«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2017 года. Команда Симеоне выбила «Барсу»

«Атлетико » вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 9 лет.

Команда Диего Симеоне выбила «Барселону» из турнира, одержав победу в четвертьфинале по сумме двух матчей (2:0, 1:2).

«Матрасники» примут участие в 1/2 финала этого соревнования впервые с сезона-2016/17 – тогда они уступили «Реалу» на этой стадии (0:3, 2:1).