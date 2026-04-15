Диего Симеоне: «Есть только один способ противостоять «Барсе» – атаковать. Выйти в полуфинал ЛЧ – это чудесно, «Атлетико» постарается найти то, что искал много лет»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.
Мадридская команда уступила «Барселоне» в ответном матче четвертьфинала турнира со счетом 1:2, но прошла дальше благодаря победе в первой игре (2:0).
«Прошло уже четырнадцать лет. Меня восхищает то, что команда все еще борется. Игроки менялись, мы начинали все сначала бесчисленное количество раз и вернулись в четверку сильнейших в Европе.
Нам противостояла команда, которая играет исключительно хорошо, на невероятной скорости. Ее трудно контролировать. Несмотря на наши ошибки, нам удалось вернуться в игру и сохранить самообладание. Гол, после которого счет стал 1:2, был фантастическим. Второй тайм был более сбалансированным, замены придали нам энергии.
Они забили быстрый гол, потому что они хороши. Если ты допускаешь ошибки, они тебе этого не прощают. Это могло случиться. Суть была в том, что мы должны были играть, атаковать и создавать моменты в атаке. Игра не должна была сводиться только к обороне, хотя они и заставляют тебя защищаться, даже если ты этого не хочешь. Ты не можешь отобрать у них мяч.
Мы поговорили с Лангле перед матчем. Ему не нужно было ничего нам доказывать. Он невероятный профессионал, экстраординарный игрок. У него есть свои сильные и слабые стороны. Произошла ошибка, и от нее нелегко оправиться. У него хватило самообладания и лидерских качеств, чтобы доиграть сложный матч. Слава богу, в итоге он провел очень хорошую игру.
Я думаю, что каждый раз, когда мы встречаемся с «Барсой», мы знаем, что есть только один способ противостоять им – атаковать. Другого способа нет. Если ты не атакуешь в матче с ними, ты проигрываешь. Потому что они очень хороши в атаке. Мы знали, что у нас будут моменты.
Мы уже провели фантастический первый тайм здесь, в Кубке Испании. Затем нам пришлось потерпеть неудачу. В первом матче Лиги чемпионов мы воспользовались важными моментами, которые у нас были. Счет 2:0 оставил нам пространство для маневра в этом сложном матче.
Льоренте, Коке, Молина и Маттео [Руджери] сыграли великолепно, как и игроки, которые вышли на замену. Это придало нам сил создавать моменты на протяжении всего матча.
Выйти в полуфинал Лиги чемпионов – это чудесно! Мы будем участвовать в нем со всем нашим энтузиазмом и верой. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Мы готовы. Мы отправимся туда, чтобы найти то, что искали столько лет.
Завтра нам нужно отдохнуть. Меня не волнуют завтрашние матчи. В субботу у нас финал [Кубка Испании]. Мы должны быть готовы к тому, чего потребует эта игра», – сказал Симеоне.
Сегодня словно всё против… после дикого старта - травма Фермина, ломание темпа + обидно пропущенный гол в этот же миг. Больше будто бы Фермин не вернулся на поле с тем же настроем и темпом. Ещё и мог 3:0 делать, не повезло..
Потом снова доминация и уже кровь у игрока атлетиков , снова пауза ломающая темп.
Гол Феррана из офсайда неприятного. ..
Тупая красная вновь, причем, особо повторов не показали, но в динамике будто там ваще еле задели чувака и картинно упала такая глыба.
Ну и Атлетико технично в большинстве дотерпел в автобусе плотном.
Жаль…
Ямаль - топарём растёт диким, дай Бог без травм будет дальше расти. Гави неплохо возвращается - боец. Молодежь - прекрасна !
Ну, выиграть чемпионат теперь, по возможности в классико оторваться от души и попустить столичных.
Надеюсь, летом смогут усилить проблемные зоны… Или опять придется рассчитывать на удачу, что условного Феррана прорвет или что защитник сможет не получить красную )
Единственный гол во многом исключительно его заслуга !
Очень и очень сильный специалист.
Дальше последний представитель лучшелигамиры.
Ну и плюс судья может оказаться нормальный. Который и гол вам если что защитает, и пенальти в ваши ворота назначит, и игрока соперника не удалит.
Только исход матча решили острые и быстрые комбинации, максимально вертикальный футбол - когда Альварес отдал на Симеоне, что вылилось в КК и потом гол со штрафного, когда разогнали контру и Ллоренте с Лукманом сделали гол, и когда быстро вывели Серлота 1 на 1 и сделали еще одну КК.
Вспомните хоть одну быструю атакую Бадалоны, где они вертикально и остро двигали мяч без возни? Наверно выход Фермина на первой минуте матча - и на этом все.
Вы же сами в своем комментарии пишете, что Атлетико убегал в «контры» )
То есть, у них, как и у любой другой команды с комфортным результатом в первом матче, была задача сохранить результат )
А Барселона давала возможность убегать из-за того, что нужно было отыгрываться.