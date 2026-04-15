  • Флик про «Барселону»: «Все мечтали выиграть ЛЧ, верили, что отыграемся. Наш следующий шаг – победа в Ла Лиге. Мне все равно, в какой день это произойдет, я хочу победить»
Ханс-Дитер Флик рассчитывает выиграть чемпионат Испании после вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико».

«Наш следующий шаг – победа в Ла Лиге. Мы должны продемонстрировать правильное отношение к делу, свой характер. Мы все разочарованы. Все мечтали выиграть ЛЧ. Конечно, мы можем вынести урок из этого, но у нас также и молодая команда. Мы хотим стать сильнее, и мы станем сильнее в следующем сезоне.

Знаю, все разочарованы, но таков футбол, такова жизнь.

Мне все равно, когда мы выиграем Ла Лигу. Я хочу ее выиграть. Мне все равно, в какой день это произойдет. Мы можем сосредоточиться на чемпионате.

Неприятно, потому что все верили, что мы способны отыграться, но нужно принять этот итог. Мы вернемся», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Для такой зеленой молодой команды 1/2, 1/4 ДЧ, два подряд чемпионства, пару кубков, разве пацаны не крутые, команда на правильном пути, нет никаких сомнений, что они созреют в очень крутых футболистов и ознаменуют собой классную эпоху в Барселоне!
Опять сказки про зеленую команду, на всякий случай средний возраст у барселоны сегодня 24,3 года у Реала с Баварией средний возраст 25, но одни «молодая,зеленая команда» а другие лохи, которые проиграли минимально возможно лучшей команде Европы на данный момент
О, а это не вы про среднюю зарплату в России данные подсчитываете?

Вы понимаете, как считается средний возраст вообще?
Жаль этого добряка... Ему бы классных, зрелых игроков, он бы такое шоу устроил в Европе. А приходится иметь дело со школотой, которая на ровном месте подводит - транжирит, пижонит, привозит.
Комментарий скрыт
Тренер не может из посредственных игроков сделать игрока уровня топ-клуба. Максимум прокачать их в меру их таланта. Что он уже показал с Жераром Мартином и Фермином. Посмотрите как покупают игроков Сити, Ливерпуль, Реал, ПСЖ, Бавария, а потом посмотрите на Барсу которая с трудом регистрирует Жоана Гарсию купленного за 25 млн ...
Ну теперь понятно, что ЛЛ уже «Барсы».
В целом, с учетом огромного количества травм по сезону и часто невнятной игры в первой части сезона, такого разочарования, как в прошлом сезоне нет. Надеюсь Флик останется и ему купят хотя бы двух игроков, которые будут не затыкать дыры, а усиливать команду.
Как же мне жаль этого добряка. Нереальная удача,что он сейчас тренирует Барселону. Ждем золото Ла Лиги.
Барса может гордиться, в плей оф ЕК победу над АТМ дома добывал только Рубин.
Команда - молодцы. Бились до конца
Ход за Лапортой и Деку, без толковых трансферов лч не светит
Хватит уже полумертвых форвардов, что забивают 2 мяча на 15 игр
Нужны защитники отличные
Не надо ветеранов, эти пацаны сами кого хочешь игре научат
Зря так рано заменил Феррана - у них с Ольмо, очевидно, химия. Могли ещё что-нибудь организовать.
А вот Педри, увы, игру провалил. Постоянно медлил, больше всех терял мяч. Пусть и в 50% случаев отбирали с нарушением. Надеялся, Флик его поменяет, пока дел не натворил. Но нет. Не поменял. Дел натворил. Красная его вина. В очередной раз начал заигрываться, водиться в окружении сразу троих, потерял мяч и пошла атака закончившаяся удалением.

В целом, Футбол несправедлив. Лучшая команда не прошла. Барса божественно играла. Вратарь Атлетико в одно лицо вытащил команду. Сколько он потащил? Три? Четыре? Убойных момента..

P.S. Ямаль - лучший игрок Мира прямо сейчас.
С Феррана пот лился так, будто он в бассейн упал, он отпахал очень много.
А насчет Педри - согласен, он приучил нас к своему высочайшему уровню, однако, в последний месяц плох и непозволительно много брака допускает. Гави мне понравилось как играл, будто и не пропускал полгода из-за травмы.
Ну что-то второй год подряд в финал команду вывести не может, просто в 4-5 игроков втыкается и все)
Можно придираться к некоторым решениям тренера и игроков, но я этого делать вообще не хочу. Команда отдаёт всю себя, и откровенно прыгает выше головы, компенсируя нехватку опыта, а местами и класса - самоотдачей и дисциплиной. Команда потеряла ведущего ЦЗ перед самым стартом сезона, а замену ему даже не взяли, в результате Флику пришлось лепить ЦЗ из Жерара Мартина, и даже так он смог построить игру.
На победу в ЛЧ я не рассчитывал изначально, но хотелось бы чтобы прошли хотя бы в полуфинал. Надежда, что Лапорта заложит свою хату и сможет купить пару игроков, которые будут именно выводить команду на новый уровень, потому что по всей видимости это её потолок на данном этапе.
Объективно вообще нечему печалиться, считаю. Абсолютно. Разве что тому, что даже при данных обстоятельствах и проблемах вполне могли пройти, и сейчас, и год назад. Но не срослось, так бывает, футбол суров. Про Мартина хорошо на разборе сейчас сказал Игнашевич. Похвалив его на мяче (что правда, тут действительно прогресс уникальный), он отметил, что как центральный защитник это провал. Он в центре действует как крайний, не блокирует нападающих в штрафной, а догоняет, действут с опозданием. И на планшете нарисовал иллюстрирующие моменты, а уж кому-кому, а его мнению доверять можно.
Ну это понятное дело, Мартин не центральный защитник в принципе. А что касается слов о том, что он догоняет, а не блокирует, то разве Барса не играет в футбол, где ЦЗ 90% времени догоняют атакующих? Я что-то не совсем понял посыл Игнашевича
Когда-нибудь и на нашей улице будет еврокубковый праздник. Когда-нибудь…

11 лет пролетели в один миг после последней победы. Тогда и предположить-то не могли, что с сильнейшей командой мира образца 15 года произойдет столько всего. На фоне успехов Реала даже грустно как-то.

Надеюсь, финансовая ситуация клуба в ближайшие 2-3 года поправиться в лучшую сторону, а пока тот результат, который показывает команда и игра - спасибо, большое спасибо. Молодцы, упрекнуть команду не в чем, бьется до конца.

Спасибо, Барселона.
Реал в ЛЧ это аномалия, за ними гнаться не стоит, Реал сам 12 лет ждал десиму и ничего. Несколько лет подряд в 1/8 вылетал вообще, такое бывает со всеми
Спасибо Барса
