки после консультации с ВАР», – сказал Бурруль.
педри который 10 матчей подряд с 0+0 🗿
Барса всё равно не единственная, кто играет с высокой линией. Но регулярность таких ошибок в важных матчах есть только у Барселоны