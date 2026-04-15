  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «ПСЖ» сыграет в полуфинале ЛЧ с «Баварией» или «Реалом», «Атлетико» – с «Арсеналом» или «Спортингом»
111

«ПСЖ» сыграет в полуфинале ЛЧ с «Баварией» или «Реалом», «Атлетико» – с «Арсеналом» или «Спортингом»

«ПСЖ» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Определились два из четырех полуфиналистов Лиги чемпионов.

«ПСЖ» дважды подряд со счетом 2:0 обыграл «Ливерпуль» в четвертьфинале и на следующем этапе встретится с победителем пары «Реал» – «Бавария».

«Атлетико» прошел «Барселону», сперва победив ее со счетом 2:0, а затем уступив 1:2. В 1/2 финала он сыграет с «Арсеналом» либо «Спортингом».

Кто выиграет Лигу чемпионов?35645 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoвысшая лига Португалия
logoБавария
logoАрсенал
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoСпортинг
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoБарселона
111 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чую нас ждет самый унылый в истории полуфинал Арсенал-Атлетико
Одни мешают играть,другие не играют😅
жаль что ПСЖ и Бавария в одной сетке. очевидно 2 сильнейшие команды в этом сезоне
Зато 2 игры может быть)
Дайте Баварии пройти для начала.
Если кто и сможет выкинуть унылый Арсенал, то только более унылый Атлетико
Более унылым все таки в этой паре выглядит Арсенал, Атлетико хоть в атаку нормально бегает. Ну лондонцы пусть сначала Спортинг пройдут, а то после матча на выходных, есть сомнения
Арсенал в ЛЧ и Арсенал в АПЛ это разные команды. Есть ощущение, что в этот раз Арсенал выиграет ЛЧ.
От души поздравляю всех фанатиков бчк с 11-летиeм без ЛЧ! Дальше больше)
Спасибо! Лично я вообще не парюсь , жизнь на этом не заканчивается, самое главное футбол флика нравится
В одном полуфинале сойдутся футбольные команды (ПСЖ и Бавария), а в другом антифутбольные (Арсенал и Атлетико).
Арсенал и Бавария уже вышли?
Атлетико-Арсенал в 1/2, а потом еще и кто-то из них в финале😴
Подожди, Арсеналу еще Спортинг надо обыграть)
Арсеналу достаточно не проиграть)) зачем напрягаться
Сафонов мощно сыграл. Затащил, красавец
Верим в Спортинг.
«Барселона» может сколько угодно обыгрывать «Атлетико» в Ла Лиге, в ЛЧ дальше всегда проходили именно мадридцы!
И всегда им помогали судьи
В 16 году вместо пенки поставили штрафной
Да, Неймара тогда срубили метрах в двух в глубине штрафной, а судья поставил штрафной на линии.
Полуфинал ПСЖ против Баварии/Реала будет скрытым финалом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 36,3%. Шансы «Баварии» – 28,9%, «ПСЖ» – 16%, «Барсы» – 3,6%, «Реала» – 2,6% (Opta)
9 апреля, 20:05
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Барса» – 5-я
19 марта, 15:20
