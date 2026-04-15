  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» и «Атлетико»: «Фол Гарсии на Серлоте – красная. Ферран в офсайде – гол справедливо отменен. Фермин сам бросился на ногу Муссо – это не пенальти»
Фото
24

Бывший судья Павел Фернандес разобрал решения арбитра Клемана Тюрпена по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (2:1).

О моменте на 25-й минуте, в котором голкипер Хуан Муссо шипами попал в лицо Фермину Лопесу

«Это Фермин бросился на ногу Муссо, которую вратарь вытянул, чтобы заблокировать удар, а не наоборот. Хороший анализ Тюрпена, это не пенальти».

Об отмене гола «Барселоны» на 55-й минуте из-за офсайда у Феррана Торреса

«Ферран находился в офсайде. И хотя мяч пришел к нему рикошетом от Лангле, этот рикошет не привел к тому, что игрок «Барселоны» оказался в правильном положении. С помощью ВАР гол был справедливо отменен».

Об удалении Эрика Гарсии за фол на Александре Серлоте на 79-й

«Игрок «Барселоны» сбивает Серлота, который выходит к воротам и имеет очевидное преимущество перед Кунде. Это красная карточка».

О возможной игре руками за штрафной вратаря «Барсы» Жоана Гарсии на 91-й

«Игра Гарсии на грани. Голкипер каталонцев ловит мяч руками после удара Баэны. Но это было внутри штрафной или за линией? Вопрос», – написал Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Экс-судья Фернандес о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Это не пенальти. Льоренте касается руками, но не оказывает давления – игрок «Барсы» падает сразу, как только чувствует контакт»

Кто выиграет Лигу чемпионов?35790 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
logoсудьи
logoАтлетико
logoБарселона
logoЛа Лига
Павел Фернандес
logoАлександр Серлот
logoЭрик Гарсия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖюль Кунде
Клеман Тюрпен
logoАлекс Баэна
logoФермин Лопес
logoФерран Торрес
logoХуан Муссо
logoЖоан Гарсия
logoКлеман Лангле
видеоповторы
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Фол Гарсии - красная
Гол Феррана из офсайда
Фермин сам ударился
Фол на Ольмо - не помню
Ответ Gdy tak siedzimy
Какой Ольмо?
Барсучья легенда все растусовала. Закрываем тренд!
Я только не понял почему у феррана офсайд если мяч отскакивал от игрока атлетико?
Ответ fatei4
Я только не понял почему у феррана офсайд если мяч отскакивал от игрока атлетико?
Согласно правилам IFAB, блок удара приравнивается к рикошету, а не к осознанной игре в мяч. Поскольку нападающий находился в позиции вне игры в момент удара своего партнера, он получает «незаконное преимущество» от этого отскока.
Главное правило:
• Случайный рикошет или блок — офсайд остается.
• Умышленный пас или вынос защитника — офсайд исчезает.
В ситуации с блокировкой защитник не контролирует мяч, а просто преграждает ему путь, поэтому судья обязан зафиксировать нарушение.
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Комментарий скрыт
Иттаральде уже обьяснил другим судьям что они не правы?
Толчок Серлолта красная, более явный толчок Ольмо двумя руками -не пенальти
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем