Мусаев о двух россиянах в старте «Краснодара»: «На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет. А у «Зенита» сколько было русских? Тоже об этом спросите?»

Мусаев про 2 россиян в составе на игру с «Зенитом»: на сегодняшний день столько.

Мурад Мусаев высказался об игре «Краснодара» с «Зенитом» (1:1) в Мир РПЛ.

– Игра, как и ожидалось, получилась очень боевая, плотная. Для обеих команд на кону стояло очень многое. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно. Они забили гол.

Второй тайм прошел больше на половине поля «Зенита». Ждали свой момент – и дождались. Потом удаление. Были близки ко второму голу.

Футболисты проделали отличную работу: у нас тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление для всех, кто ее смотрел.

Все только начинается. Борьба начинается. Шесть туров впереди.

– Удовлетворены ничьей или все-таки хотели победить?

– Было два отличных шанса, чтобы забить. Не забили. В первом тайме «Зенит» был лучше, во втором – мы. Наверное, ничья – заслуженный результат. Нужно чуть-чуть остыть, чтобы дать более детальный анализ.

– Прокомментируйте момент с Педро.

– Я не видел. Только когда Карасев смотрел ВАР, видел, что Педро играет открытыми шипами в голеностоп. Странно, что не было даже свистка и сначала не увидели фол.

– В основе вышло два россиянина. Как это связано с мечтой Галицкого о команде из 11 воспитанников?

– На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет. Черников бы играл без дисквалификации, Петров травмирован. Велика вероятность, что они бы сыграли сегодня. Не знаю, как еще прокомментировать ваш вопрос, – сказал главный тренер «Краснодара».

Уже уходя, Мусаев задал встречный вопрос.

– А у «Зенита» сколько было русских?

– Три (на самом деле четыре – Спортс’’).

– Тоже об этом спросите? – передает слова Мусаева корреспондент Спортса’’ Любовь Курчавова.