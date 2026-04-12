  • Росеньор об отстранении Энцо: «Ничего личного, я принял решение на долгосрочную перспективу для клуба. Он отличный игрок и хороший парень, вернется в команду во вторник»
Лиэм Росеньор: с нетерпением жду возвращения Энцо.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался об отстранении Энцо Фернандеса.

Ранее аргентинца отстранили на два матча из-за его высказываний о желании жить в Мадриде. Хавбек пропустил игру «Челси» с «Порт Вейлом» в Кубке Англии (7:0) и сегодняшний матч АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

«Любой команде не хватало бы Энцо. Я принял решение на долгосрочную перспективу для клуба при поддержке руководства и спортивного блока.

В ситуации с Энцо нет ничего личного. Он вернется к работе с командой во вторник. Он отличный игрок и действительно хороший парень. Я с нетерпением жду его возвращения.

Есть проблема, о которой я говорил. Энцо хотел поговорить с лидерами команды и пообщаться с игроками. На момент, когда я проводил пресс-конференцию, он этого не сделал. Он поговорил со мной, руководством клуба и всеми игроками, и мы с нетерпением ждем его возвращения», – сказал Росеньор в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Наверное, это попытка подлизать боссам, типа взяв ответственность за Энцо на себя. Решение по отстранению принимает не тренер, а руководство.

Надеюсь, Боэхли и Наэгбали прочитают это как большое самомнение и нарушение иерархии в клубе и уволят Росеньорчика!
энцо рассыпался бы так же как и все сегодня, дело не в его отсутствии. отстранили его по делу, правильно что не возвращали.
Ответ DolJun
энцо рассыпался бы так же как и все сегодня, дело не в его отсутствии. отстранили его по делу, правильно что не возвращали.
Да да, но кто нибудь мне объяснит почему танцы во круг арга бегунка??? Он что, уже для всех вас стал топ игроком??? Тогда базара нет, для меня он никто.

Реал даже сейчас не топ клуб а так сборище не понятно кого, и Энцо как посредственный бегунок без интеллекта придёт ко двору шопито мадридитскому..

Есть шанс выручить в среднем 80 мультов, продавайте.

Далее, кто в области психологии шарит, действительно думают что такие поступки с игроком пойдут на пользу ему и клубу? На пользу команде и взаимодействии с друг другом на поле? Действительно игрок просто это всё забудет и будет играть как и раньше как ни в чём не бывало?
Да я дважды скажу вам всем ХА!
Энцо хороший игрок, но никак не хороший парень, видимо Росениор понятия не имеет о том как он переходил в Челси. Не удивлюсь если он проделает это и с Челси, если его действительно хотят в Мадриде
И какая перспектива?
Нужен бойкот болел.
