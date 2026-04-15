Сафонов после 2:0 с «Ливерпулем»: «Могу быть доволен этим матчем. Игра была очень сложной, но «ПСЖ» показал, что приехал, чтобы победить»

Сафонов о победе над «Ливерпулем»: я могу быть доволен этим матчем.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем » в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, первая игра – 2:0).

«Мы очень рады, матч был очень сложным. Мы показали, что приехали сюда, чтобы победить, это важно. Выход в полуфинал – это очень эмоциональное событие. В раздевалке праздник.

Конечно, было несколько ошибок, но я могу быть доволен этим матчем. На мой взгляд, я должен быть готов, когда команда будет нуждаться во мне. Надеюсь, сегодня так и было», – сказал Сафонов в эфире Canal+.