Игонин не согласен с удалением у «Зенита»: «Не по делу, именно Сперцян фолил, попал по шипам Педро. Будь мяч спорным, понятно, была бы красная – 100%»

Игонин не согласен с удалением Педро: здесь именно Сперцян фолил.

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что Педро не заслуживал удаления в матче с «Краснодаром » (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ .

На 76-й минуте хавбек «Зенита », пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку .

«На мой взгляд, удаление Педро совершенно не по делу. Если посмотреть в динамике весь момент, оценить, где у кого нога, то изначально как все складывалось? Педро принял мяч, уже обходил соперника, который, по всей видимости, фолил, потому что он уже был отрезан от мяча.

Сперцян нарушал правила, попал по шипам Педро. Если бы мяч был спорный или он был бы у Сперцяна, то понятно, это было бы удаление – 100%. Но здесь именно Сперцян фолил. Странно, что судьи не заметили этого, не обратили внимания. Изначально же фолит Сперцян», – сказал Игонин.