«Атлетико» выбил «Барсу» из ЛЧ и Кубка Испании в этом сезоне

«Атлетико» выбил «Барсу» из двух турниров в этом сезоне.

«Атлетико » выбил «Барселону» из Лиги чемпионов и из Кубка Испании. Мадридцы победили каталонский клуб по сумме двух встреч в 1/4 финала ЛЧ с общим счетом 3:2 (2:0, 1:2). В Кубке одержали победу со счетом 4:3 (4:0, 0:3).