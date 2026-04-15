Энрике о 2:0 с «Ливерпулем»: «Они сильно рисковали, и мы знали, что будут возможности для контратак. По сумме двух матчей «ПСЖ» заслужил проход дальше, горжусь командой»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе парижан в 1/2 финала Лиги чемпионов.  

«ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в 1/4 финала, выиграв оба матча со счетом 2:0. 

«Если проанализировать то, что произошло в прошлом году, мы знали, какого типа матч нас ждет. Но сегодня я очень горжусь своей командой: в первом тайме мы контролировали игру, действовали на половине поля соперника, а это непросто на таком стадионе.

Во втором тайме было тяжело, но мы сделали то, что нужно делать, когда у тебя нет мяча. Они сильно рисковали, и мы знали, что у нас будут возможности для контратак, чтобы забить. По сумме двух матчей мы заслужили выход дальше».

О травмах Нуну Мендеша и Дезире Дуэ

«Я не врач. Нормально, что возникают проблемы в матчах такой интенсивности», – сказал Энрике в интервью Canal+. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Очень топово играют в защите (про атаку, огневую мощь молчу)
А когда-то тут играли Месси и Мбаппе.
Энрике максимально объективен, в отличие от Шалтай Болтая, который в очередной раз несет чушь (
Слот про вылет из «ПСЖ»: «Ливерпуль» получил намного больше заслуженного неделю назад и намного меньше – сейчас. Мы должны были победить сегодня, создали достаточно моментов»
14 апреля, 21:51
Сафонов после 2:0 с «Ливерпулем»: «Могу быть доволен этим матчем. Игра была очень сложной, но «ПСЖ» показал, что приехал, чтобы победить»
14 апреля, 21:45
