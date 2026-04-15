«Барселона» не выигрывает ЛЧ с 2015 года

«Барселона » 11 лет не выигрывает Лигу чемпионов.

Команда Ханси Флика не сумела преодолеть четвертьфинальный этап, уступив «Атлетико » (0:2, 2:1).

В последний раз каталонцы побеждали в ЛЧ в 2015 году. С тех пор им не удается добраться до финала.

Всего у «Барселоны» пять побед в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.