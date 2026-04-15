«Ливерпуль» проиграл 5 матчей в сезоне ЛЧ – это антирекорд клуба. Команда Слота вылетела из турнира

«Ливерпуль » установил клубный антирекорд по количеству поражений за один сезон Лиги чемпионов.

Сегодня команда Арне Слота уступила «ПСЖ » в ответном матче 1/4 финала турнира (0:2, первая игра – 0:2). В текущем розыгрыше турнира «красные» проиграли 5 матчей – это худший показатель в истории клуба.

В сезонах-2006/07 и 2018/19 мерсисайдцы потерпели 4 поражения в Лиге чемпионов. При этом в 2019 году они стали победителями турнира.