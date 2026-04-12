Мусаев о двух россиянах в старте «Краснодара»: «На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет. А у «Зенита» сколько было русских? Тоже об этом спросите?»

Мурад Мусаев высказался об игре «Краснодара» с «Зенитом» (1:1) в Мир РПЛ.

– Игра, как и ожидалось, получилась очень боевая, плотная. Для обеих команд на кону стояло очень многое. В первом тайме «Зенит» показал хорошее движение, прессинг. Нам было сложно. Они забили гол.

Второй тайм прошел больше на половине поля «Зенита». Ждали свой момент – и дождались. Потом удаление. Были близки ко второму голу.

Футболисты проделали отличную работу: у нас тяжелый график, три выезда подряд. Игра оставила хорошее впечатление для всех, кто ее смотрел.

Все только начинается. Борьба начинается. Шесть туров впереди.

– Удовлетворены ничьей или все-таки хотели победить?

– Было два отличных шанса, чтобы забить. Не забили. В первом тайме «Зенит» был лучше, во втором – мы. Наверное, ничья – заслуженный результат. Нужно чуть-чуть остыть, чтобы дать более детальный анализ.

– Прокомментируйте момент с Педро.

– Я не видел. Только когда Карасев смотрел ВАР, видел, что Педро играет открытыми шипами в голеностоп. Странно, что не было даже свистка и сначала не увидели фол.

– В основе вышло два россиянина. Как это связано с мечтой Галицкого о команде из 11 воспитанников?

– На сегодняшний день столько воспитанников. Кто сильнее, тот и играет. Черников бы играл без дисквалификации, Петров травмирован. Велика вероятность, что они бы сыграли сегодня. Не знаю, как еще прокомментировать ваш вопрос, – сказал главный тренер «Краснодара».

Уже уходя, Мусаев задал встречный вопрос.

– А у «Зенита» сколько было русских?

– Три (на самом деле четыре – Спортс’’).

– Тоже об этом спросите? – передает слова Мусаева корреспондент Спортса’’ Любовь Курчавова.

А у Зенита 4)
Зато вся истерия про бразильцев Зенита который год))
Комментарий скрыт
Так посчитали же 4 россиянина, но Мусаев прав, это все разговоры в пользу бедных всяких локомотивов, в спорте есть конкуренция и играет тот кто лучше
Краснодару всегда будут припоминать про 11 воспитанников в составе
это популизм владельца
невозможно бороться за титул моносоставом, вы либо растите либо в гонке
Сперцян, Кривцов и Агкацев определяют лицо Краснодара. Черников и Пальцев - важные игроки команды. Это все либо воспитанники, либо перешедшие из ниоткуда. Офигенно покупать Глушенковых и Дивеевых и потом рассказывать про россиян в старте ))) а все остальные россияне в составе зенита воду носят и форму стирают...
Комментарий скрыт
Не мог Краснодар себе позволить ни Дивеева, ни Глушенкова. Ни одного шанса не было даже в теории. Это для вас игрока уровня Гондоу можно год на банке держать и потом отдать как что-то ненужное. А для всех остальных клубов РФПЛ этот игрок на вес золота был бы. И это вы к игрокам сборной Бразилии докупаете лидеров сборной России. Вопросов нет. Я, между прочим, ничего плохого об этом не говорю. Есть деньги, есть возможности - надо ими пользоваться. Никаких претензий. Но и рассказывать про россиян в старте когда вы просто берете любых игроков и для вас вообще нет ограничей - не нужно. Захотели лучшего защитника сборной - получили. Захотели лучшего атакующего игрока сборной - получили. Это Краснодары всякие сперцянов выращивать вынуждены, потому что на рынке таких игроков не купить. Вам не нужно. У вас концепция позволяет обойтись без этого. Еще раз - никаких претензий. Просто рассказывать теперь про россиян - не нужно. Глупо выглядите.
норм пригорел :)
Кто тебя плюсует? Такие же люди, которые задают эти тупые вопросы? Почему не спросили у Семака сколько воспитанников его клуба было на поле? По этим показателям счет 3:0 в пользу Краснодара
Норм ты пригорел)
Что ещё спросить после огненного матча двух лидеров за 6 очков?
Уровень журналистики - днище
С карасевым уже трое получается
А еще ВАР бригада ух) Правда, тогда надо бычкам технарь засчитывать, за превышение количества игроков)
Сколько можно эту тупость спрашивать? У Галицкого была мечта чтобы на поле вышло 1 1 воспитанников. Она сбылась, всё. Он не говорил, что во всех матчах и всегда только 11 воспитанников должно быть и больше никого.
А так Академия работает хорошо. Вот основного вратаря действующего победителя ЛЧ воспитали, плохо что ли?
У Галицкого отлично работает пиар-отдел. То, что заходит широким народным массам, то и мечта Галицкого.
Ну Эдуард Сперцян так себе легионер, парень из Ставрополя прошёл всю академию краснодара , и только по продажности наших тренеров молодёжных он сейчас играет за Армению
Для футбольного мира он Армянин, и он был бы легом если бы армяне у нас считались легами
Для чего вообще об этом спрашивать?
Ответ не даст ни какой новой информации.
Журналюга просто провоцирует.
Плевать, что мало россиян, если играют свои воспитанники, и не просто играют, Сперцян и Агкацев на ведущих ролях. Болельщикам есть кем гордиться. А кем гордятся болелы Зенита? Соболевым? бывшим спартаковцем и локомотивцем Глущенковым? Бывшим армейцем Дивеевым? Бывшим краснодарцем Адамовым? Тупо скупили всех
Вот в среду вся страна гордилась Кондаковым))))
Петровым в краснодаре гордятся, капитаном считают....в чём проблема?
