Сафонов провел 4-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала. У Матвея 16 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»

Матвей Сафонов провел четвертый сухой матч в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов провел третий подряд сухой матч в Лиге чемпионов.

В ответной игре 1/4 финала «ПСЖ» с российским голкипером в стартовом составе обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Игроки мерсисайдцев нанесли 5 ударов в створ ворот.

Первую игру против «Ливерпуля » (2:0), а также ответный матч с «Челси» в 1/8 финала (3:0) Сафонов также провел на ноль. Всего у Матвея 4 из 8 сухих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Кроме того, для Сафонова сегодняшний матч стал 36-м в воротах «ПСЖ », он не пропустил в 16 из них.