Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» проиграл «Барсе», но прошел дальше, «ПСЖ» победил «Ливерпуль»

В Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/4 финала.

«Ливерпуль » проиграл «ПСЖ » (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, «Атлетико » уступил «Барселоне» (1:2), но прошел дальше по сумме двух матчей.

Лига чемпионов. 1/4 финала 14 апреля 19:00, Энфилд Ливерпуль Завершен 0 - 2 2.13 xG 1.25 ПСЖ Матч окончен 90’ +1’ Дембеле

Конате 85’ 81’ Заир-Эмери Бералдо Мак Аллистер Джонс 74’ 72’ Дембеле

Гомес Нгумоа 67’ 52’ Д. Дуэ Барколя Исак Гакпо 46’ Фримпонг Гомес 46’ 2 тайм Перерыв Мак Аллистер 45’ +1’ 38’ Мендеш Люка Эрнандес Экитике Салах 31’ Ливерпуль Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Гравенберх, Виртц, Мак Аллистер, Экитике, Исак Запасные: Джонс, Нгумоа, Вудмен, Мистур, Налло, Гомес, Робертсон, Салах, Гакпо, Ньони, Кьеза 1 тайм ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ Запасные: Шевалье, Бералдо, Меюлю, Ли Кан Ин, Мбайе, Марин, Забарный, Люка Эрнандес, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Барколя

Первый матч: 0:2

Лига чемпионов. 1/4 финала 14 апреля 19:00, Метрополитано Атлетико Завершен 1 - 2 1.94 xG 2.51 Барселона Матч окончен 89’ Ольмо Бардагжи Коке Кардозо 89’ 89’ Жоау Канселу Араухо 81’ Гави де Йонг 79’ Эрик Гарсия Гризманн Серлот 76’ 69’ Гави 68’ Фермин Лопес Рэшфорд 68’ Ферран Торрес Левандовски Лукман Н. Гонсалес 66’ Симеоне Алекс Баэна 66’ 2 тайм Перерыв Лукман

31’ 24’ Ферран Торрес

4’ Ямаль

Атлетико Муссо, Руджери, Лангле, Ле Норман, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Эскивель, Мартинес, Боньяр, Диас дель Ромо, Варгас, Серлот, Н. Гонсалес, Облак, Мендоса, Кардозо, Алекс Баэна, Альмада 1 тайм Барселона: Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес Запасные: Рэшфорд, Бардагжи, Левандовски, Шченсны, Кочен, Араухо, Кортес, де Йонг, Маркес, Бальде, Эспарт, Касадо

Первый матч: 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов