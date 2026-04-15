  • «Ливерпуль» за полторы недели вылетел из Кубка Англии и ЛЧ. Команда Слота может утратить шансы на победу в АПЛ на этих выходных
«Ливерпуль» вылетел из ЛЧ вслед за Кубком Англии.

«Ливерпуль», вероятно, останется без трофеев в этом сезоне.

Команда Арне Слота сегодня уступила «ПСЖ» (0:2) во второй раз подряд и вылетела из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.

4 апреля мерсисайдцы выбыли из Кубка Англии в результате разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:4).

В АПЛ «красные» сохраняют лишь математические шансы защитить чемпионский титул: за шесть туров до завершения сезона они отстают от лидирующего «Арсенала» на 18 очков. Таким образом, уже на этих выходных возможность выиграть АПЛ может быть утрачена.

Из Кубка лиги «Ливерпуль» вылетел в октябре. В августе был проигран матч за Суперкубок Англии.

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ну если смотреть с другой стороны - это требл
Ответ Рафик Маркес
Залупебл?
Ответ Рафик Маркес
К слову о чемпионах с конца. Интересно, а Шпоры из шипа будут выходить как победитель или даже оттуда выйдут с 2-3 места?)
Арсенал может побить и этот рекорд.
Ответ VictorVallecano
Лучше уж такой рекорд, чем 4-6 место в АПЛ и вылететь из группы в ЛЧ
Ответ VictorVallecano
Комментарий удален пользователем
На самом деле как то жаль "Ливерпуль". Играли то вполне хорошо и даже в таком состоянии большую часть времени возили "ПСЖ". Понятно, что у тех был запас и свой план на игру, но всё же. Однако в завершающей стадии атаки у "Ливерпуля" просто мрак. Вроде все делают отлично в остальных компонентах и мяч в штрафную классно двигают, но потом ступор. В любом случае такого поражения не заслужили дома, хоть вылет и полностью закономерен.
Ответ Harryck
Этот де..л выпустил опять Гакпо, который играет абсолютно не на уровне!
Ответ Besa07
Да, Гакпо в этом сезоне выглядит плохо. Помню хотелось, чтобы "Бавария" его попробовала подписать и было жаль, что не получилось. Но он вполне еще может заиграть при новом тренере в "Ливерпуле".
Этот матч Ливерпуль провел хорошо. Играли агрессивнее, прессинговали, создавали моменты. Пенальти на Макалистере скорее был. Ну и Сафонов тащил все, а Мамардашвили нет. Гол ПСЖ собственно был первым ударом в створ Ливерпуля во втором тайме. ПСЖ прошел дальше по делу.
Ответ _FoX-
Почему это "пенальти скорее был"? Аргументацию интересно увидеть.
Ответ Breakthrougher
Потому что там был удар по ноге сзади. Вероятно, пенальти не был поставлен потому что судья решил, что МакАлистер в этот момент уже потерял мяч. Но насколько я вижу тенденцию последних решений в подобных ситуациях, это не является решающим фактором и такое ставят. А вообще я так и не понял, что там смотрел судья на повторе - если он видел ту же пустую штрафную, что и мы, то это просто дичь какая-то.
Мамардашвили как-то сник в Ливерпуле.
В сборной Грузии даже против топовых команд казался гигантом в воротах, тащил и тащил.
А в Ливере так... средненький вратарь.
Ответ bel01
Там ныне вся команда - средненькая
Ответ bel01
В Ливерпуле все игроки сдали, там надо гнать в шею весь тренерский штаб во главе с этим лысым профаном.
Так бывает когда топ-тренер играет против физрука
Это самый разбитый Ливерпуль за 10 лет. Даже в сезон, когда в ноль была выкошена защита и центр полузащиты команда кусалась.

Самое печальное, что по большей части это та же команда, которую все боялись. Благодаря голландскому физруку легенды уходят не так достойно как мог ли бы, попав под системный сбой.

Уверен, что Салах и Робертсон ещё проведу несколько топовых сезонов. Неважно, в саудовской Про-Лиге или итальянской Серии А.
Грузин на воротах и в поле две большие разницы, один не тащит, другой решает. До сих пор жалко что отпустили Келлехера и очень не вовремя как всегда вылетел Алиссон, а еще Исак это обман века, а кривой Керкез черная метка для Ливерпуля. Но самый главный провал это лысый физрук, который из раза в раз ставит их в состав, не может мотивировать команду, не умеет делать вовремя перестановки. Если его оставят после этого провального сезона я не знаю что будет дальше с Ливерпулем, это путь в никуда
Ответ Garre Garre
Не в коем случае не защищаю Слота, но этот провал больше на совести Хьюза и Эдвардса, которые "провернули" непонятные трансферы: Фримпонг - это вообще непонятно какого амплуа игрок, но явно не в схему Слота, Исак непонятно зачем был нужен, но за эти бабки можно было укрепить 2-3 позиции, например центр защиты и опорку, Керкез очень молодой, как и Робо на старте, возможно ему нужно время, но возможно - это следующий Альберто Морено, время покажет. Леони-сразу вылетел, хотя тут наверное трансфер больше на перспективу, Виртц-ну не знаю, если сравнивать с тем же Шерки, в 3 раза дороже, а продуктивности меньше, стоило ли так рисковать? Сомнительно. На выходе потеряли лидеров: Трента, Диаса, и Жоту, который был как палочка-выручалочка. По факту это просто провал руководства клуба, Слота просто подставили в тяжёлую ситуацию и он не вытянул. За это думаю будет уволен. Да и нужна встряска команде, нужны эмоции, страсть. А тут скукотище и тактика, которая только вредит. Это лето будет опять сложным, нужны опять бабки на усиление состава, а их видимо больше не дадут.
Ответ Катя Хрусталева
Во многом согласен по трансферам, но в одном точно уверен Слот не уровень для Ливерпуля. Фортануло с Апл, в остальном провал полный
Завтра такой заголовок будет у сливочных
Ответ Svirmsk
Там шансов давно нет на Ла Лигу и уже на ЛЧ .
Не будет ))
какая еще победа в апл?
