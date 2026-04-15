Сафонов после 2:0 с «Ливерпулем»: «Могу быть доволен этим матчем. Игра была очень сложной, но «ПСЖ» показал, что приехал, чтобы победить»
Сафонов о победе над «Ливерпулем»: я могу быть доволен этим матчем.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 2:0).
«Мы очень рады, матч был очень сложным. Мы показали, что приехали сюда, чтобы победить, это важно. Выход в полуфинал – это очень эмоциональное событие. В раздевалке праздник.
Конечно, было несколько ошибок, но я могу быть доволен этим матчем. На мой взгляд, я должен быть готов, когда команда будет нуждаться во мне. Надеюсь, сегодня так и было», – сказал Сафонов в эфире Canal+.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сыграть на 0 на Энфилде далеко не каждому удаётся, какой бы там Ливерпуль не был
Сыграть на 0 на Энфилде далеко не каждому удаётся, какой бы там Ливерпуль не был
Селихов не даст соврать ))
Сыграть на 0 на Энфилде далеко не каждому удаётся, какой бы там Ливерпуль не был
Когда надо было, сыграл надёжно. Хороший матч провел, как и вся команда в обороне.
Вот будет прикольно, если Сафонов станет двукратным победителем ЛЧ кряду, при этом внеся огромный вклад.
Вот будет прикольно, если Сафонов станет двукратным победителем ЛЧ кряду, при этом внеся огромный вклад.
Комментарий скрыт
Вот будет прикольно, если Сафонов станет двукратным победителем ЛЧ кряду, при этом внеся огромный вклад.
Ну там впереди Бавария, а потом колючий Атлетико, так задача архисложная.
Французские ветераны, что с лицом?
Французские ветераны, что с лицом?
Ветераны : это всё понятно, но Шевалье лучше)
Французские ветераны, что с лицом?
Мотя своим сухарем и шестью сэйвами просто обломал этих ветеранов. Надеюсь, им понравилось.
Наш слоооооон 🐘🐘🐘
Наш слоооооон 🐘🐘🐘
Сегодня был хорош!
Сто процентов. xG 1.94 от Ливерпуля это очень жестко, играть на ноль такое тяжело. Матвей молодец.
Не зря верили в Сафонова. Шевалье и рядом с ним не стоял, да и Доннарумма тоже, который в Сити и близко сопоставимого уровня не показывает. Парочка сезонов ещё, чтоб наверняка сомнения развеять - и Матвей будет в топе лучших киперов мира.
Не зря верили в Сафонова. Шевалье и рядом с ним не стоял, да и Доннарумма тоже, который в Сити и близко сопоставимого уровня не показывает. Парочка сезонов ещё, чтоб наверняка сомнения развеять - и Матвей будет в топе лучших киперов мира.
Ну про Доннаруму перебор
Не зря верили в Сафонова. Шевалье и рядом с ним не стоял, да и Доннарумма тоже, который в Сити и близко сопоставимого уровня не показывает. Парочка сезонов ещё, чтоб наверняка сомнения развеять - и Матвей будет в топе лучших киперов мира.
Ну ты совсем уже не перегибай давай 😂
В важных матчах Матвей надежен, а про малозначимые никто кроме французских ветеранов и прессы в конце сезона не вспомнит
А как мы тобой довольны))
Мы гордимся тобой. Просто стена.
Ливерпулю надо было выпустить в основе бывшую жену Сафонова
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем