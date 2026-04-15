Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» и «Атлетико»: «Фол Гарсии на Серлоте – красная. Ферран в офсайде – гол справедливо отменен. Фермин сам бросился на ногу Муссо – это не пенальти»
Бывший судья Павел Фернандес разобрал решения арбитра Клемана Тюрпена по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (2:1).
О моменте на 25-й минуте, в котором голкипер Хуан Муссо шипами попал в лицо Фермину Лопесу
«Это Фермин бросился на ногу Муссо, которую вратарь вытянул, чтобы заблокировать удар, а не наоборот. Хороший анализ Тюрпена, это не пенальти».
Об отмене гола «Барселоны» на 55-й минуте из-за офсайда у Феррана Торреса
«Ферран находился в офсайде. И хотя мяч пришел к нему рикошетом от Лангле, этот рикошет не привел к тому, что игрок «Барселоны» оказался в правильном положении. С помощью ВАР гол был справедливо отменен».
Об удалении Эрика Гарсии за фол на Александре Серлоте на 79-й
«Игрок «Барселоны» сбивает Серлота, который выходит к воротам и имеет очевидное преимущество перед Кунде. Это красная карточка».
О возможной игре руками за штрафной вратаря «Барсы» Жоана Гарсии на 91-й
«Игра Гарсии на грани. Голкипер каталонцев ловит мяч руками после удара Баэны. Но это было внутри штрафной или за линией? Вопрос», – написал Фернандес.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
Экс-судья Фернандес о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Это не пенальти. Льоренте касается руками, но не оказывает давления – игрок «Барсы» падает сразу, как только чувствует контакт»
Главное правило:
• Случайный рикошет или блок — офсайд остается.
• Умышленный пас или вынос защитника — офсайд исчезает.
В ситуации с блокировкой защитник не контролирует мяч, а просто преграждает ему путь, поэтому судья обязан зафиксировать нарушение.