  Сафонов провел 4-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала. У Матвея 16 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»
Сафонов провел 4-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала. У Матвея 16 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»

Матвей Сафонов провел четвертый сухой матч в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов провел третий подряд сухой матч в Лиге чемпионов.

В ответной игре 1/4 финала «ПСЖ» с российским голкипером в стартовом составе обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Игроки мерсисайдцев нанесли 5 ударов в створ ворот.

Первую игру против «Ливерпуля» (2:0), а также ответный матч с «Челси» в 1/8 финала (3:0) Сафонов также провел на ноль. Всего у Матвея 4 из 8 сухих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Кроме того, для Сафонова сегодняшний матч стал 36-м в воротах «ПСЖ», он не пропустил в 16 из них.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Пенку отменили, потому что смысла нет бить пенку, когда в воротах Матвей🤷‍♂️
Ответ Хызыр
Пенку отменили, потому что смысла нет бить пенку, когда в воротах Матвей🤷‍♂️
Матвей настолько крут, что потащил пенальти ещё до его назначения
сегодня отлично сыграл.
Ответ м м
сегодня отлично сыграл.
Комментарий скрыт
Ответ м м
сегодня отлично сыграл.
Кстати, снова в ключевом моменте потащил и вскоре ПСЖ забил.
Сафонов себе хоть нафармит сухарей с английскими днищами
Ответ Travis Henderson
Сафонов себе хоть нафармит сухарей с английскими днищами
Нафармил статку в матчах с чемпионами самой богатой лиги и с чемпионом клубного чм в финале которого псж как раз и проиграл
Акинфеева по сухарям в лч уже обогнал?!))
Ответ che kaif
Акинфеева по сухарям в лч уже обогнал?!))
Как ты посмел подшучивать над священной коровой - великим Сухаряном, всю карьеру отыгравшем в РПЛ, пока Сафонов - основной в сильнейшей команде мира
Ответ che kaif
Акинфеева по сухарям в лч уже обогнал?!))
Даже близко не стоит рядом с "вратарем уровня Яшина", у которого из европейской карьеры "говорят МЮ интересовался"
Одна ошибка на выходе (не умеет Матвей толкаться при высоких мячах). Всё остальное - абсолютный топ. 3 полумертвых мяча + ещё два обычных сэйва. Великолепный пас "почти на гол" через всё поле (мог еще один голевой пас в ЛЧ оформить, если бы партнеры забили).
Наверное это самый важный матч Сафонов в ПСЖ был (наряду с финалом МКкубка)
Топовый уровень был сегодня
С Баварией топ-проверка будет. Если он будет уверенно действовать в таких играх, то на чудачества как в матче с Тулузой никто и внимания не обратит уже.
Ответ nolan_90
С Баварией топ-проверка будет. Если он будет уверенно действовать в таких играх, то на чудачества как в матче с Тулузой никто и внимания не обратит уже.
А разве Бавария уже вышла?))
Ответ Олег Васильев
А разве Бавария уже вышла?))
Слабо в этом сомневаюсь
Сегодня Матвей тащил , должен придать этот матч уверенности ему !
Очень уверенно в ЛЧ, не хуже Доннарумы
Ответ jntvk7ftxc
Очень уверенно в ЛЧ, не хуже Доннарумы
Когда я такое написал мне минусов накидали
Хотя по цифрам совсем небольшое преимущество Донны
Ответ jntvk7ftxc
Очень уверенно в ЛЧ, не хуже Доннарумы
У Донны к этой стадии уже были результативные косяки. Но он и играл больше
Матвей лучший по оценкам в игре после Дембеле, сделавшего дубль.
Красавец.
