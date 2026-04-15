«Ливерпуль» за полторы недели вылетел из Кубка Англии и ЛЧ. Команда Слота может утратить шансы на победу в АПЛ на этих выходных

«Ливерпуль» вылетел из ЛЧ вслед за Кубком Англии.

«Ливерпуль », вероятно, останется без трофеев в этом сезоне.

Команда Арне Слота сегодня уступила «ПСЖ » (0:2) во второй раз подряд и вылетела из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.

4 апреля мерсисайдцы выбыли из Кубка Англии в результате разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:4).

В АПЛ «красные» сохраняют лишь математические шансы защитить чемпионский титул: за шесть туров до завершения сезона они отстают от лидирующего «Арсенала» на 18 очков. Таким образом, уже на этих выходных возможность выиграть АПЛ может быть утрачена.

Из Кубка лиги «Ливерпуль» вылетел в октябре. В августе был проигран матч за Суперкубок Англии.