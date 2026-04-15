Симеоне выиграл 8 из 46 матчей против «Барселоны» и проиграл 26
Диего Симеоне потерпел очередное поражение от «Барселоны».
«Атлетико» под его руководством уступил «блаугране» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 1:2. Тем не менее благодаря победе в первой игре мадридцы прошли в следующий раунд.
Всего у Симеоне 46 игр против каталонцев в тренерской карьере. Он потерпел 26 поражений, одержал 8 побед, 12 раз была ничья.
При этом «Атлетико» выбил «Барселону» из двух турниров в этом сезоне. Ранее команда Флика уступила ему в Кубке Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
ПЕРЕИГРАЛ
Юный Ямаль и молодые Педри и Гарсия ещё выиграют в своей карьере всё, что только можно, и даже всё, что нельзя.
А остальные такой игрой победу в ЛЧ не заслужили. При всех ужасах судейства, но это так.
Всем спокойной ночи.