Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» и «Атлетико»: «Фол Гарсии на Серлоте – красная. Ферран в офсайде – гол справедливо отменен. Фермин сам бросился на ногу Муссо – это не пенальти»

Экс-судья Фернандес про «Атлетико» – «Барса»: фол Гарсии на Серлоте – красная.

Бывший судья Павел Фернандес разобрал решения арбитра Клемана Тюрпена по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (2:1).

О моменте на 25-й минуте, в котором голкипер Хуан Муссо шипами попал в лицо Фермину Лопесу

«Это Фермин бросился на ногу Муссо, которую вратарь вытянул, чтобы заблокировать удар, а не наоборот. Хороший анализ Тюрпена, это не пенальти».

Об отмене гола «Барселоны» на 55-й минуте из-за офсайда у Феррана Торреса

«Ферран находился в офсайде. И хотя мяч пришел к нему рикошетом от Лангле , этот рикошет не привел к тому, что игрок «Барселоны» оказался в правильном положении. С помощью ВАР гол был справедливо отменен».

Об удалении Эрика Гарсии за фол на Александре Серлоте на 79-й

«Игрок «Барселоны» сбивает Серлота, который выходит к воротам и имеет очевидное преимущество перед Кунде. Это красная карточка».

О возможной игре руками за штрафной вратаря «Барсы» Жоана Гарсии на 91-й

«Игра Гарсии на грани. Голкипер каталонцев ловит мяч руками после удара Баэны. Но это было внутри штрафной или за линией? Вопрос», – написал Фернандес.

