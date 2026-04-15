  • Слот про вылет из «ПСЖ»: «Ливерпуль» получил намного больше заслуженного неделю назад и намного меньше – сейчас. Мы должны были победить сегодня, создали достаточно моментов»
Слот про вылет из «ПСЖ»: «Ливерпуль» получил намного больше заслуженного неделю назад и намного меньше – сейчас. Мы должны были победить сегодня, создали достаточно моментов»

Арне Слот: «Ливерпуль» должен был обыгрывать «ПСЖ».

Арне Слот прокомментировал вылет от «ПСЖ» из Лиги чемпионов после двух поражений со счетом 0:2.

«На прошлой неделе мы добились намного большего, чем заслуживали, проиграв всего 0:2. То же самое было в прошлом сезоне [когда победили в Париже]. Но, как и в прошлом сезоне, во второй игре мы получили намного меньше, чем заслуживали. Мы должны были победить и тогда, и сейчас, по-моему.

«ПСЖ» не пропустил благодаря своему мастерству. А то, как Дембеле реализовал свой момент, пожалуй, объясняет, почему он получил «Золотой мяч», а также почему «ПСЖ» выиграл ЛЧ в прошлом сезоне и может сделать это в нынешнем.

На прошлой неделе было тяжело, очень сложно, но уже через неделю мы показали, что способны сыграть намного лучше. Футболисты заслуживают похвалы за то, как сегодня себя проявили. Они продолжали идти вперед даже при 0:1. Мы создали более чем достаточно моментов, как это зачастую и бывало в этом сезоне, и должны были забить два гола, но не забили ни одного. Теперь мы должны биться за попадание в ЛЧ», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Amazon Prime.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35789 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Как вы хотели победить, если Мотя на кураже 😁
Сафонов зарешал, победить он хотел...)))
Извините конечно, болельщики Ливерпуля.
Но ваш тренер вещает вам лапшу на уши с утра до ночи.
Терпения вам.
Ливерпуль с такой игрой не мог победить.
ПСЖ играл на процентов 25, очень умно и по счету.

0-4, повезло, 0-2 нам повезло, сегодня 0-2 - могли выиграть...
Ваш тренер живёт в придуманном мире.
Кажется, он наркоман.
Голова поехала.
Не видит реальность.
Болельщики Ливерпуля все прекрасно (и давно) понимают. Не понимают этого только местные фанаты Моти, увы.
вот ради интереса спрошу, ты смотрел матч или просто накатал эту шляпу, чтобы на халяву получить плюсов?

первый матч - 100% без шансов, счёт мог быть и 0-6, но сегодня Сафонов взял очень много, ты уверен, что если бы Ливерпуль забил, то игра закончилась бы именно так? я не уверен

поэтому это конечно весело писать под каждой новостью о том, что слот физрук, шиз и тд. и тп.
но про сегодняшнюю игру он прав - могли забивать и 1 и 2 и 3, другое дело, что в раме божил Мотя и сами футболисты не реализовали свои шансы
Слот про вылет из «ПСЖ» - что это за хрень?
Ну это такая безграмотность, как "выйграть в ПСЖ"
Это всё редАктор спортса...
На что он расчитывал, когда увидел Сафонова в составе, смешной ей богу.
в Голландии давно наметилась деградация футбольной мысли. Приличных тренеров нет.
Самое удивительное то, что флагман голландского футбола и поставщик футболистов рухнул. Тройка в лице Аякса, Фейенорда и ПСВ не может формировать футболистов по современным критериям.
Болтовня - главный козырь. Философия всегда приятна для ушей руководителей.
Удивительно то, что эти балаболы в АПЛ среди американских владельцев нашли свою аудиторию.
С авторитарным владельцем эта карусель политических обещаний не прокатит.
В голове не укладывается , что больше года команда не играет и проблема видна обычным зрителям, но это игнорируют руководители, некоторые бывшие легенды, журналисты близкие к клубу.
Эта убогость напомнила времена Ходжсона, но к старику вопросов нет, ибо состав тоже был убогим.
Получается, насколько же деградировала АПЛ, раз ее "голландский болтун" сходу вынес, бггг
1. Ливерпуль 84
2. Арсенал 74
3. Мансити 71

напомню, что в последнем сезоне Клоппа был такой расклад
1. Мансити 91
2. Арс 89
3. Ливерпуль 82

в этом году сколько наберут? разве это не деградация?
Поразительная черта голландских тренеров - Куман, Ден Хаг, Слот, был ещё подзабытый ноне Босх - команда в п...зде, а у них философский взгляд на происходящее. Отменить преподавание философии на тренерских курсах в Голландии!!!
да они наркоманы поголовно
Двоякое впечатление после игры, но если быть объективным, то ПСЖ сильнее на каждой позиции. Уровень их игроков просто космический на сегодняшний день, чего не скажешь об игроках Ливерпуля.
1. Мамардашвили - добротный вратарь, но сегодня не топ, хотя потенциал высокий.
2. Ван дейк - очень жаль, но годы и игра без замен берут свое. Где ещё найти такого, понятия не имею, но летом нужна замена.
3. Конате - в этом сезоне сам не свой, что с ним понятия не имею, напоминает Ловрена на минималках.
4. Фримпонг - это не защитник вообще, не понимаю, что он делает в обороне.
5. Керкез - ему нужно время, хочется верить, что значительно прибавит при новом тренере.
6. Макалистер..... Алексис, это точно ты? Или брат-близнец?
7. Гравенберх - очень тяжёлый. Игра без замен просто ушатала его.
8. Собо - в этом сезоне пожалуй лучший на фоне остальных
9. Салах - легенда, спасибо за всё, но годы взяли свое.
10. Виртц - сказать вообще нечего. Видно что талант, но в Ливерпуле потерялся.
11. Исак - пока выглядит, как развод века. Можно было укрепить 2-3 позиции на потраченные деньги и выпускать вместо него Кьезу. Думаю было бы не хуже.
12. Экитике - хорош, но до топа ещё не дотягивает.
13. Гакпо - летом нужно было продавать Хороший парень, очень старается, но было изначально понятно - не под стиль Ливерпуля.
14. Нгумоа - возможно это будущий топ, если научится играть на команду.
15. Слот - хороший дядька, спасибо за чемпионство, но чего-то не хватает ему, наверное эмоций, команда затухла.
Больше всех в этом матче расстроили Гравенберг и Макалистер.
Клоппа им всем не хватает)
