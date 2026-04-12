  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игонин не согласен с удалением у «Зенита»: «Не по делу, именно Сперцян фолил, попал по шипам Педро. Будь мяч спорным, понятно, была бы красная – 100%»
81

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что Педро не заслуживал удаления в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ

На 76-й минуте хавбек «Зенита», пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку

«На мой взгляд, удаление Педро совершенно не по делу. Если посмотреть в динамике весь момент, оценить, где у кого нога, то изначально как все складывалось? Педро принял мяч, уже обходил соперника, который, по всей видимости, фолил, потому что он уже был отрезан от мяча.

Сперцян нарушал правила, попал по шипам Педро. Если бы мяч был спорный или он был бы у Сперцяна, то понятно, это было бы удаление – 100%. Но здесь именно Сперцян фолил. Странно, что судьи не заметили этого, не обратили внимания. Изначально же фолит Сперцян», – сказал Игонин.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5902 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
logoАлексей Игонин
logoПедро дос Сантос
logoКраснодар
logoМатч ТВ
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну здесь да, игрок пытается играть в мяч и соперник бьет ему в шипы. Какое это удаление? Ну бред же! Это только люди никогда не игравшие в футбол могут придумать. Пишу как болельщик Спартака.
Ответ Predator777
Сперцян настолько мозахист чтоб так влупить по шипам?
Можете спорить что это не красная, но не надо утверждать что Сперцян специально бил голенью по шипам Педро!
Ответ Максим Прокофьев
Упал на нож 7 раз))
Фолит игрок ... - удаляют игрока соперника. Угадайте клуб
Ответ Groznyi2024
красноVAR
Ответ SMART789
Карасьнодар.
Теперь можно бить в подошву игрокам соперника и требовать красную для них?
Ответ andrew.p
Комментарий скрыт
Ответ andrew.p
Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю».
Карасев наш лучший судья уже многие годы. Но зачем в таком матче выдумывать красную на ровном месте... загадка. Там скорее Сперцяна надо было удалять: таким сильным ударом можно человеку голеностоп сломать и сделать калекой легко. И прямой ноги там не было у бразильца, на повторе это видно что согнутые обе, просто выдумали на ровном месте не понятно зачем эту красную, цирк какой-то а не спорт( каждый чемпионат все хуже и хуже, следующий не буду смотреть, надоело( убили большой футбол в стране(
Это очевидно всем непредвзятым болельщикам. Педро специально подогнул ногу, чтобы не попасть по Сперцяну. Любителю размахивать руками и визжать на все поле, правда, это было неинтересно и он со всего маху шарахнул по Педро.

Безобразие, явная ошибка Карасева.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Шипы в голень попали! Все, это приговор. Владел ли Педро мячом, подгибал не подгибал, это все припарки. Видели удаление Гонду, где и нога согнута и Осипенко движение делает вперёд. И Милехина удаление, хотя он мяч выбил и игрока зацепил в воздухе, нога пострадавшего без опоры, опасности травмы нет. Но шипы в голень есть и иди гулять.
Да понятно все с этой кк. В целом игра Зенита это мрак. Почему они выходят на второй тайм не дожимать Краснодар а начинают играть осторожно
Ответ Слава_КПСС
Хитрый Сперцян должен быть удален в каждом матче, вместе с черниковым и Кривцовым
Педро надо учиться у Сперцяна- вот он шипами бьёт по бутсе Сантоса-нет фола-чувствуется что молодой неопытный
... Сфальшивил рокер с карточкой.
Педро упустил мяч из-под контроля и пошел на него шипами вперёд. Основания для красной у судьи были. "Не красная карточка" это если оснований нет.
Черникова тоже, получается, зря удалили в прошлом туре, он как бы в мяч сыграл, а игрок чужой команды зачем-то в него влетел после этого? Но там зенитовцы другое писали, а тут вон оно что, получается)
Ответ Алистер
Эпизод на вторую жёлтую в подкате(он мячом там в подкате владел что-ли?) всерьёз сравнивается с эпизодом, где Педро владел мячом, а Сперцян даже по мячу не попал?!)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о судействе: «Красной не было абсолютно, как можно высосать ее – непонятно. Я спросил у судьи: «Где последовательность в трактовках Мажича?» Он отвечает: «Я не слушаю Мажича»
12 апреля, 19:20Видео
Соболев лежа коснулся голени проходившего рядом Аугусто – хавбек «Краснодара» упал на газон. Форвард «Зенита» передразнил соперника, начав прыгать на одной ноге, и получил желтую
12 апреля, 19:15Фото
Федотов об удалении Педро: «Он находился лицом к мячу, Сперцян пытался ударить сбоку. В контакте виноват Педро, ключевое – место попадания»
12 апреля, 19:11
