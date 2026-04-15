  • «Ливерпуль» проиграл 5 матчей в сезоне ЛЧ – это антирекорд клуба. Команда Слота вылетела из турнира
«Ливерпуль» установил клубный антирекорд по количеству поражений за один сезон Лиги чемпионов.

Сегодня команда Арне Слота уступила «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала турнира (0:2, первая игра – 0:2). В текущем розыгрыше турнира «красные» проиграли 5 матчей – это худший показатель в истории клуба.

В сезонах-2006/07 и 2018/19 мерсисайдцы потерпели 4 поражения в Лиге чемпионов. При этом в 2019 году они стали победителями турнира.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35785 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
физрука пора отправить обратно в чемпионат Голландии
Это надо было делать еще после первой половины сезона, когда еще ничего не было потеряно, а сейчас прос.али все, что могли. Что там курят в руководстве не понятно.
Ну с этим дурачком лысым было ясно еще осенью все)
ещё в прошлом сезоне, если быть честным
Пол ярда на трансферы, ахахах
Сейчас к утру посчитают метрики созданных в теории голов Виртца и пояснят, что все критики Ливерпуля не понимают ничего в футболе
Так продали тоже нормально чел
По сальдо даже не в топ три АПЛ
Или вообще похер на это ?
Купили звезд..но пазл не бьётся.

Всё же переходный период после Клоппа
Вирц, Исак, Фримпонг, Керкез, это все разочарования полные, вся игра Ливера держалась в этом сезоне на старичках, более ли менее себя проявил Экитике , но с топовыми командами и решающих играх Лч растворился..
Все эти подписания- что водка без пива-деньги на ветер. А , скорей всего в чей-то карман.
Киргиз два убойных момента запорол. Один ему Матвейка испортил, второй он сам мимо пробил. Фримпонг вообще провалился в обоих матчах. У исака 1 удар за матч, Экитике вообще по воротам вроде не бил, Вирц бил - но по воробьям, Салах давно не в форме и не в настроении. Кто забивать теперь будет, если у Экитике серьезное повреждение?
Чтож, сиру Мойесу осталось забить последний гвоздь в крышку гроба Арне Лоста!
