Итурральде об удалении Гарсии: «Скорее красная, чем желтая, ВАР должен был позвать судью. «Барса» должна сделать анализ, почему в двух матчах произошло одно и то же»

Итурральде об удалении Гарсии в матче с «Атлетико»: скорее красная, чем желтая.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с красной карточкой Эрика Гарсии в ответном матче с «Атлетико » в 1/4 финала ЛЧ (2:1, 0:2 – первый матч).

На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча.

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля.

В первой игре в похожем эпизоде был удален защитник «Барсы» Пау Кубарси.

«Судя по повтору, для меня это скорее красная карточка, чем желтая. Это удаление, и ВАР должен был позвать судью. Футбольный анализ, который должна сделать «Барселона», – почему в двух матчах произошло одно и то же», – сказал Итурральде.