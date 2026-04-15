  «Атлетико» проиграл «Барсе» (1:2), но прошел в 1/2 финала ЛЧ! Гарсию удалили, Лукман забил, у Феррана гол и ассист на Ямаля
«Атлетико» проиграл «Барсе» (1:2), но прошел в 1/2 финала ЛЧ! Гарсию удалили, Лукман забил, у Феррана гол и ассист на Ямаля

«Атлетико» уступил «Барселоне» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» прошел в 1/2 финала турнира по сумме двух матчей (2:0, 1:2).

Игра проходила на стадионе «Метрополитано».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ламин Ямаль открыл счет уже на 4-й минуте с паса Феррана Торреса после ошибки Клемана Лангле, ошибившегося в передаче у своей штрафной. На 24-й Ферран забил сам. Адемола Лукман забил на 31-й.

На 55-й Ферран снова забил, но его гол отменили из-за офсайда. Эрик Гарсия получил прямую красную карточку на 79-й.

Лига чемпионов. 1/4 финала
14 апреля 19:00, Метрополитано
Атлетико
1 - 2
1.94xG2.51
Барселона
89’
Ольмо   Бардагжи
Коке   Кардозо
89’
89’
Жоау Канселу   Араухо
81’
Гави   де Йонг
79’
Эрик Гарсия
Гризманн   Серлот
76’
69’
Гави
68’
Фермин Лопес   Рэшфорд
68’
Ферран Торрес   Левандовски
Лукман   Н. Гонсалес
66’
Симеоне   Алекс Баэна
66’
  Лукман
31’
24’
  Ферран Торрес
4’
  Ямаль
Атлетико
Муссо, Руджери, Лангле, Ле Норман, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Облак, Боньяр, Алекс Баэна, Варгас, Эскивель, Мартинес, Мендоса, Альмада, Диас дель Ромо, Серлот, Кардозо, Н. Гонсалес
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Шченсны, Бальде, Араухо, Маркес, Рэшфорд, Кочен, де Йонг, Левандовски, Кортес, Эспарт, Касадо, Бардагжи
Первый матч: 2:0

Кто выиграет Лигу чемпионов?35780 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
А игроки Атлетико будут желтые получать ? Или это принципиальная позиция ?
Ответ Магамед Бийсолтанов
Там с первого матча же все ясно было. Полкоманды матрасов удалить должны были, но нифига
Ответ Магамед Бийсолтанов
Нет. По новым правилам, в полуфинале им нельзя давать карточки. Лимит, всего пару штук))
Да да. Сыночек на красную (фол) потому что Кубарси сзади пробежал. Тут толкнули сзади и не фол
Ответ TIMUROVICH
В какой другой команде он бы в старте ЛЧ выходил?
Брюгге хз
Зидан хотя бы стеснялся своего сыночку тянуть, а этому все равно
Безлимит на отсутствие карточек у матраца когда-то кончится?
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий скрыт
Ответ Raindrop Drop Top
Плачь 🤣🤣 ахаахахахаха ДАМОООООЙЙй
Никто не просит назначать Барселоне левые пенки или удалять соперников ни за что. Просят давать желтые на удары сзади по ногам и за толчки в спину в опасной атаке. Больше ничего
Ответ Свисток Негрейры
А кто определяет что атака опасная? Фанаты?
Ответ Свисток Негрейры
Хорошо, все желтые в подобных моментах были даны. Ещё есть просьбы?
Абсолютно такой же контакт в штрафной - нет пенальти.
Тут рядом бежит Кунде и он дает красную. Они совсем клоуны?
Ответ Imperator1
Комментарий скрыт
Ну судья, ну клоун
Ответ PifagorV
Судья гандон
Ответ PifagorV
Ну Барселона, ну опять судья виноват
Пеналь на Ольмо 100% был, толчок в спину
Ответ Глор_Барсы!
Нет, это было подставление под фол, так же как Симеоне под Кубарси
Ответ A.B.W.
а на серлоте красная?
Круто играть, когда всё сомнительное в одну сторону судят
Я правильно понимаю, Сорлот заплелся об свои ноги, а Гарсии за это дали красную ?
Ответ Руслан Абакаров
Все верно
Ответ Руслан Абакаров
Толчка в спину не было?)
Это уже чистейший цирк.
Я в жизни не помню, чтобы одну команду так откровенно в двух матчах убивали.
Ответ bel01
Последние 5 лет так
Ответ bel01
ПСЖ
Челси
Реал
в матчах против бчк 🤣
