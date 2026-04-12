6 из 7 матчей 24-го тура РПЛ закончились вничью. Победить смогла только команда с последнего места – «Сочи» обыграл ЦСКА (1:0)

Шесть из семи матчей 24-го тура Мир РПЛ завершились с ничейным исходом.

Миром разошлись «Крылья Советов» с «Ахматом» (2:2), «Рубин» – с «Оренбургом» (0:0), «Балтика» – с «Пари НН» (2:2), «Ростов» поделил очки со «Спартаком» (1:1), «Локомотив» – с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Зенит» – с «Краснодаром» (1:1).

Победить смогла только команда с последнего места – «Сочи» обыграл ЦСКА на выезде (1:0).

Тур завершится в понедельник матчем «Акрон» – «Динамо».