35

Симеоне выиграл 8 из 46 матчей против «Барселоны» и проиграл 26

Диего Симеоне потерпел очередное поражение от «Барселоны».

«Атлетико» под его руководством уступил «блаугране» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 1:2. Тем не менее благодаря победе в первой игре мадридцы прошли в следующий раунд.

Всего у Симеоне 46 игр против каталонцев в тренерской карьере. Он потерпел 26 поражений, одержал 8 побед, 12 раз была ничья.

При этом «Атлетико» выбил «Барселону» из двух турниров в этом сезоне. Ранее команда Флика уступила ему в Кубке Испании.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35785 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
logoДиего Симеоне
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Ла лиге у Реала 3 очка отнял, Барсе 6 очков подарил, но из кубков выкинул – прям максимально всем насолил)
В отличии от чемпионата, в ЛЧ Симеоне против Барселоны играть умеет
Ответ funnynerd21
В отличии от чемпионата, в ЛЧ Симеоне против Барселоны играть умеет
Да в ЛЛ вообще странно играет Атлетико , проигрывает какому то днищу
Ответ умаров95
Да в ЛЛ вообще странно играет Атлетико , проигрывает какому то днищу
Да им по шарабану на лалигу.они одной ногой себе лч на след сезон наигрывают.Как понимают что за 1 не тянут пинают балду
В этом году очень повезло им, можно сказать отскочили. Но надо признать , воспользовались ошибками Барсы грамотно.
Понятно, почему в ЛЧ так. Потому что исход решается за два матча, а не на дистанции всего чемпионатах, где чаще всего Атлетико далеко позади Барселоны и нет такой мотивации, как в кубках.
Симеоне переиграл Флика
Ответ Айхальский
Симеоне переиграл Флика
Ага, с 2 удалениями в двух матчах и ставить автобус против 10.
ПЕРЕИГРАЛ
Ответ Айхальский
Симеоне переиграл Флика
С таким судейством в обоих матчах, грех не пройти дальше
В прошлые 2 раза Атлетико проходил увереннее, тот автобус был очень крепким, а тут Барса в обоих матчах в равных составах спокойно играла в свой футбол.
Комментарий удален пользователем
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Атлетико уже выкинул 🤣
Ладно.
Юный Ямаль и молодые Педри и Гарсия ещё выиграют в своей карьере всё, что только можно, и даже всё, что нельзя.
А остальные такой игрой победу в ЛЧ не заслужили. При всех ужасах судейства, но это так.
Всем спокойной ночи.
О чём речь симеоне конкретно готовил своих игроков к этим матчам давай отдыхать в чемпионате на который забил отсюда и лучше физическая форма ну и соответственно подготовка
И считаю что Атлетико выйдет в финал, так как арсеналу тоже надо бороться в чемпионате, Атлетико будет играть полудублем, но не суждено им будет выиграть лигу чемпионов отлетят от ПСЖ или Мюнхена
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
33 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
9 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
23 минуты назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
49 минут назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
«Спартак» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:56
Рекомендуем