«Ливерпуль» за полторы недели вылетел из Кубка Англии и ЛЧ. Команда Слота может утратить шансы на победу в АПЛ на этих выходных
«Ливерпуль» вылетел из ЛЧ вслед за Кубком Англии.
«Ливерпуль», вероятно, останется без трофеев в этом сезоне.
Команда Арне Слота сегодня уступила «ПСЖ» (0:2) во второй раз подряд и вылетела из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.
4 апреля мерсисайдцы выбыли из Кубка Англии в результате разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:4).
В АПЛ «красные» сохраняют лишь математические шансы защитить чемпионский титул: за шесть туров до завершения сезона они отстают от лидирующего «Арсенала» на 18 очков. Таким образом, уже на этих выходных возможность выиграть АПЛ может быть утрачена.
Из Кубка лиги «Ливерпуль» вылетел в октябре. В августе был проигран матч за Суперкубок Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
61 комментарий
В сборной Грузии даже против топовых команд казался гигантом в воротах, тащил и тащил.
А в Ливере так... средненький вратарь.
Самое печальное, что по большей части это та же команда, которую все боялись. Благодаря голландскому физруку легенды уходят не так достойно как мог ли бы, попав под системный сбой.
Уверен, что Салах и Робертсон ещё проведу несколько топовых сезонов. Неважно, в саудовской Про-Лиге или итальянской Серии А.
Не будет ))