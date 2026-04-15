«ПСЖ» сыграет в полуфинале ЛЧ с «Баварией» или «Реалом», «Атлетико» – с «Арсеналом» или «Спортингом»

«ПСЖ» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

«ПСЖ » дважды подряд со счетом 2:0 обыграл «Ливерпуль» в четвертьфинале и на следующем этапе встретится с победителем пары «Реал » – «Бавария ».

«Атлетико» прошел «Барселону», сперва победив ее со счетом 2:0, а затем уступив 1:2. В 1/2 финала он сыграет с «Арсеналом » либо «Спортингом».