6 из 7 матчей 24-го тура РПЛ закончились вничью. Победить смогла только команда с последнего места – «Сочи» обыграл ЦСКА (1:0)
6 из 7 матчей 24-го тура РПЛ сыграны вничью.
Шесть из семи матчей 24-го тура Мир РПЛ завершились с ничейным исходом.
Миром разошлись «Крылья Советов» с «Ахматом» (2:2), «Рубин» – с «Оренбургом» (0:0), «Балтика» – с «Пари НН» (2:2), «Ростов» поделил очки со «Спартаком» (1:1), «Локомотив» – с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Зенит» – с «Краснодаром» (1:1).
Победить смогла только команда с последнего места – «Сочи» обыграл ЦСКА на выезде (1:0).
Тур завершится в понедельник матчем «Акрон» – «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Кое-что могу сказать. Меньше ЦСКА весной набрали очков только три клуба - Ростов, Акрон и Сочи. То есть Оренбург и НН и то больше.
Лидеры - три клуба набрали по 13 очков, Краснодар, Зенит, Спартак. Завтра к ним может присоединится Динамо.
Ну а у ЦСКА, конечно, сокрушительный провал, если даже Махачкала, НН и Оренбург больше очков набрали. Видимо, Кубок возьмут )