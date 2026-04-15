  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов после 2:0 с «Ливерпулем»: «Могу быть доволен этим матчем. Игра была очень сложной, но «ПСЖ» показал, что приехал, чтобы победить»
135

Сафонов после 2:0 с «Ливерпулем»: «Могу быть доволен этим матчем. Игра была очень сложной, но «ПСЖ» показал, что приехал, чтобы победить»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 2:0).

«Мы очень рады, матч был очень сложным. Мы показали, что приехали сюда, чтобы победить, это важно. Выход в полуфинал – это очень эмоциональное событие. В раздевалке праздник.

Конечно, было несколько ошибок, но я могу быть доволен этим матчем. На мой взгляд, я должен быть готов, когда команда будет нуждаться во мне. Надеюсь, сегодня так и было», – сказал Сафонов в эфире Canal+.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35789 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сыграть на 0 на Энфилде далеко не каждому удаётся, какой бы там Ливерпуль не был
Ответ funnynerd21
Селихов не даст соврать ))
Ответ funnynerd21
Когда надо было, сыграл надёжно. Хороший матч провел, как и вся команда в обороне.
Вот будет прикольно, если Сафонов станет двукратным победителем ЛЧ кряду, при этом внеся огромный вклад.
Ответ falkao2013
Комментарий скрыт
Ответ falkao2013
Ну там впереди Бавария, а потом колючий Атлетико, так задача архисложная.
Французские ветераны, что с лицом?
Ответ Влад Безруков
Ветераны : это всё понятно, но Шевалье лучше)
Ответ Влад Безруков
Мотя своим сухарем и шестью сэйвами просто обломал этих ветеранов. Надеюсь, им понравилось.
Наш слоооооон 🐘🐘🐘
Ответ Dimka Akulinin
Сегодня был хорош!
Сто процентов. xG 1.94 от Ливерпуля это очень жестко, играть на ноль такое тяжело. Матвей молодец.
Не зря верили в Сафонова. Шевалье и рядом с ним не стоял, да и Доннарумма тоже, который в Сити и близко сопоставимого уровня не показывает. Парочка сезонов ещё, чтоб наверняка сомнения развеять - и Матвей будет в топе лучших киперов мира.
Ответ Black Phoenix
Ну про Доннаруму перебор
Ответ Black Phoenix
Ну ты совсем уже не перегибай давай 😂
В важных матчах Матвей надежен, а про малозначимые никто кроме французских ветеранов и прессы в конце сезона не вспомнит
А как мы тобой довольны))
Мы гордимся тобой. Просто стена.
Ливерпулю надо было выпустить в основе бывшую жену Сафонова
Читайте новости футбола в любимой соцсети
