  • Диего Симеоне: «Есть только один способ противостоять «Барсе» – атаковать. Выйти в полуфинал ЛЧ – это чудесно, «Атлетико» постарается найти то, что искал много лет»
Диего Симеоне: «Есть только один способ противостоять «Барсе» – атаковать. Выйти в полуфинал ЛЧ – это чудесно, «Атлетико» постарается найти то, что искал много лет»

Симеоне высказался о выходе «Атлетико» в полуфинал ЛЧ.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридская команда уступила «Барселоне» в ответном матче четвертьфинала турнира со счетом 1:2, но прошла дальше благодаря победе в первой игре (2:0).

«Прошло уже четырнадцать лет. Меня восхищает то, что команда все еще борется. Игроки менялись, мы начинали все сначала бесчисленное количество раз и вернулись в четверку сильнейших в Европе.

Нам противостояла команда, которая играет исключительно хорошо, на невероятной скорости. Ее трудно контролировать. Несмотря на наши ошибки, нам удалось вернуться в игру и сохранить самообладание. Гол, после которого счет стал 1:2, был фантастическим. Второй тайм был более сбалансированным, замены придали нам энергии. 

Они забили быстрый гол, потому что они хороши. Если ты допускаешь ошибки, они тебе этого не прощают. Это могло случиться. Суть была в том, что мы должны были играть, атаковать и создавать моменты в атаке. Игра не должна была сводиться только к обороне, хотя они и заставляют тебя защищаться, даже если ты этого не хочешь. Ты не можешь отобрать у них мяч.

Мы поговорили с Лангле перед матчем. Ему не нужно было ничего нам доказывать. Он невероятный профессионал, экстраординарный игрок. У него есть свои сильные и слабые стороны. Произошла ошибка, и от нее нелегко оправиться. У него хватило самообладания и лидерских качеств, чтобы доиграть сложный матч. Слава богу, в итоге он провел очень хорошую игру.

Я думаю, что каждый раз, когда мы встречаемся с «Барсой», мы знаем, что есть только один способ противостоять им – атаковать. Другого способа нет. Если ты не атакуешь в матче с ними, ты проигрываешь. Потому что они очень хороши в атаке. Мы знали, что у нас будут моменты.

Мы уже провели фантастический первый тайм здесь, в Кубке Испании. Затем нам пришлось потерпеть неудачу. В первом матче Лиги чемпионов мы воспользовались важными моментами, которые у нас были. Счет 2:0 оставил нам пространство для маневра в этом сложном матче.

Льоренте, Коке, Молина и Маттео [Руджери] сыграли великолепно, как и игроки, которые вышли на замену. Это придало нам сил создавать моменты на протяжении всего матча.

Выйти в полуфинал Лиги чемпионов – это чудесно! Мы будем участвовать в нем со всем нашим энтузиазмом и верой. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Мы готовы. Мы отправимся туда, чтобы найти то, что искали столько лет.

Завтра нам нужно отдохнуть. Меня не волнуют завтрашние матчи. В субботу у нас финал [Кубка Испании]. Мы должны быть готовы к тому, чего потребует эта игра», – сказал Симеоне.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Мы как-то стали подзабывать, что у Симеоне два выхода в ЛЧ было и две победы в Лиге Европы. Серьёзный багаж для клуба уровня Атлетико притом, что это только околотоп по нынешним стандартам. То есть выход в полуфинал уже достижение для этой банды. Осталось только как можно достойнее проводить Гризманна.
У хейтеров становится все меньше поводов принизить заслуги Симеоне
Я хоть и не люблю Симеоне, но часто писал, что руководство Атлетико правильно ему платит столько, без него они бы не стали такой командой и стабильно не были бы 3-й командой в Испании
Ну, ничо не поделать. За Барсу и не обидно в целом…бились как могли. Эффектно, красиво, но немного недостаточно … где-то сминали конкретно, где-то не хватало.

Сегодня словно всё против… после дикого старта - травма Фермина, ломание темпа + обидно пропущенный гол в этот же миг. Больше будто бы Фермин не вернулся на поле с тем же настроем и темпом. Ещё и мог 3:0 делать, не повезло..

Потом снова доминация и уже кровь у игрока атлетиков , снова пауза ломающая темп.

Гол Феррана из офсайда неприятного. ..

Тупая красная вновь, причем, особо повторов не показали, но в динамике будто там ваще еле задели чувака и картинно упала такая глыба.

Ну и Атлетико технично в большинстве дотерпел в автобусе плотном.

Жаль…

Ямаль - топарём растёт диким, дай Бог без травм будет дальше расти. Гави неплохо возвращается - боец. Молодежь - прекрасна !

Ну, выиграть чемпионат теперь, по возможности в классико оторваться от души и попустить столичных.

Надеюсь, летом смогут усилить проблемные зоны… Или опять придется рассчитывать на удачу, что условного Феррана прорвет или что защитник сможет не получить красную )
В домашнем матче нужно делать результат, чтобы на чужом поле не нестись отыгрываться с 0-2, а так команда на правильном пути, футбол отличный, зрелость придет, проиграли в двух простых моментах. Все же не понимают, это не АТЛЕТИКО выиграл, это БАРСЕЛОНА проиграла, я пожелаю Симеоне финала, но не вижу у Луиса Энрике соперников, только травмы могут ПСЖ лишить финала.
Так нужно делать результат, кто спорит. Но как не удаляться ?!))
А потом Гризманн забьет победный в финале ЛЧ и это будет легендарно
Потом все проснутся и осознают, что Гриззман пролетел
Гений .
Единственный гол во многом исключительно его заслуга !
Такое чувство - найдет.
Ну Симеоне гений, как к нему и его футболу не относись.
Очень и очень сильный специалист.
Осторожней Сэм.
Дальше последний представитель лучшелигамиры.
Ну и плюс судья может оказаться нормальный. Который и гол вам если что защитает, и пенальти в ваши ворота назначит, и игрока соперника не удалит.
Ну голы из явных оффсайдов сейчас не засчитывают
Сейчас тут будут остроумные гении писать в стиле "видели мы как вы атаковали, припарковали автобус"

Только исход матча решили острые и быстрые комбинации, максимально вертикальный футбол - когда Альварес отдал на Симеоне, что вылилось в КК и потом гол со штрафного, когда разогнали контру и Ллоренте с Лукманом сделали гол, и когда быстро вывели Серлота 1 на 1 и сделали еще одну КК.

Вспомните хоть одну быструю атакую Бадалоны, где они вертикально и остро двигали мяч без возни? Наверно выход Фермина на первой минуте матча - и на этом все.
А можете рассказать как проводить «быстрые атаки», когда команда чуть ли не в полном составе стоит на своей половине и у своей штрафной ?)

Вы же сами в своем комментарии пишете, что Атлетико убегал в «контры» )
То есть, у них, как и у любой другой команды с комфортным результатом в первом матче, была задача сохранить результат )
А Барселона давала возможность убегать из-за того, что нужно было отыгрываться.
Что насчет первого матча? Там все решил вертикальный пас Альвареса и быстрая атака. У Барсы нет вертикальных обостряющих пасов практически, максимальная заточенность под танцы Ямаля или парковку буса чуть за центральным кругом с перепасом в надежде пройти в последнюю треть.
атаковать)))),да вы два матча в большинстве со своей половины не вылазили
Похоже вырисовывается финал для Матрасников, а в финале один всего 1 матч, долгожданная победа для Симеоне и клуба близка
Симеоне красава, высказался с уважением. Третий раз будучи номинально аутсайдером стоит намертво, криптонит Барсы в 1/4 ЛЧ
