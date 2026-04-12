Росеньор об отстранении Энцо: «Ничего личного, я принял решение на долгосрочную перспективу для клуба. Он отличный игрок и хороший парень, вернется в команду во вторник»

Лиэм Росеньор: с нетерпением жду возвращения Энцо.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался об отстранении Энцо Фернандеса .

Ранее аргентинца отстранили на два матча из-за его высказываний о желании жить в Мадриде. Хавбек пропустил игру «Челси » с «Порт Вейлом» в Кубке Англии (7:0) и сегодняшний матч АПЛ против «Манчестер Сити » (0:3).

«Любой команде не хватало бы Энцо. Я принял решение на долгосрочную перспективу для клуба при поддержке руководства и спортивного блока.

В ситуации с Энцо нет ничего личного. Он вернется к работе с командой во вторник. Он отличный игрок и действительно хороший парень. Я с нетерпением жду его возвращения.

Есть проблема, о которой я говорил. Энцо хотел поговорить с лидерами команды и пообщаться с игроками. На момент, когда я проводил пресс-конференцию, он этого не сделал. Он поговорил со мной, руководством клуба и всеми игроками, и мы с нетерпением ждем его возвращения», – сказал Росеньор в интервью Sky Sports.