Симеоне выиграл 8 из 46 матчей против «Барселоны» и проиграл 26

Диего Симеоне потерпел очередное поражение от «Барселоны».

«Атлетико» под его руководством уступил «блаугране» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 1:2. Тем не менее благодаря победе в первой игре мадридцы прошли в следующий раунд.

Всего у Симеоне 46 игр против каталонцев в тренерской карьере. Он потерпел 26 поражений, одержал 8 побед, 12 раз была ничья.

При этом «Атлетико » выбил «Барселону» из двух турниров в этом сезоне. Ранее команда Флика уступила ему в Кубке Испании.