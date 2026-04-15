  • Экс-судья Бурруль о красной Гарсии в матче с «Атлетико»: «Явное удаление. Кунде не мог добраться до мяча»
17

Экс-арбитр поддержал удаление Гарсии в матче с «Атлетико».

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал удаление защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в ответном матче против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 0:2).

На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча. 

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля. 

«Это явное нарушение, заслуживающее удаления. Кунде не мог добраться до мяча, а действия центрального защитника «Барселоны» в отношении Серлота заслуживают красной карточки после консультации с ВАР», – сказал Бурруль. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35790 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Эрик Гарсия
Альфонсо Перес Бурруль
Ла Лига
Лига чемпионов УЕФА
судьи
Атлетико
Барселона
Александр Серлот
Клеман Тюрпен
logoЖюль Кунде
17 комментариев
Тут подумал, а реально ли вообще с такой тактикой не удаляться?! Вечно сзади бежать впритык … малейшее дуновение ветра и всё… все старания - коту под хвост ). Может Флику на следующий сезон что-то немного изменить… чтобы как-то спокойнее сзади было… впереди потенциал креатива и так огромен , а вот сзади - дичь … чисто лотерея
*впереди потенциал креатива огромен

педри который 10 матчей подряд с 0+0 🗿
🤣
Просто нужно не фолить. Верить в своего вратаря, что он сократит угол и спровоцирует ошибку.
Барса всё равно не единственная, кто играет с высокой линией. Но регулярность таких ошибок в важных матчах есть только у Барселоны
К удалению мало вопросов. Почти аналогичное. Да и оно никак не повлияло на игру
Ответ WESTERN-
К удалению мало вопросов. Почти аналогичное. Да и оно никак не повлияло на игру
Как так не повлияло? Надо идти вперёд и отыгрываться, а тебя оставляют в меньшинстве.
Разумеется, Кунде мог добраться до мяча, ну т.е. до Серлота, и вступить в отбор. Довольно очевидно вроде. Не говоря уже о том, что какого-то акцентированного и тем более умышленного фола не было. В тот раз Симеоне отклячил ногу, чтобы найти контакт за спиной. В этот - Серлот упал от касания руки; того же Ольмо до этого пихали точно сильнее... Жаль, что сейчас из-за такой ерунды удаляют игроков. Собственно, судьи (что прошлый, что этот) изначально на рефлексах правильно оценивались ситуацию и показывали жёлтые. Но потом начинался цирк с ВАР. ФПН - это баг в их системе, похоже. С контактами и случайными попаданиями в руки в штрафной вроде начали как-то более адекватно разбираться, не наказывать за всё что ни попадя, а вот с ФПН пока решают максимально формально и не парятся.
