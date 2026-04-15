Сафонов провел 4-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала. У Матвея 16 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»
В ответной игре 1/4 финала «ПСЖ» с российским голкипером в стартовом составе обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Игроки мерсисайдцев нанесли 5 ударов в створ ворот.
Первую игру против «Ливерпуля» (2:0), а также ответный матч с «Челси» в 1/8 финала (3:0) Сафонов также провел на ноль. Всего у Матвея 4 из 8 сухих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Кроме того, для Сафонова сегодняшний матч стал 36-м в воротах «ПСЖ», он не пропустил в 16 из них.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
96 комментариев
Наверное это самый важный матч Сафонов в ПСЖ был (наряду с финалом МКкубка)
Хотя по цифрам совсем небольшое преимущество Донны
Красавец.