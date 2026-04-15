Флик про «Барселону»: «Все мечтали выиграть ЛЧ, верили, что отыграемся. Наш следующий шаг – победа в Ла Лиге. Мне все равно, в какой день это произойдет, я хочу победить»
Ханс-Дитер Флик: «Барса» мечтала выиграть ЛЧ.
Ханс-Дитер Флик рассчитывает выиграть чемпионат Испании после вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико».
«Наш следующий шаг – победа в Ла Лиге. Мы должны продемонстрировать правильное отношение к делу, свой характер. Мы все разочарованы. Все мечтали выиграть ЛЧ. Конечно, мы можем вынести урок из этого, но у нас также и молодая команда. Мы хотим стать сильнее, и мы станем сильнее в следующем сезоне.
Знаю, все разочарованы, но таков футбол, такова жизнь.
Мне все равно, когда мы выиграем Ла Лигу. Я хочу ее выиграть. Мне все равно, в какой день это произойдет. Мы можем сосредоточиться на чемпионате.
Неприятно, потому что все верили, что мы способны отыграться, но нужно принять этот итог. Мы вернемся», – сказал главный тренер «Барселоны».
Кто выиграет Лигу чемпионов?35789 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вы понимаете, как считается средний возраст вообще?
В целом, с учетом огромного количества травм по сезону и часто невнятной игры в первой части сезона, такого разочарования, как в прошлом сезоне нет. Надеюсь Флик останется и ему купят хотя бы двух игроков, которые будут не затыкать дыры, а усиливать команду.
Ход за Лапортой и Деку, без толковых трансферов лч не светит
Хватит уже полумертвых форвардов, что забивают 2 мяча на 15 игр
Нужны защитники отличные
Не надо ветеранов, эти пацаны сами кого хочешь игре научат
А вот Педри, увы, игру провалил. Постоянно медлил, больше всех терял мяч. Пусть и в 50% случаев отбирали с нарушением. Надеялся, Флик его поменяет, пока дел не натворил. Но нет. Не поменял. Дел натворил. Красная его вина. В очередной раз начал заигрываться, водиться в окружении сразу троих, потерял мяч и пошла атака закончившаяся удалением.
В целом, Футбол несправедлив. Лучшая команда не прошла. Барса божественно играла. Вратарь Атлетико в одно лицо вытащил команду. Сколько он потащил? Три? Четыре? Убойных момента..
P.S. Ямаль - лучший игрок Мира прямо сейчас.
А насчет Педри - согласен, он приучил нас к своему высочайшему уровню, однако, в последний месяц плох и непозволительно много брака допускает. Гави мне понравилось как играл, будто и не пропускал полгода из-за травмы.
На победу в ЛЧ я не рассчитывал изначально, но хотелось бы чтобы прошли хотя бы в полуфинал. Надежда, что Лапорта заложит свою хату и сможет купить пару игроков, которые будут именно выводить команду на новый уровень, потому что по всей видимости это её потолок на данном этапе.
11 лет пролетели в один миг после последней победы. Тогда и предположить-то не могли, что с сильнейшей командой мира образца 15 года произойдет столько всего. На фоне успехов Реала даже грустно как-то.
Надеюсь, финансовая ситуация клуба в ближайшие 2-3 года поправиться в лучшую сторону, а пока тот результат, который показывает команда и игра - спасибо, большое спасибо. Молодцы, упрекнуть команду не в чем, бьется до конца.
Спасибо, Барселона.