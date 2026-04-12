  • 6 из 7 матчей 24-го тура РПЛ закончились вничью. Победить смогла только команда с последнего места – «Сочи» обыграл ЦСКА (1:0)
Шесть из семи матчей 24-го тура Мир РПЛ завершились с ничейным исходом.

Миром разошлись «Крылья Советов» с «Ахматом» (2:2), «Рубин» – с «Оренбургом» (0:0), «Балтика» – с «Пари НН» (2:2), «Ростов» поделил очки со «Спартаком» (1:1), «Локомотив» – с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Зенит» – с «Краснодаром» (1:1). 

Победить смогла только команда с последнего места – «Сочи» обыграл ЦСКА на выезде (1:0). 

Тур завершится в понедельник матчем «Акрон» – «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Пасхальное перемирие
Получается Сочи набрал 3 очка и возглавил таблицу
Сократили разрыв с претендентами на золото.
Забавно что из всех выиграла команда, которой это меньше всего нужно.
Как всегда - это надо умудриться у себя дома проср@ть последней команде- это может только ЦСКА -,ни схему менять,ни тактику -просто ужас чудо тренер
Зато наши "чудо-экспперты" трындели о Челестине как о якобы добротном сильном тренере 😜🤣
Просто было не обычно сразу летели -нагнетали,а когда раскусили и начали с ними так играть: игры с Краснодар,Динамо Москва, Балтика и вот начало с Сочи - вот и всё -а тренер не меняет ничего -получается жоп@
Акрон с Динамо переглянулись
Надеюсь Динамо не поддержит традицию тура и выиграет, если хотят победить Краснодар в кубке. Время набрать ход ещё есть. Сегодня быки мощно смотрелись в Санкт- Петербурге, чуток для победы не хватило удачи.
Можно подумать, что если Динамо сегодня победит, то и Краснодар оно победит. Не вижу взаимосаязи. А разве если Динамо сегодня потеряет очки, то и Краснодар уже не победить. Бред какой-то
Сочи - команда тура. Вне всяких.
В очередной раз фантастическая четверка борющаяся за третье место сыграла под копирку очередной тур,борьба за третье место идет.Кто же подойдет более собрано к финишу,вопрос?
Не принято публиковать, а зря. Было бы весьма интересно и наглядно посмотреть изредка - весеннюю таблицу, только матчи весной.
Кое-что могу сказать. Меньше ЦСКА весной набрали очков только три клуба - Ростов, Акрон и Сочи. То есть Оренбург и НН и то больше.
Лидеры - три клуба набрали по 13 очков, Краснодар, Зенит, Спартак. Завтра к ним может присоединится Динамо.
Ну а у ЦСКА, конечно, сокрушительный провал, если даже Махачкала, НН и Оренбург больше очков набрали. Видимо, Кубок возьмут )
Кони в очередной раз лучшие🤣
Тренер Армейцев это полный пипец! Лукин,Акинфеев на травме! Так он еще и Мойзеса мурыжит! Это как в том анекдоте, сидит чудак с буквы М на ветке и её же пилит пилой!
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
13 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем