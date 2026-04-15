  • Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» проиграл «Барсе», но прошел дальше, «ПСЖ» победил «Ливерпуль»
1510

В Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/4 финала.

«Ливерпуль» проиграл «ПСЖ» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, «Атлетико» уступил «Барселоне» (1:2), но прошел дальше по сумме двух матчей.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Лига чемпионов. 1/4 финала
14 апреля 19:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
0 - 2
2.13xG1.25
ПСЖ
Матч окончен
90’
+1’
  Дембеле
Конате
85’
81’
Заир-Эмери   Бералдо
Мак Аллистер   Джонс
74’
72’
  Дембеле
Гомес   Нгумоа
67’
52’
Д. Дуэ   Барколя
Исак   Гакпо
46’
Фримпонг   Гомес
46’
2тайм
Перерыв
Мак Аллистер
45’
+1’
38’
Мендеш   Люка Эрнандес
Экитике   Салах
31’
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Собослаи, Гравенберх, Виртц, Мак Аллистер, Экитике, Исак
Запасные: Джонс, Нгумоа, Вудмен, Мистур, Налло, Гомес, Робертсон, Салах, Гакпо, Ньони, Кьеза
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Шевалье, Бералдо, Меюлю, Ли Кан Ин, Мбайе, Марин, Забарный, Люка Эрнандес, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш, Барколя
Подробнее

Первый матч: 0:2

Лига чемпионов. 1/4 финала
14 апреля 19:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
1 - 2
1.94xG2.51
Барселона
Матч окончен
89’
Ольмо   Бардагжи
Коке   Кардозо
89’
89’
Жоау Канселу   Араухо
81’
Гави   де Йонг
79’
Эрик Гарсия
Гризманн   Серлот
76’
69’
Гави
68’
Фермин Лопес   Рэшфорд
68’
Ферран Торрес   Левандовски
Лукман   Н. Гонсалес
66’
Симеоне   Алекс Баэна
66’
2тайм
Перерыв
  Лукман
31’
24’
  Ферран Торрес
4’
  Ямаль
Атлетико
Муссо, Руджери, Лангле, Ле Норман, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Эскивель, Мартинес, Боньяр, Диас дель Ромо, Варгас, Серлот, Н. Гонсалес, Облак, Мендоса, Кардозо, Алекс Баэна, Альмада
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Рэшфорд, Бардагжи, Левандовски, Шченсны, Кочен, Араухо, Кортес, де Йонг, Маркес, Бальде, Эспарт, Касадо
Подробнее

Первый матч: 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
1510 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Во всех матчах кроме ПСЖ-Ливерпуль есть интрига. Барселоне вполне по силам отыграть 2 гола, а если забьют быстрый гол, то Атлетико может дрогнуть. Спортинг если будет играть смело, то легко может обыграть канониров, которые разучились играть в футбол. Бавария то фаворит, но Реал будет биться, так как Лалигу уже упустили, осталась только ЛЧ, ну и надеюсь судья не испортит этот матч. Всех с возвращением ЛЧ!!!
Ответ Адекватный неадекват
Не стал бы Ливерпуль списывать.
Ответ jeckk
И Арсенал
Но полуфинал Арсенал - Атлетико - это трэш, конечно. Трансляция этого матча будет конкурировать по зрелищности с трансляцией сварки
Ответ F|||R
Арсенал завтра может и облопошиться
Ответ F|||R
Если за 2 игры там кто то забьет с игры я прям удивлюсь
И Реал и Барселона способны на камбэк
.
Ответ Камбэк Х99
За Барселоной не слежу, а вот Реалу сегодня не оподливиться для начала- уже неплохо было бы
Ответ Камбэк Х99
и Ливерпуль на это способен, да да и Спортинг в теории тоже может
Судья посмотрел на фото пустого поля — ну какой пенальти? 😂
Ответ Yavich
"Все чисто"
Сафонов спасает - ПСЖ забивает
Хорошая традиция
Ответ Растин Кол
это просто прекрасно...шансов у шевалье просто 0.00000000000.....
Сафонов комсмиккккк сейвввв… а Маркиньос вообще сейвищееее!!! Ну и моментище ))
Очередной ноль Сафонова в ЛЧ, который тот себе добыл своими руками. Браво, русский вратарь!
Сафонов - тащер
Ахахах смешная картинка
Да, на пустом экране действительно не было нарушения ахаха
Пхахаахх какой нафиг пенальти?? смешно! взял чел завалился.. его даже не ударили ни по ногам, ни ко корпусу!
Ответ Kudim41
судья тож хорош,атаку только сорвал ,зачем свистел ,если ничего не видел нормально
