«Атлетико» проиграл «Барсе» (1:2), но прошел в 1/2 финала ЛЧ! Гарсию удалили, Лукман забил, у Феррана гол и ассист на Ямаля

«Атлетико» проиграл «Барселоне» в матче Лиги чемпионов.

«Атлетико » уступил «Барселоне» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» прошел в 1/2 финала турнира по сумме двух матчей (2:0, 1:2).

Игра проходила на стадионе «Метрополитано».

Ламин Ямаль открыл счет уже на 4-й минуте с паса Феррана Торреса после ошибки Клемана Лангле, ошибившегося в передаче у своей штрафной. На 24-й Ферран забил сам. Адемола Лукман забил на 31-й.

На 55-й Ферран снова забил, но его гол отменили из-за офсайда. Эрик Гарсия получил прямую красную карточку на 79-й.

Лига чемпионов. 1/4 финала 14 апреля 19:00, Метрополитано Атлетико Завершен 1 - 2 1.94 xG 2.51 Барселона Матч окончен 89’ Ольмо Бардагжи Коке Кардозо 89’ 89’ Жоау Канселу Араухо 81’ Гави де Йонг 79’ Эрик Гарсия Гризманн Серлот 76’ 69’ Гави 68’ Фермин Лопес Рэшфорд 68’ Ферран Торрес Левандовски Лукман Н. Гонсалес 66’ Симеоне Алекс Баэна 66’ 2 тайм Перерыв Лукман

31’ 24’ Ферран Торрес

4’ Ямаль

Атлетико Муссо, Руджери, Лангле, Ле Норман, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Облак, Боньяр, Алекс Баэна, Варгас, Эскивель, Мартинес, Мендоса, Альмада, Диас дель Ромо, Серлот, Кардозо, Н. Гонсалес 1 тайм Барселона: Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес Запасные: Шченсны, Бальде, Араухо, Маркес, Рэшфорд, Кочен, де Йонг, Левандовски, Кортес, Эспарт, Касадо, Бардагжи

Первый матч: 2:0

