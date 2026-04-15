Итурральде об удалении Гарсии: «Скорее красная, чем желтая, ВАР должен был позвать судью. «Барса» должна сделать анализ, почему в двух матчах произошло одно и то же»

Итурральде об удалении Гарсии в матче с «Атлетико»: скорее красная, чем желтая.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с красной карточкой Эрика Гарсии в ответном матче с «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ (2:1, 0:2 – первый матч).

На 77-й минуте встречи нападающий хозяев Александр Серлот отозвался на передачу партнера и бежал к штрафной площади соперника. Защитник гостей Эрик Гарсия толкнул его в спину и не дал добраться до мяча. 

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен сначала показал футболисту каталонцев желтую карточку, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе и решил удалить испанца с поля. 

В первой игре в похожем эпизоде был удален защитник «Барсы» Пау Кубарси. 

«Судя по повтору, для меня это скорее красная карточка, чем желтая. Это удаление, и ВАР должен был позвать судью. Футбольный анализ, который должна сделать «Барселона», – почему в двух матчах произошло одно и то же», – сказал Итурральде. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Барса сделала анализ: "Судья виноват!”
Здесь болельщики Барсы уже всё поняли.
Никаких анализов.
Судьи виноваты во всем.
А игру в защите, когда футболисты Барсы очень упорно предлагали варианты атакующим Атлетико, обсуждать не надо.
Пас сопернику - на автомате.
Ещё слабость- проигрыши почти всех единоборств.Мощи нет.
Это всё нет в счет.
Виноваты в провальной игре обороны кто?
Судьи.
Верно.
Нет, дело в другом. Когда в штрафной соперника толкают 2мя руками игроков Барсы, а особенно Ямаля , судья не ставит пенальти, по тому что считает, что там не достаточно на пенальти. А тут хватило не сильного тычка рукой и норвежский шкаф падает, как подкошенный.
А так , судья не виноват, просто хочется объективности. А виноваты короткая скамейка , из за которой игроки играют без отдыха, вчера виноваты Рэшфорд и Левандовский , которые за пол часа показали 0.
А вообще команда молодцы, показали класс.
Меня больше удивляет в какой суицид в защите играла Барса, у них защитники не способные на дистанции играть с высокой линией, они в скорости проигрывали черепахам из Атлетико. Вся надежда была на то, что сами забьют
А я скажу что виноват Педри. Постоянно возился с мячом и терял и как раз после его ошибка пришла это атака
Все анализы уже сданы, что он такое несет?! Судья продажная!!!
В чем анализ? В том что не надо бежать за соперником? В первом матче игрок матрасов начал менять траекторию перед Кубарси и его зацепили спору нет.
Но Серлот запнулся сам об себя и какие тут выводы? Что Тюрпен увидел фол с общей камеры на ВАРе?)))
Слезами и тряской барсуков удовлетворен полностью
Я был уверен на 100%, что после просмотра вар судья отменит желтую. Но судья, возможно, решил все еще до эпизода
Я был уверен на 100%, что после просмотра вар судья отменит желтую. Но судья, возможно, решил все еще до эпизода
ну значит футбол это явно не твое, раз ты не знаешь, что вар не зовет судью на предмет отмены жёлтых )
ну значит футбол это явно не твое, раз ты не знаешь, что вар не зовет судью на предмет отмены жёлтых )
могу 20 таких как ты обойти, вернуться и еще раз обойти, если мы про футбол, а не про админресурс.
<<две красные подряд, Барса должна сделать анализ, почему в двух матчах произошло одно и то же?>> да тут всё на поверхности,все знают почему так происходит,кроме Флика пожалуй.и если и дальше будет упираться в свою высокую линию обороны,история будет повторятся с завидной регулярностью
Как можно удалять Гарсию, но не назначить пенальти на Ольмо?
Фрейша про вылет «Барселоны» из ЛЧ: «Антифутбол и предвзятое судейство не позволили пройти дальше. Позорное соревнование, созданное мошенниками»
14 апреля, 21:38
Флик про вылет от «Атлетико»: «Мы разочарованы. «Барселона» провела фантастический матч, могла сделать счет 3:0, а в итоге пропустила. Нам просто не повезло»
14 апреля, 21:29
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
35 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1 минуту назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
11 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
25 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
51 минуту назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем