  «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ в 3-й раз подряд. Команда Энрике – действующий победитель
«ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ в 3-й раз подряд. Команда Энрике – действующий победитель

«ПСЖ» снова вошел в четверку лучших клубов Европы.

«ПСЖ» в третий раз подряд сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике дважды обыграла «Ливерпуль» в четвертьфинале – 2:0 и 2:0. На следующей стадии она встретится с «Реалом» или «Баварией».

В сезоне-2024/25 парижане стали победителями ЛЧ, а в сезоне-2023/24 вылетели в полуфинале от «Боруссии» Дортмунд.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
96 комментариев
Чертовски рад за Сафонова! Классный матч от нашего слона💪🏻 И хорошо, что ПСЖ играл не против сборной Никарагуа🤣
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Болею за Ливерпуль, но как раз в этом случае: проблемы индейцев шерифа не колышат
У Сафонова уже 303 минуты сухая серия в ЛЧ!
Комментарий скрыт
Конифей частенько выдавал матчи на международной арене как в матче против Англии на Евро-2016, где в одну калитку команду вытаскивал.
Это заслуга в том числе Моти👌
У Сафонова 6 сэйвов ! Браво Матвей
Матвея с сухарем! Сегодня порадовал. Идём дальше.
Матвей "сухарь" Сафонов
Хейтеры Моти, ау, вы где?
Ждём на главной стопицот статей про Сафонова, как после Тулузы было
ЧЕ БОЛЕЗНЫЙ НЕ В КАТИЛО?.ВЫПЕЙ И СПАТЬ .
Без Мбаппе рвут всех - намёк Пересу...
Хоть Ливерпуль это и не Никарагуа, но два сухаря против такого соперника это тоже хорошее достижение. Мотя красава!
Сафонов, засушить
«ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» – 2:0. Дембеле сделал дубль, пенальти на Мак Аллистере отменили после ВАР
14 апреля, 21:00
Мак Аллистер упал в штрафной «ПСЖ» после контакта с Пачо. Мариани назначил пенальти в пользу «Ливерпуля», но отменил его после ВАР. В трансляции показали кадр с пустым полем
14 апреля, 20:44Фото
У «ПСЖ» две замены из-за травм в матче с «Ливерпулем»: Мендеш ушел в 1-м тайме, Дуэ – во 2-м
14 апреля, 20:34
