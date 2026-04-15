Итурральде об удалении Гарсии: «Скорее красная, чем желтая, ВАР должен был позвать судью. «Барса» должна сделать анализ, почему в двух матчах произошло одно и то же»
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с красной карточкой Эрика Гарсии в ответном матче с «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ (2:1, 0:2 – первый матч).
На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля.
В первой игре в похожем эпизоде был удален защитник «Барсы» Пау Кубарси.
«Судя по повтору, для меня это скорее красная карточка, чем желтая. Это удаление, и ВАР должен был позвать судью. Футбольный анализ, который должна сделать «Барселона», – почему в двух матчах произошло одно и то же», – сказал Итурральде.
Никаких анализов.
Судьи виноваты во всем.
А игру в защите, когда футболисты Барсы очень упорно предлагали варианты атакующим Атлетико, обсуждать не надо.
Пас сопернику - на автомате.
Ещё слабость- проигрыши почти всех единоборств.Мощи нет.
Это всё нет в счет.
Виноваты в провальной игре обороны кто?
Судьи.
Верно.
А так , судья не виноват, просто хочется объективности. А виноваты короткая скамейка , из за которой игроки играют без отдыха, вчера виноваты Рэшфорд и Левандовский , которые за пол часа показали 0.
А вообще команда молодцы, показали класс.
Но Серлот запнулся сам об себя и какие тут выводы? Что Тюрпен увидел фол с общей камеры на ВАРе?)))