Диего Симеоне: «Есть только один способ противостоять «Барсе» – атаковать. Выйти в полуфинал ЛЧ – это чудесно, «Атлетико» постарается найти то, что искал много лет»

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридская команда уступила «Барселоне» в ответном матче четвертьфинала турнира со счетом 1:2, но прошла дальше благодаря победе в первой игре (2:0).

«Прошло уже четырнадцать лет. Меня восхищает то, что команда все еще борется. Игроки менялись, мы начинали все сначала бесчисленное количество раз и вернулись в четверку сильнейших в Европе.

Нам противостояла команда, которая играет исключительно хорошо, на невероятной скорости. Ее трудно контролировать. Несмотря на наши ошибки, нам удалось вернуться в игру и сохранить самообладание. Гол, после которого счет стал 1:2, был фантастическим. Второй тайм был более сбалансированным, замены придали нам энергии.

Они забили быстрый гол, потому что они хороши. Если ты допускаешь ошибки, они тебе этого не прощают. Это могло случиться. Суть была в том, что мы должны были играть, атаковать и создавать моменты в атаке. Игра не должна была сводиться только к обороне, хотя они и заставляют тебя защищаться, даже если ты этого не хочешь. Ты не можешь отобрать у них мяч.

Мы поговорили с Лангле перед матчем. Ему не нужно было ничего нам доказывать. Он невероятный профессионал, экстраординарный игрок. У него есть свои сильные и слабые стороны. Произошла ошибка, и от нее нелегко оправиться. У него хватило самообладания и лидерских качеств, чтобы доиграть сложный матч. Слава богу, в итоге он провел очень хорошую игру.

Я думаю, что каждый раз, когда мы встречаемся с «Барсой», мы знаем, что есть только один способ противостоять им – атаковать. Другого способа нет. Если ты не атакуешь в матче с ними, ты проигрываешь. Потому что они очень хороши в атаке. Мы знали, что у нас будут моменты.

Мы уже провели фантастический первый тайм здесь, в Кубке Испании. Затем нам пришлось потерпеть неудачу. В первом матче Лиги чемпионов мы воспользовались важными моментами, которые у нас были. Счет 2:0 оставил нам пространство для маневра в этом сложном матче.

Льоренте , Коке , Молина и Маттео [Руджери] сыграли великолепно, как и игроки, которые вышли на замену. Это придало нам сил создавать моменты на протяжении всего матча.

Выйти в полуфинал Лиги чемпионов – это чудесно! Мы будем участвовать в нем со всем нашим энтузиазмом и верой. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Мы готовы. Мы отправимся туда, чтобы найти то, что искали столько лет.

Завтра нам нужно отдохнуть. Меня не волнуют завтрашние матчи. В субботу у нас финал [Кубка Испании]. Мы должны быть готовы к тому, чего потребует эта игра», – сказал Симеоне.